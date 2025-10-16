Nejhorší novodobá politická krize pokračuje: Lecornu čelil v jediný den dvěma hlasováním o nedůvěře

Francouzský premiér Sebastien Lecornu ve čtvrtek ustál dvě hlasování o nedůvěře v parlamentu. Získal klíčovou podporu Socialistické strany (PS) díky svému slibu, že pozastaví kontroverzní penzijní reformu prezidenta Emmanuela Macrona. V obou případech se nepodařilo získat potřebný počet hlasů pro svržení jeho vlády, která je u moci jen několik dní.
Vládní krize, která je pro Francii nejhorší za poslední desítky let, ukazuje křehkost Macronovy administrativy v polovině jeho posledního funkčního období. Návrhy na vyslovení nedůvěry, které předložily tvrdě levicová strana Nepoddajná Francie (LFI) a krajně pravicové Národní sdružení (RN), získaly pouze 271, respektive 144 hlasů. K sesazení Lecornuovy vlády by bylo potřeba získat 289 hlasů.
Lecornuův ústupek, který spočíval v pozastavení penzijní reformy až do doby po prezidentských volbách v roce 2027, přiměl socialisty k tomu, aby se postavili na stranu vlády, a poskytli tak záchranné lano v hluboce roztříštěném Národním shromáždění. Přestože trhy očekávaly vítězství vlády a francouzský trh s dluhopisy zůstal stabilní, hlasování poukázalo na křehkost Macronovy administrativy.
Prezident strany RN, Jordan Bardella, na sociální síti X ostře kritizoval výsledek. Uvedl, že se podařilo většině „sestavené na základě obchodování“ zachránit své pozice, avšak na úkor národního zájmu.
Pozastavení penzijní reformy sice Lecornuovi zajistilo přežití, ale zároveň hrozí zmařením jednoho z hlavních ekonomických odkazů prezidenta Macrona. To přichází v době, kdy jsou francouzské veřejné finance v nestabilním stavu. Pokud by Lecornu neuspěl, musel by okamžitě rezignovat a Macron by čelil obrovskému tlaku na vypsání předčasných voleb.
Socialisté po vítězství v otázce penzí již prohlásili, že se zaměří na zahrnutí daně pro miliardáře do rozpočtu na rok 2026. To ukazuje, jak slabou vyjednávací pozici bude mít premiér při projednávání omezeného rozpočtu, při kterém by stále mohl být svržen.
Předsedkyně Národního shromáždění a spojenkyně Macrona, Yael Braun-Pivet, vyjádřila potěšení nad výsledkem hlasování. Prohlásila, že Francouzi potřebují vědět, že se pracuje na rozpočtu, protože je zásadní pro budoucnost země. Dodala, že má radost z toho, že v Národním shromáždění funguje většina v duchu práce a hledání kompromisů.
Reforma štědrého francouzského penzijního systému je označována jako „politický kryptonit“ již od roku 1982, kdy socialistický prezident François Mitterrand snížil věk odchodu do důchodu z 65 na 60 let. Průměrný efektivní věk odchodu do důchodu ve Francii je 60,7 let, zatímco průměr zemí OECD je 64,4 let.
Macronova nepopulární reforma usilovala o zvýšení zákonného věku odchodu do důchodu o dva roky, na 64 let do roku 2030. Ačkoli by se tím Francie dostala na úroveň ostatních členských států Evropské unie, jedná se o zásah do ceněného sociálního benefitu, který je levicí považován za posvátný.
Související
Situace ve Francii je mimořádně složitá. Politici mají tři možnosti, každá je velmi riskantní, míní politoložka
Proč se poslední vláda ve Francii sesypala po 14 hodinách?
Aktuálně se děje
před 20 minutami
Svět upírá zrak na Gazu. Na Západním břehu se mezi tím situace zhoršuje
před 1 hodinou
Nejhorší novodobá politická krize pokračuje: Lecornu čelil v jediný den dvěma hlasováním o nedůvěře
před 2 hodinami
Večer pro náročné muže v Praze
před 3 hodinami
Jak mohou střely Tomahawk změnit poměr sil ve válce na Ukrajině?
před 3 hodinami
Hamás navzdory příměří upevňuje v Gaze svou moc. Proti komu ale bojuje?
před 4 hodinami
Dva mrtví po střelbě na Jablonecku. Další nebezpečí nehrozí, tvrdí policie
před 4 hodinami
Babišovy sliby padají dva týdny po volbách. A to ještě ani nesložil vládu
před 4 hodinami
Neshody kvůli rozpočtu pokračují. Pavel se sejde s Fialou, Babiše pokáral
před 5 hodinami
Sánchez pod palbou kritiky: Španělsko se vyhýbá obranným závazkům NATO i podpoře Ukrajiny
před 6 hodinami
Rusko bombarduje ukrajinské plynárny, zatímco Zelenskyj letí do USA jednat o střelách Tomahawk
před 7 hodinami
Situace ve Francii je mimořádně složitá. Politici mají tři možnosti, každá je velmi riskantní, míní politoložka
před 7 hodinami
Vyšetřování odhalilo, co stálo za implozí ponorky Titan
před 8 hodinami
Pověřil jsem CIA prováděním tajných operací ve Venezuele, potvrdil Trump. Maduro změnu režimu odmítá
před 9 hodinami
Indie přistoupila na Trumpův požadavek. Přestane nakupovat ruskou ropu
před 10 hodinami
Nejde mu jen o Ukrajinu. Experti popsali, co je cílem Putina
před 11 hodinami
Spor o mrtvá těla graduje. Izrael hrozí Hamásu obnovením bojů
před 11 hodinami
Trump pohrozil Hamásu: Jakmile řeku, Izrael obnoví vojenské operace v Gaze
před 13 hodinami
Počasí se ještě oteplí, vyplývá z předpovědi na dny po víkendu
včera
Fialova vláda se ještě zabývala vojenskou pomocí Ukrajině. Řešily se i Dukovany
včera
Karel III. pod tlakem většiny národa. Britové mu radí, jak naložit s Andrewem
Britskou monarchií otřásá další skandál kontroverzního prince Andrewa. Podle nejnovějších informací udržoval blízký kontakt s finančníkem Jefrreym Epsteinem déle, než tvrdil. Na Ostrovech se proto řeší, jak by ještě mohl král Karel III. mladšího sourozence potrestat.
Zdroj: Lucie Podzimková