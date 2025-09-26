Netanjahu v OSN nešetřil kritikou. Delegáti před projevem opustili sál

Libor Novák

26. září 2025 17:02

Delegáti opouští sál Valného shromáždění kvůli projevu Netanjahua
Delegáti opouští sál Valného shromáždění kvůli projevu Netanjahua Foto: UN

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve svém projevu na 80. zasedání Valného shromáždění OSN ostře odmítl myšlenku palestinského státu. Nedávnou vlnu uznání Palestiny ze strany Francie, Británie, Kanady, Austrálie a dalších západních zemí označil za „ostudnou, naprosté šílenství a pomatenou“. Premiér zaútočil na světové lídry, kteří podle něj ustupují tlaku.

Netanjahu prohlásil, že toto „hanebné rozhodnutí“ jen povzbudí terorismus proti Židům a nevinným lidem všude. Podle něj to bude skvrna hanby na všech, kteří se pro tento krok rozhodli. „Dát Palestincům stát míli od Jeruzaléma po 7. říjnu je jako dát Al-Káidě stát míli od New Yorku po 11. září,“ řekl.

Dále zdůraznil, že Izrael nedovolí, aby mu byl teroristický stát vnucen. Uvedl, že Izrael nespáchá „národní sebevraždu“ jen proto, že lídři nemají odvahu postavit se nepřátelským médiím a antisemitským davům požadujícím krev Izraele. Netanjahu připomněl loňské deklarativní hlasování izraelského parlamentu, ve kterém 99 ze 120 poslanců odmítlo jednostranné kroky, které by zavedly palestinský stát.

Netanjahu odmítl, že by byl „rukojmím extremistických pravicových stran“. Dále dodal: „Můj odpor k palestinskému státu není jen moje politika nebo politika mé vlády, je to politika státu a lidu Státu Izrael.“

Před premiérovým projevem desítky delegátů opustily sál Valného shromáždění. Netanjahu zkritizoval světové lídry i za kritiku Izraele ve válce v Gaze. Obvinil je, že se „zhroutili“ a ustupují „předpojatým médiím, radikálním islamistickým kruhům a antisemitským davům“. Podpora Izraele po útoku 7. října se podle něj rychle vytratila, jakmile Izrael udělal to, co by udělal každý sebeúctyhodný národ: začal se bránit.

Během svého projevu použil Netanjahu několik vizuálních pomůcek. Měl připnutý velký bílý odznak s QR kódem, který odkazoval na webové stránky o zvěrstvech ze 7. října. Dále vytáhl mapu znázorňující „prokletí íránské osy teroru“ s Íránem, Irákem, Sýrií a Libanonem zvýrazněnými červeně.

Premiér předvedl i kvízovou tabuli, když se delegátů tázal: „Kdo křičí 'Smrt Americe'?“ a nabídl možnosti jako Írán, Hamás, Hizballáh, Hútíové, nebo „všechny výše uvedené“. Po chvíli sám odpověděl: „Všechny výše uvedené – správně, všechny výše uvedené.“ Netanjahu tak narušil monotónnost jednání podobně jako íránský prezident Masúd Pezeškján, který ukázal fotokoláž dětí zabitých v Gaze.

Na začátku svého vystoupení Netanjahu zdůraznil operace Izraele proti Íránu a jeho spojencům. Zmínil útoky na Hútie, rozdrcení teroristické mašinerie Hamásu a ochromení Hizballáhu. Premiér také prohlásil, že Izrael „dokončí práci“ na eliminaci Hamásu a že se Izrael nezastaví, dokud nebudou zničeny poslední zbytky teroristů.

Kromě toho Netanjahu v projevu oslovil i rukojmí a Hamás. Uvedl, že kolem Gazy rozmístil velké reproduktory, aby jeho vzkaz slyšeli rukojmí i teroristé. Vzkázal rukojmím, že na ně Izrael nezapomněl a nepřestane, dokud se všichni nevrátí domů. Lídry Hamásu pak vyzval: „Složte zbraně. Pusťte můj lid. Osvoboďte rukojmí... Pokud to uděláte, budete žít. Pokud ne, Izrael vás vypátrá.“ Dodal, že izraelská rozvědka zajistila, že jeho slova jsou přenášena i do mobilních telefonů v Gaze, i když pro toto tvrzení nebyl předložen žádný důkaz.

