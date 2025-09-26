Netanjahu v OSN nešetřil kritikou. Delegáti před projevem opustili sál

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve svém projevu na 80. zasedání Valného shromáždění OSN ostře odmítl myšlenku palestinského státu. Nedávnou vlnu uznání Palestiny ze strany Francie, Británie, Kanady, Austrálie a dalších západních zemí označil za „ostudnou, naprosté šílenství a pomatenou“. Premiér zaútočil na světové lídry, kteří podle něj ustupují tlaku.
Netanjahu prohlásil, že toto „hanebné rozhodnutí“ jen povzbudí terorismus proti Židům a nevinným lidem všude. Podle něj to bude skvrna hanby na všech, kteří se pro tento krok rozhodli. „Dát Palestincům stát míli od Jeruzaléma po 7. říjnu je jako dát Al-Káidě stát míli od New Yorku po 11. září,“ řekl.
Dále zdůraznil, že Izrael nedovolí, aby mu byl teroristický stát vnucen. Uvedl, že Izrael nespáchá „národní sebevraždu“ jen proto, že lídři nemají odvahu postavit se nepřátelským médiím a antisemitským davům požadujícím krev Izraele. Netanjahu připomněl loňské deklarativní hlasování izraelského parlamentu, ve kterém 99 ze 120 poslanců odmítlo jednostranné kroky, které by zavedly palestinský stát.
Netanjahu odmítl, že by byl „rukojmím extremistických pravicových stran“. Dále dodal: „Můj odpor k palestinskému státu není jen moje politika nebo politika mé vlády, je to politika státu a lidu Státu Izrael.“
Před premiérovým projevem desítky delegátů opustily sál Valného shromáždění. Netanjahu zkritizoval světové lídry i za kritiku Izraele ve válce v Gaze. Obvinil je, že se „zhroutili“ a ustupují „předpojatým médiím, radikálním islamistickým kruhům a antisemitským davům“. Podpora Izraele po útoku 7. října se podle něj rychle vytratila, jakmile Izrael udělal to, co by udělal každý sebeúctyhodný národ: začal se bránit.
Během svého projevu použil Netanjahu několik vizuálních pomůcek. Měl připnutý velký bílý odznak s QR kódem, který odkazoval na webové stránky o zvěrstvech ze 7. října. Dále vytáhl mapu znázorňující „prokletí íránské osy teroru“ s Íránem, Irákem, Sýrií a Libanonem zvýrazněnými červeně.
Premiér předvedl i kvízovou tabuli, když se delegátů tázal: „Kdo křičí 'Smrt Americe'?“ a nabídl možnosti jako Írán, Hamás, Hizballáh, Hútíové, nebo „všechny výše uvedené“. Po chvíli sám odpověděl: „Všechny výše uvedené – správně, všechny výše uvedené.“ Netanjahu tak narušil monotónnost jednání podobně jako íránský prezident Masúd Pezeškján, který ukázal fotokoláž dětí zabitých v Gaze.
Na začátku svého vystoupení Netanjahu zdůraznil operace Izraele proti Íránu a jeho spojencům. Zmínil útoky na Hútie, rozdrcení teroristické mašinerie Hamásu a ochromení Hizballáhu. Premiér také prohlásil, že Izrael „dokončí práci“ na eliminaci Hamásu a že se Izrael nezastaví, dokud nebudou zničeny poslední zbytky teroristů.
Kromě toho Netanjahu v projevu oslovil i rukojmí a Hamás. Uvedl, že kolem Gazy rozmístil velké reproduktory, aby jeho vzkaz slyšeli rukojmí i teroristé. Vzkázal rukojmím, že na ně Izrael nezapomněl a nepřestane, dokud se všichni nevrátí domů. Lídry Hamásu pak vyzval: „Složte zbraně. Pusťte můj lid. Osvoboďte rukojmí... Pokud to uděláte, budete žít. Pokud ne, Izrael vás vypátrá.“ Dodal, že izraelská rozvědka zajistila, že jeho slova jsou přenášena i do mobilních telefonů v Gaze, i když pro toto tvrzení nebyl předložen žádný důkaz.
Související
Netanjahu vystoupí na Valném shromáždění OSN. Očekává se ostrý projev
Pavel v OSN: Rusko vede nemilosrdnou válku, za oponou klamů a iluzí útočí i na Polsko
Aktuálně se děje
před 32 minutami
Netanjahu v OSN nešetřil kritikou. Delegáti před projevem opustili sál
před 1 hodinou
Netanjahu musel letět na zasedání OSN oklikou. Bál se zatčení v Evropě
před 2 hodinami
Netanjahu vystoupí na Valném shromáždění OSN. Očekává se ostrý projev
před 3 hodinami
Pohlaví jsou jen dvě, zakotvilo Slovensko do ústavy. Zakázalo adopci homosexuálním párům
před 4 hodinami
Dočasným šéfem poválečného Pásma Gazy by mohl být Tony Blair
před 4 hodinami
Jak rozpoznat deepfake? AI dokáže zmanipulovat veřejné mínění i ovlivnit výsledky voleb
před 5 hodinami
Konec Izraele v Eurovizi? EBU o tom nechá hlasovat
před 6 hodinami
Trumpova obchodní válka neskončila. Na stole jsou nová stoprocentní cla
před 7 hodinami
Pod našima nohama bují obří problém. Města napříč světem zaplavují krysy, a jejich počet prudce stoupá
před 8 hodinami
Trump vzkázal Netanjahuovi: Anexi Západního břehu Jordánu nedovolím
před 9 hodinami
Trumpovo tažení proti odpůrcům nabírá na obrátkách. Obžalovali exšéfa FBI
před 10 hodinami
Počasí se po víkendu změní, teploty ale vzhůru nepoletí
včera
Metro čeká o víkendu další výluka. Áčko zastoupí tramvaje
včera
Tragická nehoda na jihu Čech. Hasiči vyprošťovali řidičku, spolujezdkyně zemřela
včera
Česko o víkendu oslaví svou státnost. Obchody se podřídí zákonu
včera
Za vraždou seniora v Praze je skupina cizinců. Některé zadrželi v zahraničí
včera
Nedvěd se v Itálii domluvil na podmíněném trestu. Na práci pro FAČR se nic nemění
včera
Pavel v OSN: Rusko vede nemilosrdnou válku, za oponou klamů a iluzí útočí i na Polsko
včera
Zemětřesení na Chebsku. Experti nevyloučili další otřesy
včera
Místo záchrany devastace. Vědci analyzovali nejpopulárnější nápady na obnovu Arktidy, některé ji mohou zničit
Nová studie varuje, že technologické zásahy do polárních oblastí s cílem zachránit ledovce jsou odsouzeny k zániku a mohou způsobit nenapravitelné škody. Podle glaciologa Martina Siegera z Exeterské univerzity jsou tyto projekty sice často dobře míněné, ale ve skutečnosti jsou chybnými a nebezpečnými projekty.
Zdroj: Libor Novák