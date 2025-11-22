Nečekaná ztráta spojence: Taylor Greene po útocích od Trumpa rezignuje, má strach o rodinu

Marjorie Taylor Greene, republikánka a někdejší hlasitá spojenkyně hnutí MAGA, nečekaně oznámila, že rezignuje na svůj post v Kongresu. Její vztah s prezidentem Donaldem Trumpem se v posledních měsících výrazně zhoršil, především kvůli jejímu volání po zveřejnění všech spisů týkajících se odsouzeného pedofila Jeffreyho Epsteina.
Trump ji na své sociální síti Truth Social tvrdě kritizoval a označil ji za „potrhlou“ nebo „zrádkyni“. Ve svém prohlášení zveřejněném na síti X napsala Greeneová, že hájení amerických žen, které byly znásilněny a zneužívány bohatými muži, by nemělo vést k tomu, že jí prezident Spojených států bude nazývat zrádkyní a vyhrožovat jí. Podotkla, že jde o muže, za kterého sama bojovala.
Greeneová potvrdila, že jejím posledním dnem v úřadu bude 5. leden příštího roku. Trump pro ABC uvedl, že se jedná o „skvělou zprávu pro zemi“. Tato tvrdá republikánka byla jednou z nejagresivnějších tváří hnutí Make America Great Again a proslula svými konfrontačními střety s novináři.
Byla známá také svými sklony ke konspiračním teoriím a byla široce odsouzena za to, že přirovnávala nošení roušek a očkování proti covidu-19 k pronásledování Židů během holocaustu. Na sociálních sítích dokonce zveřejňovala příspěvky obhajující násilí proti demokratickým oponentům a zpochybňující teroristické útoky z 11. září i masové střelby ve školách Parkland a Sandy Hook.
Její pouto s Trumpem se začalo rozpadat poté, co kritizovala jeho zahraniční politiku, kterou nazvala „Amerika poslední“. Ten jí za to označil za „zrádkyni“ a „potrhlou“ a avizoval, že v nadcházejících volbách podpoří jejího vyzyvatele.
Ve svém rezignačním prohlášení uvedla Greeneová, že má příliš mnoho sebeúcty a důstojnosti, a nechtěla, aby její okrsek musel snášet „zraňující a nenávistné primárky“ proti ní, které by mohl vést prezident, za něhož všichni bojovali. Pouhých pár dní před oznámením rezignace Greeneová varovala, že narušení vztahů s Bílým domem vedlo k tomu, že její stavební společnost obdržela výhružku trubkovou bombou.
Napsala, že Trumpovy neopodstatněné a zákeřné útoky proti ní fungovaly jako signál pro nebezpečné radikály, který by mohl vést k vážným útokům na ni a její rodinu. Uvedla, že jeho zánětlivá rétorika uvolňuje cestu k „žravému šílenství“, které by mohlo mít škodlivé nebo dokonce smrtelné následky. Greeneová prohlásila, že pokud ji zavrhne „MAGA Inc“ a nahradí ji neokonzervativci, Big Pharma, Big Tech, válečný průmyslový komplex a elity, které se nemohou ztotožnit s pravými Američany, pak budou zavrženi i mnozí obyčejní Američané.
Evropští a ukrajinští představitelé odmítli nejnovější návrh Donalda Trumpa na mírovou dohodu, která by nepřiměřeně zvýhodňovala Moskvu. Varují, že ustupování Rusku jen povzbudí Vladimira Putina k dalším útokům, a to i na státy NATO. Kaja Kallasová, nejvyšší diplomatka Evropské unie, sdělila týmu amerického prezidenta, že jejich 28bodový plán příměří nemůže uspět bez podpory Kyjeva a evropských vlád. Ty jsou nyní největšími dárci pro ukrajinské válečné úsilí.
