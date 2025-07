Netanjahu, Putin i Kim Čong-un. Plán na Nobelovu cenu pro Trumpa se hroutí, vůdci ho ignorují

S těmito nevyřešenými konflikty – které brání jeho šancím na Nobelovu cenu za mír – Trump zjišťuje limity svých složitých osobních vztahů s Putinem a Netanjahuem, jejichž konflikty Trump plánoval rychle vyřešit. A je zřejmé, že je frustrován, že není schopen vyřešit tyto krize lépe než bývalý prezident Joe Biden, kterého považuje za neúspěšného v oblasti zahraniční politiky.

Podle Trumpa Putin něco říká, ale dělá opak. Ruský vůdce, jehož vztah s Trumpem je předmětem fascinace již deset let, se podle Trumpa „zcela zbláznil“, což se projevuje v nekonečných vlnách raketových a dronových útoků na Ukrajinu.

Netanjahu mezitím testuje Trumpovu trpělivost leteckými údery v Sýrii a Gaze, kde obrazy hladovějících dětí vedly k mezinárodnímu pobouření a novým rozdělením v rámci Trumpovy vlastní strany ohledně toho, jak moc podporovat Izrael. Jejich vztah má bouřlivou historii, která byla plná výkyvů, když Trump usiloval o ukončení války.

Trumpovy problémy s využitím svých vztahů ale Rusko a Izrael přesahují. Narazil na tvrdého obchodního vyjednavače v podobě indického premiéra. A jeho někdejší severokorejský přítel Kim Čong-un momentálně neodpovídá na Trumpovy pokusy o komunikaci. Ačkoli Kimova sestra tento týden uvedla, že jejich vztah „není špatný“, tvrdila, že Pchjongjang nikdy nezruší své jaderné ambice.

Trump vždy uplatňoval unikátní osobní přístup k zahraničním věcem, poskytoval své telefonní číslo a povzbuzoval své protějšky, aby volali nebo psali mimo tradiční diplomatické kanály. To vedlo ke vylepšení vztahů, které mnozí diplomaté považují za reálně výnosné, včetně Trumpova úspěchu při zajištění zvyšování obranných výdajů členských států NATO.

Nicméně tento přístup má také své limity. Na začátku tohoto měsíce předložil Netanjahu Trumpovi během večeře v Bílém domě dopis, který ho nominoval na Nobelovu cenu míru. Trump vypadal zaskočeně.

Na konci července však Netanjahuovy kroky v Gaze a Sýrii – včetně bombardování katolického kostela a zaměřování vládních budov – začaly testovat Trumpovu trpělivost. A tento týden Trump veřejně přerušil vztahy s Netanjahuem, který tvrdil, že v Gaze není hladomor, poté, co viděl záběry z krize v televizi.

„Myslím, že každý, pokud není úplně necitlivý – nebo hůř, šílený – neřekne nic jiného než to, že je to strašné, když vidíte ty děti,“ řekl Trump ve Skotsku, kde navštívil své golfové nemovitosti.

Den před odletem do Skotska Trump sledoval záběry hladovějících dětí v Gaze a řekl svým poradcům, že chce s Netanjahuem o těchto hrůzných obrázcích diskutovat a zeptat se, co mohou USA udělat, aby pomohly. Podle úředníků Bílého domu se záběry z Gazy Trumpovi hodně vryly do mysli.

Naopak Trumpovo zklamání z Putina narůstalo měsíce, částečně díky neschopnosti využít pozitivního vztahu k dosažení úspěšné mírové dohody. „Měli jsme velmi dobrý vztah. A nikdy jsem, víte, nikdy jsem si opravdu nemyslel, že se to stane,“ řekl Trump tento týden. „Myslel jsem, že budeme schopní něco vyjednat, a možná se to ještě stane. Ale už je to hodně pozdě, takže jsem zklamaný.“

Tento frustrace se vyhrotila, když Trump náhle oznámil, že posune termín, který dal Rusku – původně 50 dní – na uzavření dohody. Trump tento týden uvedl, že Putin má posledních 10 dní na to, aby vyjednal příměří, a prohlásil, že není důvod čekat, když „nevidí žádný pokrok“.

Podobně i Trumpovi předchůdci zjistili, že osobní vazby na Netanjahua mají své limity. Biden s Netanjahuem komunikoval dlouhé roky, na začátku svého posledního roku v úřadu si ale Biden stěžoval, že Netanjahu ignoruje jeho rady a brání snahám o zmírnění humanitární krize v Gaze.

I když Trump zrušil některá omezení na zbrojní transfery do Izraele, jeho pokusy vyvinout tlak na Netanjahua a Hamás, aby došlo k trvalému příměří, zatím nevedly k žádným zásadním výsledkům. Navzdory tomu, že Trumpův velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee popřel jakýkoliv rozkol mezi oběma muži a tvrdil, že jejich vztah je „silnější než kdy předtím“.