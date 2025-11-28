Neakceptovatelné. Macron veřejně obvinil EU z toho, že je pomalá

Francouzský prezident Emmanuel Macron veřejně prohlásil, že Brusel postupuje příliš pomalu při vyšetřování amerických technologických gigantů, což podle něj pramení z tlaku Spojených států. Macron obvinil Evropskou komisi i některé členské státy z obav pustit se do důsledného uplatňování evropských digitálních zákonů. Mluvil o tom během místní besedy ve Vogézském regionu a zmínil, že případy leží u Komise už dva roky, což je neakceptovatelné zdržení.
Debata prý nezískává na síle a mnozí v Bruselu se bojí jednat, protože proti aplikaci směrnic o digitálních službách a trzích probíhá ze strany USA cílená ofenziva. Macron slíbil, že bude na unijní úrovni prosazovat ráznější postup, protože Evropa podle něj musí vést geopolitický boj. Dodal, že se nejedná o ruské vměšování, ale o zřetelný americký tlak, protože dotčené platformy si nepřejí, aby jim Evropa do něčeho zasahovala.
Tyto Macronovy poznámky zazněly po týdnu, kdy USA obnovily nátlak na evropskou digitální legislativu, konkrétně na nařízení DSA, neboli Akt o digitálních službách, a DMA, Akt o digitálních trzích. Ministr obchodu USA Howard Lutnick už v pondělí vyzval ministry EU k „přehodnocení“ těchto pravidel. Navrhl, že by USA mohly snížit cla na evropskou ocel a hliník výměnou za ústupky v digitální regulaci.
Washington tak využívá digitální pravidla jako vyjednávací kartu v transatlantické obchodní válce, přičemž tato legislativa je terčem kritiky ze strany americké administrativy a technologických společností od návratu prezidenta Donalda Trumpa do úřadu. Proti tomuto tlaku se ovšem Komise postavila, přičemž digitální komisařka Henna Virkkunen a její kolegyně pro hospodářskou soutěž Teresa Ribera s americkým nátlakem nesouhlasí. Ribera dokonce Washington obvinila z „vydírání“.
Na Komisi kromě toho tlačí i europoslanci ze skupiny Socialistů a demokratů, kteří chtějí zřídit vyšetřovací výbor k prozkoumání toho, jak EU vymáhá dodržování digitálních pravidel. Mluvčí Evropské komise Thomas Regnier na kritiku prezidenta Macrona odpověděl prohlášením, že Komise si plně stojí za svou digitální legislativou a důsledně ji vymáhá. Vysvětlil, že některé případy si vyžádají více času než jiné, protože vyšetřování podle DSA jsou rozsáhlá a Komise musí připravit dostatečně pádné argumenty, aby u soudu obstály.
V současné době Komise vede vyšetřování podle DSA proti platformám X, Meta, AliExpress, Temu a TikTok. Tyto sondy mohou vést k uložení pokut ve výši šesti procent ročního celosvětového obratu dané společnosti, avšak zatím žádná taková sankce
