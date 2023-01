Německo otevřelo druhý terminál na zkapalněný zemní plyn

"Stáváme se nezávislejší a posilujeme bezpečnost zásobování tím, že jsme jednali brzo a rychle. A dále v tom pokračujeme," řekl Scholz. V projevu hovořil o novém německém tempu, které umožnilo rychlé budování terminálů. Prohlásil také, že mimo jiné i díky terminálům si Německo zajistilo zásobování plynem, aby zimu v pořádku přečkalo.

Terminál v Lubminu byl od konce prosince ve zkušebním provozu, povolení pro řádný provoz pak získal tento měsíc. Základem terminálu je speciální loď Neptune, která slouží jako zařízení k opětovnému převedení LNG do plynného skupenství. Zatímco terminál ve Wilhelmshavenu, který je v provozu od poloviny loňského prosince, si pronajala německá vláda, zařízení v Lubminu je čistě soukromým projektem společnosti Deutsche ReGas.

Terminál Neptune má mít v Lubminu roční kapacitu asi 5,2 miliardy metrů krychlových plynu, což podle firmy Deutsche ReGas postačí k ročnímu zásobování asi dvou milionů domácností. Letos by ale společnost chtěla připojit další plovoucí jednotku o roční kapacitě sedmi miliard kubických metrů, která ale nebude umístěna v přístavu, nýbrž na moři. Takové řešení umožní dopravu LNG i většími tankery, které do přístavu v Lubminu nemohou. K tomuto druhému plovoucímu terminálu na moři bude podle plánů ReGasu v roce 2024 připojen i Neptune, čímž se celková kapacita zplynování LNG zvýší na 14,2 miliardy metrů krychlových.

Terminál v Lubminu je významný pro zásobování severu a východu Německa plynem. Výhodný je i pro Českou republiku, pokud by chtěla jeho kapacitu využívat. Zda se tak stane, bude záviset na dodavatelích a trhu, o využití plynu totiž Deutsche ReGas nerozhoduje.

Lubmin je důležitým distribučním uzlem plynárenské infrastruktury, ústí tam nyní nefunkční německo-ruský plynovod Nord Stream, čehož projekt terminálu na LNG využívá. Plyn je totiž možné posílat do plynovodů OPAL a NEL. Produktovod OPAL vede plyn do Saska a odtud plynovodem Gazela do České republiky. NEL spojuje Lubmin s Dolním Saskem a tamním hlavním německým zásobníkem v Rehdenu.