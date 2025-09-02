Národní sdružení Bayroua nepodpoří. Francie se chystá na pád vlády

Libor Novák

2. září 2025 15:39

François Bayrou
François Bayrou

Předseda francouzské krajně pravicové strany Národní sdružení, Jordan Bardella, oznámil, že jeho strana nepodpoří menšinovou vládu premiéra Françoise Bayroua, což s největší pravděpodobností povede k jejímu pádu. Ačkoliv se premiér pokusil o poslední záchranná jednání, zázrak se podle Bardelly nekoná. Vláda se má podle očekávání zhroutit příští týden.

Jordan Bardella po setkání s předsedou vlády a Marine Le Penovou prohlásil, že Bayrou překročil některé z „červených linií“ Národního sdružení. Kritizoval jeho nepopulární úsporný rozpočet ve výši 43,8 miliard eur, který bude klíčovým tématem hlasování o důvěře.

Podle krajní pravice Bayrou nedostatečně zacílil na náklady spojené s imigrací a členstvím ve Evropské unii. "Pokud je otázka, zda důvěřujeme této vládě, odpověď je ne, nedůvěřujeme," řekla Marine Le Penová.

Bayrou se v uplynulých dnech snažil vyjednávat s politickými stranami napříč celým spektrem s cílem najít společnou řeč. Po oznámení, že se chystá požádat o hlasování o důvěře, ale opoziční strany okamžitě prohlásily, že menšinovou vládu nepodpoří.

Podle Le Penové si Bayrou je vědom, že jeho vláda je odsouzena k zániku. „Rozhodl se stisknout tlačítko, a poté vedl konzultace. Kdyby chtěl skutečně jednat, začal by už v červenci," dodala.

Pokud Bayrouova vláda padne, není jasné, jakou strategii zvolí prezident Emmanuel Macron. Opoziční strany totiž nejeví přílišný zájem na rozpočtových škrtech, které jsou nezbytné k vyrovnání veřejných financí.

Vzhledem k rostoucím obavám z nekontrolovaných vládních výdajů je to však pro druhou největší ekonomiku eurozóny klíčové. Prezident už údajně zahájil konzultace o tom, kdo by mohl Bayroua nahradit ve funkci premiéra.

Francouzský tisk spekuluje o několika jménech, mezi nimiž je ministr obrany Sébastien Lecornu, ministr spravedlnosti Gérald Darmanin a ministr hospodářství a financí Éric Lombard. Le Penová ale již zchladila naděje na kompromis s budoucím premiérem podporovaným Macronem.

Podle ní jsou toxické především Macronovy politiky. Pokud chce budoucí premiér přežít, bude se muset od současného prezidenta oprostit. 

před 1 hodinou

EU tlačí na USA, aby pustily Abbáse na Valné shromáždění OSN

Francie François Bayrou

