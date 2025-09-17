Testy prokázaly, že Navalného ve vězení otrávili, tvrdí vdova

Ruský opoziční lídr Alexej Navalnyj, který zemřel 16. února 2024 ve věznici v Kharp, byl s největší pravděpodobností otráven. Testy vzorků jeho biologického materiálu, které se podařilo jeho týmu dostat do laboratoří dvou západních zemí, to potvrdily. Uvedla to vdova Julija Navalná.
Tým Navalného navíc získal svědectví pěti zaměstnanců věznice, kteří podrobně popsali poslední dny opozičního lídra. Podle Julije Navalné se její manžel po převezení do Kharp na konci prosince 2024 stěžoval na bolesti pravé nohy. V den úmrtí se Navalnyj také necítil dobře. I přesto byl v 12:10 odveden z cely na procházku ve cvičebním dvoře, což je v podstatě další cela bez střechy.
Během procházky si Navalnyj podle svědectví bezpečnostního důstojníka stěžoval, že se necítí dobře. Když mu stráže otevřely dveře, seděl na zemi. Byl odveden zpět do cely, kde si lehl na podlahu, přitáhl kolena k hrudníku a sténal bolestí, přičemž tvrdil, že cítí pálení v hrudníku a žaludku. Následně začal zvracet. Zaměstnanci vypověděli, že trpěl křečemi, měl problémy s dýcháním a kašlal, ale i přes to ho nechali samotného v cele. .
V 13:10 se z oběda vrátil hlavní lékař věznice, který si všiml, že Navalnyj má křeče v obličeji a rukou. Byl odnesen na ošetřovnu, kde ztratil vědomí. O patnáct minut později byla zavolána záchranka.
Medici se ho pokusili oživit, ale nepodařilo se to. V 14:17 nebylo na elektrokardiogramu vidět žádnou srdeční aktivitu. Záchranné práce byly zastaveny o šest minut později. Předběžná diagnóza záchranářů byla „syndrom záchvatu a syndrom náhlé smrti“.
Julija Navalná upozornila, že křeče, které podle svědectví zaměstnanců věznice její manžel zažil, by mohly naznačovat, že byl otráven. Pitva se o křečích nezmiňuje, ale uvádí, že na jeho loktech a kolenou byly modřiny, které vznikly 30 až 40 minut před smrtí. Dále také krvácení v zadní části hlavy. Podle vdovy mohly tyto stopy vzniknout právě během křečí, kdy Navalnyj narážel na podlahu.
Tým Navalného zdůraznil, že neexistují žádné kamerové záznamy z bloku, kde byl Navalnyj držen, a to i přesto, že na mapě, kterou Julija ukázala, je celkem 63 kamer. Julija Navalná věří, že právě na těchto nahrávkách by mohly být důkazy, které by vyvrátily oficiální verzi jeho smrti.
Navalná na závěr obvinila Vladimira Putina z vraždy svého manžela a ruské bezpečnostní složky z vývoje zakázaných chemických a biologických zbraní.
