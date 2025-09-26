Netanjahu musel letět na zasedání OSN oklikou. Bál se zatčení v Evropě

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se cestou na zasedání OSN v New Yorku opět vyhnul vzdušnému prostoru několika evropských zemí a zvolil výrazně delší letovou trasu. Netanjahu čelí zatykači Mezinárodního trestního soudu (ICC) kvůli obviněním z válečných zločinů, včetně použití hladovění jako válečné metody.
Data o sledování letu ukázala, že letoun „Křídlo Siónu“, izraelský ekvivalent amerického Air Force One, sledoval místo přímé trasy nad kontinentem cestu přes Středozemní moře. Letadlo sice přelétlo území Řecka a Itálie, ale poté zamířilo na jih k Gibraltarskému průlivu, než se vydalo přes Atlantik.
Izraelská vláda neuvedla oficiální důvod tohoto neobvyklého směru. Izraelská média však informovala, že účelem bylo vyhnout se přeletu zemí, které by měly povinnost premiéra zatknout. Kratší a palivově úspornější trasa by vedla přes Francii, Španělsko, Portugalsko, Irsko a Spojené království. Tyto země podepsaly statut ICC a byly by právně povinny Netanjahua zatknout a vydat soudu v Haagu, pokud by vstoupil na jejich území.
Ačkoli existují neshody o tom, zda by vojenské síly země měly vynutit přistání letadla, situace by byla mnohem jasnější v případě neplánovaného nebo nouzového přistání. Francouzská tisková agentura AFP s odvoláním na diplomatický zdroj uvedla, že Francie předtím povolila Izraeli použití svého vzdušného prostoru. Let však francouzským územím neproletěl, což naznačuje možnou změnu plánů za letu.
Vztahy mezi Izraelem a Francií se v poslední době zhoršily. Paříž stojí v čele mezinárodního diplomatického tlaku na ukončení krveprolití v Gaze, včetně uznání Palestiny jako státu v tomto týdnu, proti čemuž Netanjahu ostře vystupuje. Izraelská média již před dvěma týdny informovala, že někteří novináři a členové premiérova doprovodu nepoletí s ním. Účelem bylo ušetřit palivo potřebné na delší trasu.
Nejedná se o první případ, kdy Netanjahuův let nabral okliku. Již v červenci kritizovala Francesca Albanese, zvláštní zpravodajka OSN pro okupovaná území, Itálii, Francii a Řecko za to, že Netanjahuovi při letu do USA poskytly „bezpečný průlet“. O tři měsíce dříve izraelský velvyslanec v USA, Yechiel Leiter, sdělil jedné organizaci, že premiérův let do Washingtonu v únoru podnikl kroky, aby se vyhnul nouzovému přistání v Evropě.
Obavy z nutnosti lékařského ošetření ve vzduchu byly aktuální poté, co Netanjahu podstoupil koncem roku 2024 operaci prostaty. Velvyslanec tehdy uvedl, že let se odchýlil a letěl v blízkosti základen americké armády, aby mohl v případě nouze přistát právě tam. Netanjahu má v plánu vystoupit na Valném shromáždění OSN a příští týden se setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Oba politici autoritu ICC odmítají.
Netanjahu vystoupí na Valném shromáždění OSN. Očekává se ostrý projev
Trump vzkázal Netanjahuovi: Anexi Západního břehu Jordánu nedovolím
Benjamin Netanjahu , ICC (Mezinárodní trestní soud)
