Náčelník generálního štábu převzal zodpovědnost za smrt tří izraelských rukojmích

"Za to, co se stalo, je zodpovědná armáda a já, jako její velitel. A uděláme vše, co bude v našich silách, abychom zabránili opakování takových případů během dalších bojů," řekl Halevi na videu, které bylo zveřejněno v sobotu večer na platformě X.

Trojici izraelských rukojmí se podle zpráv médií podařilo uprchnout ze zajetí a přestože jeden z nich držel v ruce provizorní bílou vlajku a volali o pomoc hebrejsky, izraelští vojáci je mylně identifikovali jako hrozbu a zastřelili je.

Halevi na videu zdůraznil, že na osoby s bílými vlajkami, které se chtějí vzdát, se nesmí střílet. Podle něj došlo během incidentu k porušení platných armádních předpisů. "Trojice rukojmí udělala vše pro to, abychom je rozeznali, například si sundala trička, aby bylo vidět, že nejsou opásáni výbušninami a drželi i bílou vlajku," přiznal náčelník generálního štábu.

Zároveň však zdůraznil, že v oblasti probíhaly intenzivní boje a pohybovali se tam teroristé v civilních šatech, což vyžadovalo bleskurychlé rozhodování. Zármutek nad zabitím tří rukojmí vyjádřil v sobotu večer i izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který však zároveň akcentoval potřebu pokračování vojenských akcí.

Tato úmrtí "mi zlomila srdce. Zlomili srdce celému národu. Ale navzdory tomuto hlubokému zármutku chci vyjasnit tuto skutečnost: vojenský tlak je nezbytný pro návrat unesených, i pro dosažení vítězství nad našimi nepřáteli,“ uvedl Netanjahu na tiskové konferenci v Tel Avivu.

Smrt trojice rukojmí vyvolala v Izraeli protesty a příbuzní unesených naléhají na Netanjahua, aby učinil více pro jejich propuštění a aby obnovil jednání s militantním hnutím Hamás. V sobotu večer to na protestu v Tel Avivu opět požadovali někteří z propuštěných rukojmí, příbuzní zadržovaných a stovky jejich stoupenců.

