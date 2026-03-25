Nejmladší premiérka v historii Dánska končí. Mette Frederiksenová podala demisi

Libor Novák

25. března 2026 18:12

Foto: facebook Mette Frederiksenová

Dánská politická scéna prochází zásadním obratem. Dosavadní premiérka Mette Frederiksenová oficiálně podala demisi do rukou krále Frederika, čímž formálně ukončila působení své tříčlenné koaliční vlády. Tento krok následoval bezprostředně po oznámení volebních výsledků, které jasně ukázaly, že stávající kabinet ztratil v parlamentu potřebnou většinu.

Ačkoliv demise premiérky může působit dramaticky, v dánském politickém systému jde o standardní a očekávaný proces. Odstupující vláda se 70 mandáty totiž zůstala hluboko pod hranicí 90 hlasů, které jsou nezbytné pro získání většiny v dánském Folketingu. Frederiksen však v úřadu nekončí úplně; očekává se, že povede zemi jako dočasná správkyně, dokud nebude sestavena nová administrativa.

Sama premiérka při oznamování demise zdůraznila, že proces formování nové vlády nesmí trvat příliš dlouho. „Svět na nás venku nečeká,“ prohlásila Frederiksenová s tím, že globální situace se od vypsání voleb stala ještě neklidnější. Naléhavost situace podle ní vyžaduje, aby se politické strany co nejdříve naučily efektivně spolupracovat.

Královský palác již potvrdil, že na základě konzultací s lídry politických stran byla Mette Frederiksenová pověřena vedením vyjednávání o nové vládní většině. Přestože její koalice padla, ona sama zůstává hlavní favoritkou na post šéfky budoucího kabinetu. Podporu pro zahájení rozhovorů získala od stran, které v novém parlamentu disponují celkem 84 křesly.

Cesta k nové většině však bude podle analytiků trnitá a pravděpodobně velmi dlouhá. Frederiksenová se v první fázi pokusí najít společnou řeč se sociálními demokraty, Zelenou levicí a Sociálně liberální stranou. Tento blok má ovšem dohromady pouze 68 mandátů, což znamená, že k dosažení magické devadesátky budou potřebovat další partnery.

Jako jedna z možností se rýsuje široká koalice levicových stran a hnutí Moderátoři. Pokud by se k bloku přidala Jednotná kandidátka (Rudí-zelení), Alternativa a Občanská strana, měla by taková vláda v parlamentu 92 hlasů. Právě zde se však objevují první vážné trhliny v možných dohodách.

Klíčovou postavou a pravděpodobným „tvůrcem králů“ (kingmakerem) se stal Lars Løkke Rasmussen, lídr 14 poslanců Moderátů. Rasmussen se netají skepticismem ohledně vládní spolupráce s radikálnější Jednotnou kandidátkou. „Vypadá to trochu složitě,“ komentoval situaci s klidem, který je pro něj typický.

Sám Rasmussen navíc do vyjednávání vnesl další prvek nejistoty, když na otázku, kdo by měl vést rozhovory o nové většině, bez okolků navrhl sám sebe. Tento postoj naznačuje, že jeho podpora pro Mette Frederiksenovou nebude zadarmo a Moderátoři si hodlají v budoucí vládě vydobýt silné postavení.

Na opačné straně politického spektra stojí takzvaný „modrý blok“ vedený Troelsem Lundem Poulsenem. Ten však podle královského prohlášení disponuje na papíře pouze 73 mandáty, což ho v tuto chvíli staví do role opozice, pokud se levému středu podaří překonat vnitřní neshody.

V dánské metropoli se tak rozběhl kolotoč schůzek, které mají za cíl určit takzvaného „královského vyšetřovatele“. To je osoba pověřená panovníkem k prozkoumání všech reálných možností, jak sestavit stabilní vládní většinu. Celý proces je bedlivě sledován veřejností i trhy, které doufají v rychlé vyřešení patové situace.

Přestože Frederiksenová naznačila možnou cestu vpřed, politické rozhovory budou muset vyřešit hluboké programové rozdíly mezi stranami. Dánsko tak čekají týdny, možná i měsíce složitých vyjednávání v zákulisí Folketingu, než král Frederik bude moci jmenovat definitivní novou vládu.

Další podezření na únik informací: AfD může předávat citlivé dokumenty o Ukrajině Kremlu

Útoky dokazují, že Putin nemá zájem o mír, tvrdí Frederiksenová. Sánchez je proti jadernému přezbrojování

Dánská premiérka Mette Frederiksenová na okraj mezinárodního setkání ostře zkritizovala současný postup Ruska na Ukrajině. Podle ní útoky na energetickou infrastrukturu v mrazech dosahujících minus 25 stupňů Celsia jasně dokazují, že Vladimir Putin nemá o skutečný mír zájem. Frederiksenová označila toto jednání za šílené a dodala, že takové kroky jsou pro Rusko typické a nelze očekávat, že by se jeho přístup v dohledné době změnil.
Světový řád, jak jsme ho znali, skončil. A nikdy se zřejmě nevrátí, varuje Frederiksenová

Dánská premiérka Mette Frederiksenová vystoupila ve středu na prestižní univerzitě Sciences Po v Paříži s mrazivým varováním ohledně budoucnosti mezinárodní politiky. Podle jejích slov je světový řád, jak jsme ho znali, u konce a je nepravděpodobné, že by se někdy vrátil do své původní podoby. Frederiksenová zdůraznila, že Evropa a Spojené státy musí i přes současné neshody držet při sobě, aby dokázaly čelit hrozbám, které přicházejí především z Ruska.

Teherán zveřejnil svůj mírový plán. USA poslal podmínky, za jakých ukončí válku

Íránská strana poprvé konkrétněji reagovala na americký patnáctibodový mírový plán, se kterým přišla administrativa Donalda Trumpa. Státní televize Press TV zveřejnila v polovině týdne pět klíčových podmínek, za kterých je Teherán ochoten ukončit válečný stav. Skutečnost, že informace přinesl právě anglicky mluvící kanál ovládaný státem, naznačuje, že vzkaz je adresován přímo Washingtonu a mezinárodnímu společenství.

Evropě hrozí v dubnu vážný nedostatek pohonných hmot a energií, varuje šéf Shell

Evropa by se mohla již během příštího měsíce potýkat s vážným nedostatkem pohonných hmot a energií. Varoval před tím šéf ropného gigantu Shell Wael Sawan na energetické konferenci v texaském Houstonu. Podle něj je kritickým bodem opětovné otevření Hormuzského průlivu, který Írán v rámci současné krize fakticky zablokoval pro přepravu ropy a zemního plynu.

Narušení dopravy v Hormuzském průlivu může mít pro globální obchod hluboké následky, varují experti

Současné narušení dopravy v Hormuzském průlivu může mít pro globální obchodní systém mnohem hlubší následky než jen dočasné zpoždění dodávek. Odborníci varují, že nestabilita v této klíčové oblasti urychluje rozpad zavedených pořádků a nahrává vzestupu jednostranné obchodní politiky. Namísto spolupráce se tak svět může dočkat fragmentace trhů, která zkomplikuje podnikání napříč kontinenty.

„Oškubali jste důchodce. Lhář, srab, chudák, nemáte koule...“ Opozice ve Sněmovně tvrdě šije do vládní koalice

Atmosféra v Poslanecké sněmovně ve středu pořádně zhoustla, když se projednávání změn v odvodech pro živnostníky zvrhlo v ostrou osobní přestřelku. Hlavními aktéry se stali předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) a lidovecký poslanec Marian Jurečka. Bývalý ministr práce se do šéfa dolní komory opřel s nevídanou razancí a nešetřil výrazy jako „lhář“, „srab“ či „chudák“.

Trump vyjednává jen sám se sebou, vzkazuje Teherán k dohodě. Válka s Íránem je nezákonná, přisadilo si Španělsko

Situace na Blízkém východě nabývá v posledních hodinách bizarních rozměrů, kdy se prohlášení Washingtonu a Teheránu diametrálně rozcházejí. Zatímco americký prezident Donald Trump optimisticky hovoří o probíhajících mírových jednáních a blízké dohodě, íránské vojenské špičky se Spojeným státům vysmívají. Podle íránského armádního mluvčího Ebrahíma Zolfakarího to vypadá, že Bílý dům v rámci svých vnitřních konfliktů možná vyjednává jen sám se sebou.

Diplomaté jsou skeptičtí: Trumpův mírový plán je rok starý, pro Írán byl těžko přijatelný

Diplomatické kruhy vyjadřují značnou skepsi ohledně nového patnáctibodového mírového plánu, o kterém v posledních dnech hovoří americký prezident Donald Trump. Podle zjištění diplomatů obeznámených s průběhem vyjednávání se zdá, že nejde o převratnou novinku, ale spíše o oprášený a dnes již v mnoha ohledech zastaralý rámec, který Washington předložil Teheránu již v květnu 2025, píše The Guardian.

Likvidace jaderného programu výměnou za konec sankcí. Unikly první detaily íránského mírového plánu

Podle zpráv amerických a izraelských médií udělaly Spojené státy zásadní krok k ukončení konfliktu s Íránem. Washington měl Teheránu předat patnáctibodový mírový plán, přičemž jako prostředník v této diplomatické aktivitě figuruje Pákistán, který se již dříve nabídl jako hostitel mírových rozhovorů. Ačkoliv Bílý dům existenci dokumentu zatím oficiálně nepotvrdil, média jako The New York Times či izraelský Kanál 12 již začala zveřejňovat jeho klíčové body.

Trump: Válku s Íránem jsme vyhráli. Teherán zoufale touží po dohodě

Americký prezident Donald Trump vystoupil v Bílém domě při příležitosti jmenování nového ministra pro vnitřní bezpečnost a nečekaně se rozpovídal o aktuálním stavu konfliktu s Íránem. Podle jeho slov je válka v podstatě u konce a Spojené státy již jednají s těmi správnými lidmi. Íránští představitelé prý po dohodě touží tak zoufale, jak jen je to možné.

NASA představila první konkrétní plány na kolonizaci Měsíce

Nový šéf americké vesmírné agentury NASA Jared Isaacman představil v úterý ve Washingtonu zásadní změny v dosavadních plánech na dobývání vesmíru. Ambiciózní vize zahrnuje především upravenou strategii pro vybudování základny na Měsíci. Ačkoliv agentura o trvalejším osídlení lunárního povrchu uvažuje dlouho, poprvé byl nyní zveřejněn konkrétní časový harmonogram a jasný plán postupu.

Vražda v Prostějově. Obviněný je podezřelý i z dalších sedmi trestných činů

Z osmi trestných činů obvinili kriminalisté šestadvacetiletého muže, přičemž ve dvou případech jde o zvlášť závažné zločiny. Recidivista je konkrétně podezřelý z vraždy a pokusu o těžké ublížení na zdraví. Hrozí mu až 18 let za mřížemi. 

