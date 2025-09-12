NATO se s obavami dívá na východ. Rusko s Běloruskem po dronech v Polsku zahájily u hranic cvičení

Nedávný průnik ruských dronů do polského vzdušného prostoru a následné vojenské cvičení mezi Ruskem a Běloruskem podle webu France24 vyvolává obavy v zemích na východním křídle NATO. Analytici tvrdí, že tyto události poukázaly na nedostatky v obraně a odstrašovacích schopnostech Aliance.
Rusko a Bělorusko zahájily pětidenní vojenské cvičení s názvem „Západ“, což v ruštině znamená „západ“, aby si procvičily potenciální střet s vojsky NATO. Předchozí cvičení v únoru 2022 vyvrcholilo vpádem ruských tanků na Ukrajinu.
Představitelé NATO, zejména Polska a Litvy, proto tato cvičení pečlivě monitorují. I když odborníci varují před srovnáváním těchto cvičení s těmi masivními v roce 2021, protože Rusko si nemůže dovolit odvést velké zdroje z války na Ukrajině, stále je tu obava, že by taková cvičení v budoucnu mohla sloužit jako krytí pro útok na země NATO.
Ruské drony, které jsou vyrobeny z levných materiálů, jako je polystyren, vletěly do polského vzdušného prostoru a byly sestřeleny pomocí drahých zbraňových systémů. Admirál Pierre Vandier, který má v NATO na starosti operační požadavky, varoval před „problémem s cenou za výstřel“.
Poukázal na to, že pokud by se mělo na cíle v hodnotě 10 000 dolarů střílet raketami v ceně milionu dolarů, jednoho dne to povede k prohře. Přestože Aliance dokázala sestřelit jen tři z méně než dvaceti dronů, pochválila svou „rychlou a pevnou reakci“.
Podle vojenských analytiků to však nebyl dobrý signál, protože se ukázalo, že NATO není na takové vpády na svém východním křídle připraveno. Proto se nyní mluví o nutnosti vybudovat na východní hranici „dronovou zeď“.
Někteří evropští lídři označili průnik dronů za záměrnou eskalaci ze strany Ruska. Podle analytika Dafydda Townleyho z University of Portsmouth je to pokus Vladimira Putina o otestování hranic a odhodlání NATO.
Zároveň tím dává Alianci najevo, že nemá v úmyslu zasednout k jednacímu stolu s Ukrajinou. Putinovy snahy o testování Aliance by mohly sloužit i taktickému účelu, kdy by se zdroje přesunuly z Ukrajiny na obranu východního křídla NATO.
Rusko sice tvrdí, že jeho drony nemířily na Polsko, a Bělorusko dodalo, že některé z nich „ztratily směr“, protože byly rušeny signálem. Polsko ale v reakci na to uzavřelo hranici s Běloruskem, jelikož premiér Donald Tusk označil manévry za „velmi agresivní“.
Po nedávném leteckém útoku Izraele na cíle Hamásu v Kataru se konal ostrý telefonát mezi prezidentem USA Donaldem Trumpem a izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Prezident Trump svému protějšku řekl, že rozhodnutí zaútočit na území amerického spojence nebylo moudré. Netanjahu podle listu Wall Street Journal odpověděl, že měl k útoku jen krátké okno a příležitosti využil.
Zdroj: Libor Novák