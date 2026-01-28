Světový řád, jak jsme ho znali, skončil. A nikdy se zřejmě nevrátí, varuje Frederiksenová

Dánská premiérka Mette Frederiksenová vystoupila ve středu na prestižní univerzitě Sciences Po v Paříži s mrazivým varováním ohledně budoucnosti mezinárodní politiky. Podle jejích slov je světový řád, jak jsme ho znali, u konce a je nepravděpodobné, že by se někdy vrátil do své původní podoby. Frederiksenová zdůraznila, že Evropa a Spojené státy musí i přes současné neshody držet při sobě, aby dokázaly čelit hrozbám, které přicházejí především z Ruska.
V souvislosti s napětím, které vyvolaly americké snahy o získání Grónska, premiérka uvedla, že obě strany sdílejí obavy o bezpečnost v Arktidě. Přestože vztahy s Washingtonem prošly v posledních týdnech těžkou zkouškou, dánská vláda se bude snažit najít s USA společnou cestu vpřed. Frederiksenová však zároveň varovala, že Rusko nemá zájem na míru s Evropou, což vyžaduje jednotný a silný postoj celého Západu.
Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen, který dánskou premiérku v Paříži doprovází, popsal drtivý dopad diplomatických sporů na tamní obyvatelstvo. Uvedl, že jeho vláda se momentálně snaží především zvládat strach a úzkost lidí, kteří se cítí ohroženi vnějšími tlaky. Situace, kdy se o osudu ostrova rozhoduje bez účasti jeho zástupců, vyvolala v grónských komunitách vlnu nejistoty ohledně zachování jejich suverenity a způsobu života.
V Bruselu se mezitím ozývají hlasy volající po rychlém posílení evropské obranné nezávislosti. Eurokomisař pro obranu Andrius Kubilius zdůraznil, že Evropská unie se musí připravit na scénář, kdy přítomnost amerických sil na kontinentu výrazně poklesne. Podle něj je nezbytné budovat vlastní kapacity, které by nebyly jen sbírkou národních armád, ale tvořily by silný evropský pilíř v rámci NATO, schopný reagovat na moderní hrozby bez odkladů a výmluv.
Kubilius navrhuje vznik nového Evropského bezpečnostního rady, která by zlepšila politickou koordinaci v otázkách obrany. Tato myšlenka, původně prosazovaná francouzským prezidentem Macronem a bývalou německou kancléřkou Merkelovou, se v současné geopolitické situaci jeví jako vysoce aktuální. Evropa podle komisaře musí překlenout propastné nedostatky ve své výzbroji společnými projekty, protože některé mezery jsou příliš velké na to, aby je státy zaplnily jednotlivě.
Dánská premiérka i grónský předseda vlády se po vystoupení na univerzitě přesunou do Elysejského paláce, kde je čeká pracovní oběd s prezidentem Emmanuelem Macronem. Očekává se, že hlavním tématem jednání bude právě budoucnost evropské bezpečnosti a společný postup vůči nepředvídatelným krokům americké administrativy. Paříž dlouhodobě volá po větší strategické autonomii Evropy, což v kontextu aktuálních událostí v Arktidě získává novou dynamiku.
Jak uzavřela Frederiksenová, starý svět skončil a Evropané se nyní musí naučit jednat rychleji a rozhodněji, pokud si chtějí v nově se formujícím světovém uspořádání uchovat svou svobodu a vliv.
Související
Pokus o anexi Grónska by znamenal definitivní rozpad NATO, varuje Evropa Trumpa
Je po Venezuele na řadě Grónsko? Frederiksenová poslala Trumpovi ostrý vzkaz
Aktuálně se děje
před 5 minutami
Zimní počasí přispěchá s novou sněhovou nadílkou. Platí varování
před 44 minutami
Macinka jde Moskvě na ruku. V tichosti dal zelenou ruským diplomatům
před 1 hodinou
Světový řád, jak jsme ho znali, skončil. A nikdy se zřejmě nevrátí, varuje Frederiksenová
před 2 hodinami
Politico: Fico byl po schůzce s Trumpem zděšený. Americký prezident působí jako smyslů zbavený
před 3 hodinami
Oděsa se změnilo v peklo na zemi. Pod ruskými útoky trpí každý den
před 3 hodinami
Trump možná trpí Alzheimerovou chorobou, tvrdí jeho neteř. Napište, že jsem zdravý, nařídil prezident novinářům
před 4 hodinami
Předpověď počasí na měsíc: Silné mrazy jen tak nezmizí, vrátí se i v únoru
včera
EU a USA připravují rozsáhlý desetiletý plán prosperity na obnovu Ukrajiny za 800 miliard dolarů
včera
Česká diplomacie zemřela. Macinkův mafiánský útok na prezidenta a novináře pohřbívá i demokracii
včera
Brusel počítá se vstupem Ukrajiny do EU v roce 2027. V příštích sto letech to neschválíme, reaguje Orbán
včera
Babiš chce konflikt urovnat. Macinku a Pavla pozval k jednacímu stolu
Aktualizováno včera
Pomsta Pavlovi: Macinka ho za nejmenování Turka nechce pustit na summit NATO. Na tiskovce selektuje novináře
včera
Je přecitlivělý a má brutální komunistickou minulost, prohlásil o Pavlovi Turek
včera
Maďarsko a Slovensko podají žalobu na Evropskou unii
včera
Macinkovými SMS zprávami se zabývá policie
včera
Macinka není kompetentní pro funkci šéfa diplomacie, Babiš je teď ve složité situaci, míní politoložka
včera
Slova Macinky jsou nešťastná, prohlásil Babiš. Jste zbabělec vpálila mu do obličeje TOP09
včera
Pavel hájí zájmy občanů i demokracie. Macinka a Turek se s tím musí smířit a ukončit otravnou kauzu
Aktualizováno včera
Macinka musí ve vládě skončit, zní jednohlasně z opozičních lavic
včera
Diskreditace před zahraničními partnery i světovými médii. Jak Macinka ve zprávách vyhrožoval Pavlovi?
Obsah textových zpráv mezi ministrem zahraničí Petrem Macinkou a poradcem prezidenta Petrem Kolářem obsahuje několik rovin, které hlava státu interpretuje jako pokus o vydírání. Prvním zásadním prvkem je přímá podmíněnost prezidentova „klidu“ jmenováním Filipa Turka do čela Ministerstva životního prostředí. Macinka explicitně píše, že prezident může získat klid pouze v případě, že tento personální požadavek splní, zatímco v opačném případě hrozí „spálením mostů“ a vytvořením extrémního konfliktu, který nemá v české politologii obdoby.
Zdroj: Libor Novák