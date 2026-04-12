Nepomohlo překreslování volebních obvodů, ovládnutí médií ani Trumpova podpora. Proč Orbán prohrál?

Volební porážka Viktora Orbána ukázala, že ani patnáct let budování systému „státního zajetí“, překreslování volebních obvodů či ovládnutí mediální krajiny nedokáže ochránit silného lídra, pokud ztratí kontakt se svou voličskou základnou. Orbánův pád nezvrátila ani masivní podpora jeho ideologických spojenců z hnutí MAGA, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa a viceprezidenta JD Vance, kteří neváhali porušit diplomatické tabu a aktivně se zapojili do maďarské kampaně.
Analýza serveru Politico ukazuje, že maďarský premiér fatálně podcenil náladu veřejnosti. Zatímco Orbán se držel svého starého receptu a kampaň postavil na geopolitickém strašení, útocích na Brusel a obviňování opozice ze zatahování země do války na Ukrajině, Maďary trápily mnohem přízemnější problémy. Tato strategie „vnějších nepřátel“, která mu v minulosti třikrát přinesla vítězství, tentokrát v konfrontaci s ekonomickou realitou zcela selhala.
Hlavním tématem voleb se stala klesající životní úroveň a všudypřítomná korupce. Voliči byli unaveni vládnoucí třídou, jejíž bohatství rostlo v ostrém kontrastu s chátrající infrastrukturou, nefunkčním zdravotnictvím a kolabujícím školstvím. Péter Magyar a jeho strana Tisza tuto mezeru mistrně zaplnili, když kampaň zaměřili na každodenní starosti běžných lidí – na inflaci, nedostatek pracovních příležitostí a pocit, že stát přestal pro své občany fungovat.
Zajímavým faktorem byl Magyarův styl, kterým Orbána v podstatě „přehrál“ na jeho vlastním hřišti. Jako bývalý člen Fideszu Magyar dobře rozuměl psychologii maďarského patriotismu. Místo odmítání národních symbolů je sám přijal za své – nosil tradiční vyšívané košile, na shromáždění nosil maďarské vlajky a na fotbalových stadionech odmítal VIP lóže, aby seděl mezi běžnými fanoušky. Tím vzal Orbánovi monopol na vlastenectví a ukázal ho spíše jako loutku cizích zájmů.
Intervence zahraničních populistů se nakonec ukázaly jako kontraproduktivní. Návštěvy osobností jako Marine Le Penová, Geert Wilders nebo Matteo Salvini, kteří v Budapešti burcovali za zachování Orbánova režimu, maďarské voliče spíše popudily nebo jim byly lhostejné. Podle opozičních politiků byla přítomnost lidí jako JD Vance pro maďarskou veřejnost naprosto irelevantní, protože řešili vlastní účty a nedostatek lékařské péče, nikoliv globální kulturní války.
Péter Magyar byl navíc nesmírně disciplinovaným kampanistou. Nenechal se vyprovokovat k reakcím na Orbánovy výpady ohledně Ukrajiny a soustředil se na odhalování kleptokratických vazeb vládního okruhu. Navštívil mnohem více měst a vesnic než premiér, čímž zdůraznil Orbánovu odtrženost od reality. Zatímco premiér působil v posledních týdnech podle pozorovatelů unaveně a „vyfouknutě“, Magyar ztělesňoval energii a naději na moderní, evropské Maďarsko.
Ekonomičtí experti připomínají, že lidé jsou ochotni tolerovat korupci, dokud ekonomika šlape. Jakmile však hospodářství začalo stagnovat a životní náklady prudce vzrostly, stalo se pohádkové bohatství Orbánových blízkých, včetně jeho otce či nejbližších přátel, pro veřejnost neuhasitelným provokováním. Tato kombinace ekonomického strádání a do očí bijící korupce se stala pro Orbána osudnou.
Vítězství strany Tisza tak není jen maďarskou vnitropolitickou událostí, ale i důležitým signálem pro celou Evropu. Ukazuje, že ani nejsilnější populistický lídr s absolutní kontrolou nad státním aparátem není nedotknutelný, pokud ignoruje reálné potřeby svých občanů ve prospěch ideologických bitev. Maďarsko si zvolilo cestu obnovy institucí a návratu k evropské spolupráci, čímž uzavřelo jednu z nejkontroverznějších kapitol své moderní historie.
Opoziční strana Tisza Pétera Magyara vyhrála volby v Maďarsku. Orbán přiznal porážku
Opoziční strana Tisza Pétera Magyara vyhrála volby v Maďarsku. Orbán přiznal porážku
Opoziční strana Tisza Pétera Magyara vyhrála volby v Maďarsku. Orbán přiznal porážku
Parlamentní volby v Maďarsku, které jsou naplánovány na dnešní den, představují v pořadí desáté hlasování o složení zákonodárného sboru od pádu komunismu v roce 1990. Občané budou v tomto termínu rozhodovat o obsazení celkem 199 poslaneckých křesel. Současná politická garnitura v čele s premiérem Viktorem Orbánem, jehož strana Fidesz v koalici s KDNP dominuje maďarské scéně nepřetržitě od roku 2010, se pokusí obhájit svůj mandát v atmosféře výrazných společenských změn. Během uplynulého funkčního období došlo mimo jiné k obměně na postu hlavy státu, kdy po rezignaci Katalin Novákové v únoru 2024 nastoupil do úřadu Tamás Sulyok.
Zdroj: Libor Novák