Netanjahu vyzval Íránce k povstání, Izrael chce vytvořit podmínky pro změnu režimu

„Lidé se mě ptají – je naším cílem svržení režimu? To možná bude důsledek, ale záleží to na íránském lidu. Svoboda není zadarmo. Svoboda si žádá, aby se tito zotročení lidé postavili a bojovali za ni. Je to jejich úkol,“ řekl Netanjahu s tím, že Izrael může pomoci vytvořit podmínky, které by íránskému obyvatelstvu takové povstání umožnily.

Hlavním cílem izraelské kampaně je podle něj odstranění hrozby ze strany íránských jaderných a balistických raket. „Naším cílem je dvojí: jaderné zbraně a balistické střely. Odstraníme je. Právě teď dokončujeme likvidaci této hrozby,“ dodal premiér.

V emotivním poselství, proneseném hebrejsky, Netanjahu připomněl historický odkaz perského krále Kýra Velikého. „Chci vám říct, že před 2 500 lety perský král Kýros Veliký osvobodil Židy. A dnes židovský stát vytváří prostředky k osvobození perského lidu,“ prohlásil premiér.

Netanjahu se během návštěvy nemocnice, která byla zasažena při íránském raketovém útoku, vyjádřil i k roli Spojených států amerických. Podle něj USA Izraeli již nyní výrazně pomáhají a hrají důležitou roli při obraně izraelského vzdušného prostoru. K rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa ohledně možného zapojení do přímé vojenské akce řekl:

„To je rozhodnutí, které náleží prezidentovi, ale mohu vám říct, že už nám hodně pomáhají – podílí se na ochraně izraelského nebe a našich měst. Prezident Trump udělá to, co je nejlepší pro Ameriku. Důvěřuji jeho úsudku. Je to výjimečný přítel, výjimečný světový lídr a opravdový přítel Izraele i židovského národa.“

Podle izraelského premiéra je spolupráce mezi oběma zeměmi silnější než kdy předtím. Potvrdil také, že s americkým prezidentem je téměř v denním kontaktu. Ocenil Trumpovu „odhodlanost, rozhodnost a jasné vyjádření, že Írán nesmí mít jadernou zbraň“.

„Je to jednoduché. Dal jim šanci to vyřešit jednáním. Oni ho jen vodili za nos. Ale Donalda Trumpa za nos nikdo vodit nebude. Je odhodlaný zajistit, že Írán nikdy nezíská jadernou zbraň. A oni ji nezískají,“ prohlásil Netanjahu.

Ve stejný den izraelská armáda uvedla, že při posledním útoku použil Írán rakety s vícenásobnými hlavicemi. To podle vojenských představitelů představuje nový problém pro systémy protivzdušné obrany, jako je Iron Dome, které se musí nyní vypořádat s více cíli najednou.