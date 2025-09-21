Otrávili Rusové Navalného zcela novou látkou? Odhalení Navalné přináší víc otázek než odpovědí

Domněnka, že Alexej Navalnyj zemřel po otravě, se potvrdila. Jeho manželka Julija Navalná oznámila, že se týmu podařilo propašovat jeho biologické vzorky ze sibiřské trestanecké kolonie do zahraničí. Tyto vzorky byly nezávisle analyzovány ve dvou laboratořích v západních zemích a obě potvrdily, že Navalnyj byl otráven.
Navzdory tomuto významnému průlomu zůstávají podle webu Meduza některé otázky nezodpovězené. Julija Navalná neprozradila, o které země či laboratoře se jedná. Uvedla jen, že laboratoře odmítají výsledky zveřejnit z „politických důvodů“. Toto oznámení, ačkoliv přináší nové informace, zároveň vyvolává další otázky.
Navalného tým zveřejnil nové informace, které podporují verzi o otravě. Podle výpovědí pěti zaměstnanců věznice v Charpu si Navalnyj stěžoval na pálivou bolest na hrudi a v břiše, měl silný kašel a trpěl křečemi. Právě křeče, které oficiální pitevní zpráva nezmiňuje, vysvětlují modřiny na jeho loktech a kolenou, stejně jako krvácení poblíž spánku. Navalná uvedla, že křeče jsou jasným příznakem otravy a že si její manžel poranil hlavu, když se zmítal na podlaze.
Oficiální ruská zpráva přičítá smrt Navalného „kombinované nemoci“, zahrnující cholecystitidu, pankreatitidu a vyhřezlou ploténku. Podle zprávy byla jeho smrt „arytmického charakteru“, způsobená „kritickým nárůstem krevního tlaku“. Státní média a správa věznice dříve tvrdily, že zemřel „přirozenou smrtí“, například kvůli krevní sraženině. Investigativní server The Insider však získal dokumenty, které popisují Navalného poslední hodiny. Podle nich trpěl bolestmi břicha, zvracením a křečemi. Tyto symptomy podle lékařů „lze jen stěží vysvětlit jinak než otravou“.
Navalného tým také poukázal na chybějící záznamy z kamer, které se nacházely v bloku, kde byl držen. Záběry by mohly obsahovat informace, které by vyvrátily oficiální verzi. Ohledně biologických vzorků Julija Navalná neupřesnila, jaký typ vzorků byl testován. Mohly to být vlasy, nehty, nebo jiné tkáně. Podle toxikologa Ivana Ždanova se v moderní toxikologii dají k odhalení otravy použít různé materiály.
Je pravděpodobné, že otravu nebylo možné odhalit, protože se nejednalo o novičok, kterým byl Navalnyj otráven v roce 2020. Chemik Vil Mirzayanov, který se podílel na sovětském programu Novičok, spekuluje, že Navalnyj mohl být otráven novou sloučeninou ze známé chemické třídy, pravděpodobně karbamáty. Tyto látky se na rozdíl od novičoku nedají snadno detekovat, protože se rychle rozkládají.
I přes důkazy o otravě je nepravděpodobné, že by zahraniční země zahájily vyšetřování Navalného smrti. Podle Julije Navalné nemají západní země právní důvody k otevření trestního řízení, protože se jedná o vraždu ruského občana na ruském území. Některé země, jako Německo, Dánsko a Španělsko, sice uznávají princip univerzální jurisdikce, ten se ale obvykle vztahuje na rozsáhlé mezinárodní zločiny, jako je genocida nebo válečné zločiny.
Navalná obvinila nejmenované subjekty z toho, že kvůli „politickým důvodům“ tají informace o otravě. Bývalý ředitel Protikorupční nadace (FBK) Ivan Ždanov se domnívá, že „evropské země nechtějí zveřejnit metody a detaily toho, jak byla analýza provedena“. Navalná vyzvala novináře, aby požadovali zveřejnění výsledků, ale zůstává nejasné, na jaké konkrétní země či organizace se mají obrátit.
V roce 2020 německá vojenská laboratoř jako první detekovala nervově paralytickou látku typu Novičok v Navalného organismu. Na žádost německé vlády byla zjištění potvrzena i laboratořemi ministerstev obrany ve Francii a Švédsku, a také nezávisle ověřena Organizací pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Pokud byl Navalnyj znovu otráven nervovou látkou, je možné, že laboratoře, na které odkazuje Navalná, se nacházejí v některé z těchto zemí. Přesné „politické důvody“ mlčení však zůstávají nejasné.
Alexej Navalnyj , Julia Navalná
