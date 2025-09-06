Nejsem diktátor, říká Trump. Má ale pravdu?

Libor Novák

6. září 2025 10:47

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Podle nejnovější analýzy serveru CNN je americký prezident Donald Trump často obviňován, že se snaží chovat jako diktátor. On sám se brání a říká, že jen ví, jak zastavit kriminalitu. Tyto obavy se objevily poté, co Trump začal zvažovat vyslání Národní gardy do měst, jako je například Chicago, a to navzdory nesouhlasu demokraticky zvolených místních úředníků.

Guvernér Illinois JB Pritzker dokonce označil Trumpa za „diktátora, který si přeje být diktátorem“ a dodal, že pokud by se něco takového dělo v jiné zemi, nikdo by neváhal označit to za nebezpečné zneužití moci. Podle kritiků se Trumpova taktika nesoustředí na města v tradičně republikánských státech, což naznačuje, že za jeho rozhodnutími stojí spíše politika než nutnost.

Prezident se během svého druhého funkčního období snaží konsolidovat svou moc. To se projevilo například tím, že vláda oznámila podíl ve společnosti Intel. Tento krok je v souladu s jeho nacionalistickou politikou, která ale nekoresponduje s principy amerického kapitalismu. Trump se také pokouší propustit členku Rady guvernérů Federálního rezervního systému Lisu Cookovou, což je vnímáno jako snaha získat větší kontrolu nad tímto klíčovým finančním orgánem.

Jeho úsilí o upevnění moci ale jde ještě dál. Trump aktivně přebírá kontrolu od Kongresu, který by měl mít pravomoc regulovat mezinárodní obchod. Místo toho ale prezident používá cla jako zbraň a sám nastavuje sazby.

Stejně tak očekává podporu od soudů a snaží se dosazovat loajální úředníky, kteří podporují jeho politiku. Prezidentova snaha o konsolidaci moci se projevuje i v oblasti médií, kde se například pokusil smazat statistiku, která se mu nelíbila, a aktivně zasahuje do kulturních institucí a do přepisu historie.

Politolog Daniel Treisman vysvětlil, že Trump sice není diktátor v tradičním smyslu slova, protože byl zvolen v převážně svobodných volbách a musí čelit kontrole ústavních institucí, ale jeho snaha ignorovat ústavní omezení je velmi znepokojivá. Zmiňuje, že moderní diktátoři se již nespoléhají na vojenské uniformy a násilí jako ti z minulého století. Místo toho používají manipulaci médií, zdůrazňují vnější hrozby a předstírají, že jsou demokratičtí.

Tento nový typ diktátorů, který Treisman nazývá „spin diktaturou“, se snaží monopolizovat politickou moc, aby mohli vládnout na neurčito a bez spravedlivých voleb. I když někteří z těchto vůdců mohou ponechat lidem určitou míru svobody v jejich osobním životě, občané se nemohou cítit bezpečně v zemi, kde neexistuje právní stát. Přestože diktátorství dnes vypadá jinak, stále platí, že lidé žijící pod takovým režimem nemají svobodu společně odmítnout svého vládce.

před 19 minutami

Příští ročník summitu G20 bude na mém golfovém hřišti, oznámil Trump

Související

Pentagon (z anglického výrazu pro pětiúhelník) je to mohutná čtyřpatrová stavba ve tvaru pěti soustředných pravidelných pětiúhelníkových okruhů (rings, značených A až E, s délkou strany přes 200 m), protnuté na každé straně třemi spojnicemi. Uprostřed cel

Trump přejmenoval Pentagon. Už to není ministerstvo obrany

Americký prezident Donald Trump podepsal výkonný příkaz, který mění označení Pentagonu. Nově bude oficiálně znám jako „Ministerstvo války“, ačkoli dříve fungoval pod názvem „Ministerstvo obrany“. Podle Trumpa je tato změna vhodnější vzhledem k aktuální situaci ve světě, kde je potřeba silná a připravená armáda, píše CNN.

Více souvisejících

Donald Trump USA (Spojené státy americké)

Aktuálně se děje

před 19 minutami

před 1 hodinou

Donald Trump

Nejsem diktátor, říká Trump. Má ale pravdu?

Podle nejnovější analýzy serveru CNN je americký prezident Donald Trump často obviňován, že se snaží chovat jako diktátor. On sám se brání a říká, že jen ví, jak zastavit kriminalitu. Tyto obavy se objevily poté, co Trump začal zvažovat vyslání Národní gardy do měst, jako je například Chicago, a to navzdory nesouhlasu demokraticky zvolených místních úředníků.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Pentagon (z anglického výrazu pro pětiúhelník) je to mohutná čtyřpatrová stavba ve tvaru pěti soustředných pravidelných pětiúhelníkových okruhů (rings, značených A až E, s délkou strany přes 200 m), protnuté na každé straně třemi spojnicemi. Uprostřed cel

Trump přejmenoval Pentagon. Už to není ministerstvo obrany

Americký prezident Donald Trump podepsal výkonný příkaz, který mění označení Pentagonu. Nově bude oficiálně znám jako „Ministerstvo války“, ačkoli dříve fungoval pod názvem „Ministerstvo obrany“. Podle Trumpa je tato změna vhodnější vzhledem k aktuální situaci ve světě, kde je potřeba silná a připravená armáda, píše CNN.

před 5 hodinami

včera

včera

včera

včera

Robert Fico a Volodymyr Zelenskyj

Fico se na Ukrajině sešel se Zelenským

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pátek 5. září sešel se slovenským premiérem Robertem Ficem. Jejich setkání se uskutečnilo v Užhorodu, který je regionálním hlavním městem na západní Ukrajině.

včera

včera

Andrej Babiš

Předvolební debaty se komplikují. Babiš má problém s Českou televizí

Blíží se volby a všechny tři hlavní televizní stanice, TV Nova, CNN Prima News a Česká televize, se předhánějí, aby získaly do předvolebních debat dva hlavní politické rivaly – Petra Fialu a Andreje Babiše. Tato přímá konfrontace předsedy vlády a lídra koalice SPOLU s předsedou opozičního hnutí ANO zaručuje vysokou sledovanost.

včera

Joe Biden

Biden podstoupil chirurgický zákrok kvůli rakovině

Bývalý americký prezident Joe Biden podstoupil chirurgický zákrok kvůli rakovině kůže. Jeho mluvčí pro britskou BBC uvedla, že šlo o takzvanou Mohsovu operaci, při které se odstraňuje kůže, dokud v ní nezůstanou žádné stopy rakoviny.

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Korea by mohla být obrazem pro poválečnou Ukrajinu, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že poválečná ekonomická cesta Jižní Koreje by mohla posloužit Ukrajině jako model. Podle něj by se tak mohlo stát, ale jen v případě, že by Spojené státy podpořily Kyjev stejně, jako v minulosti podpořily Soul. Zelenskyj v rozhovoru pro francouzské noviny Le Point řekl, že ekonomický boom Jižní Koreje ve dvacátém století je důkazem vítězství určitých hodnot.

včera

Pentagon

Trump dnes přejmenuje Pentagon

Bílý dům pod vedením Donalda Trumpa má v plánu přejmenovat ministerstvo obrany na ministerstvo války. K tomuto kroku má dojít v rámci snahy prezentovat světu agresivnější a vítěznou armádu. K takové změně by s největší pravděpodobností bylo nutné schválení Kongresem, ale podle zdrojů z Bílého domu se hledají způsoby, jak se tomuto hlasování vyhnout.

včera

Emmanuel Macron, II. summit Evropského politického společenství (EPC) (Kišiněv, 1. června 2023).

Macron: Vojenskou podporu po válce poskytne Ukrajině 26 zemí

Dvacet šest zemí je připraveno poskytnout Ukrajině vojenskou podporu po válce, což by zahrnovalo mezinárodní síly na souši, na moři i ve vzduchu. Uvedl to francouzský prezident Emmanuel Macron po summitu, na kterém se evropští lídři snažili přimět Donalda Trumpa k tomu, aby se jasně vyjádřil k míře své podpory Kyjevu.

včera

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Trump se shodl s Putinem: Za to, že na Ukrajině stále není mír, může Evrope

Po třech týdnech od summitu, který se konal na Aljašce, a nepřinesl kýžené výsledky, se američtí a ruští prezidenti shodli na jedné věci. Označili Evropu za viníka, proč se mírová jednání ohledně války na Ukrajině nikam neposouvají. Trump ve čtvrtek v rozhovoru s evropskými představiteli vyzval k tomu, aby se zapojili víc do řešení situace. Přitom právě evropští spojenci se snaží posunout jednání kupředu, když se snaží zajistit Ukrajině bezpečnost po případné mírové dohodě. 

včera

4. září 2025 22:01

4. září 2025 21:16

Diplomaty zasáhla smutná zpráva. Zemřel Karel Komárek

Českou diplomacii zasáhla během úvodního zářijového týdne velmi smutná zpráva. Ve věku 70 let zemřel JUDr. Karel Komárek, chargé d’affaires ČR v Konžské demokratické republice. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy