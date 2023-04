Navalnyj je nemocný a nedostává se mu lékařské péče, tvrdí advokát

Ministerstvo financí pouze zpracovalo výpočty, co by znamenaly pro státní rozpočet změny jednotlivých položek daně z přidané hodnoty (DPH). Návrh případných změn teprve vzejde z debaty koaličních stran. Novinářům to dnes odpoledne řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Koalice by se měla na způsobu konsolidace rozpočtu dohodnout nejpozději v prvním týdnu v květnu, Sněmovna by o něm měla začít jednat v červnu, dodal.