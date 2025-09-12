NATO se s obavami dívá na východ. Rusko s Běloruskem po dronech v Polsku zahájily u hranic cvičení

Libor Novák

12. září 2025 14:10

Ruská armáda, ilustrační foto
Ruská armáda, ilustrační foto Foto: web Ministerstva obrany RF

Nedávný průnik ruských dronů do polského vzdušného prostoru a následné vojenské cvičení mezi Ruskem a Běloruskem podle webu France24 vyvolává obavy v zemích na východním křídle NATO. Analytici tvrdí, že tyto události poukázaly na nedostatky v obraně a odstrašovacích schopnostech Aliance.

Rusko a Bělorusko zahájily pětidenní vojenské cvičení s názvem „Západ“, což v ruštině znamená „západ“, aby si procvičily potenciální střet s vojsky NATO. Předchozí cvičení v únoru 2022 vyvrcholilo vpádem ruských tanků na Ukrajinu.

Představitelé NATO, zejména Polska a Litvy, proto tato cvičení pečlivě monitorují. I když odborníci varují před srovnáváním těchto cvičení s těmi masivními v roce 2021, protože Rusko si nemůže dovolit odvést velké zdroje z války na Ukrajině, stále je tu obava, že by taková cvičení v budoucnu mohla sloužit jako krytí pro útok na země NATO.

Ruské drony, které jsou vyrobeny z levných materiálů, jako je polystyren, vletěly do polského vzdušného prostoru a byly sestřeleny pomocí drahých zbraňových systémů. Admirál Pierre Vandier, který má v NATO na starosti operační požadavky, varoval před „problémem s cenou za výstřel“.

Poukázal na to, že pokud by se mělo na cíle v hodnotě 10 000 dolarů střílet raketami v ceně milionu dolarů, jednoho dne to povede k prohře. Přestože Aliance dokázala sestřelit jen tři z méně než dvaceti dronů, pochválila svou „rychlou a pevnou reakci“.

Podle vojenských analytiků to však nebyl dobrý signál, protože se ukázalo, že NATO není na takové vpády na svém východním křídle připraveno. Proto se nyní mluví o nutnosti vybudovat na východní hranici „dronovou zeď“.

Někteří evropští lídři označili průnik dronů za záměrnou eskalaci ze strany Ruska. Podle analytika Dafydda Townleyho z University of Portsmouth je to pokus Vladimira Putina o otestování hranic a odhodlání NATO.

Zároveň tím dává Alianci najevo, že nemá v úmyslu zasednout k jednacímu stolu s Ukrajinou. Putinovy snahy o testování Aliance by mohly sloužit i taktickému účelu, kdy by se zdroje přesunuly z Ukrajiny na obranu východního křídla NATO.

Rusko sice tvrdí, že jeho drony nemířily na Polsko, a Bělorusko dodalo, že některé z nich „ztratily směr“, protože byly rušeny signálem. Polsko ale v reakci na to uzavřelo hranici s Běloruskem, jelikož premiér Donald Tusk označil manévry za „velmi agresivní“.

Rusko Bělorusko Ruská armáda

Zdroj: Libor Novák

