Navalnyj nic nejí, vězeňská strava mu zhoršuje bolesti, uvedla jeho mluvčí

Tuto obavu sdílí i jeho mluvčí, která dnes agentuře Reuters řekla, že za Navalného zdravotním stavem by mohl být pomalu působící jed. "Nic nejí, protože nesmí dostávat balíčky s jídlem a nesmí si ho ani koupit ve vězeňském obchodě a protože jídlo, které mu poskytuje věznice, mu zhoršuje bolesti žaludku," uvedla Jarmyšová. Navalnému se podle ní navíc nedostává adekvátní zdravotní péče.

Navalného právník Vadim Kobzev v úterý upozornil, že jeho klient výrazně zhubl a trpí neznámou nemocí, kvůli níž ho nikdo neléčí. V noci z pátku na sobotu k vězněnému opozičnímu představiteli volali kvůli akutním problémům se žaludkem záchranku.

Navalnyj si nyní v Rusku odpykává 11,5 roku vězení. Za mřížemi se ocitl poté, co ho justice uznala vinným z podvodů a pohrdání soudem. Případy byly podle Navalného vykonstruované a měly ho coby kritika Kremlu umlčet, připomíná agentura Reuters.

V roce 2020 se Navalnyj několik měsíců zotavoval v Německu z otravy, kterou podle západních laboratoří způsobila bojová látka ze skupiny novičok. Ze zosnování otravy obvinil Kreml, ten to ale odmítá a popírá i to, že by se Navalnyj vůbec stal terčem podobného útoku.