Nezlomný Charkov: Město, kde noční život bují navzdory ruským útokům

Charkov po raketovém ostřelování
Charkov po raketovém ostřelování Foto: FREE Photo Marienko Andrii / UNIAN

Z pohledu vojenského stratéga je jasné, že Charkov, dříve centrum vojenské výroby a akademického života, se proměnil ve válkou zasažené město, kde je válka neustále přítomná a cítit ji na každém kroku. Na rozdíl od relativně bezpečné a bohaté metropole Kyjeva, východoukrajinská města a samotný Charkov ztratily velkou část své populace.

V Charkově je viditelný velký nepoměr v počtu mužů ve vojenském věku. Zatímco v Kyjevě se jich zdá být dostatek, ve východních městech jsou muži ve věku 25 až 60 let, tedy ti, na které se vztahuje branná povinnost, k vidění jen zřídka.

Když se objeví, jde o vojáky na dovolené z fronty. Dříve prosperující továrny, které vyráběly vojenskou techniku, jsou nyní tiché. Kvůli blízkosti ruské hranice je město prakticky denně ostřelováno a výroba je tak nemožná. 

Přestože válka zanechala na Charkově hluboké stopy, město je pozoruhodně čisté a dobře udržované. Úřady se snaží opravovat škody co nejrychleji. Rozbitá okna jsou okamžitě zatlučena prkny a parky a zahrady jsou i v průběhu léta upravené.

Obchody a nákupní centra jsou plné zboží, a noční život v barech, které navštěvují mladí lidé, pulzuje životem. Protože je Charkov přezdívaný jako „nezlomný“, je tento nápis k vidění po celém městě.

I přes zdánlivý návrat k normálu, je město naplněné pocitem prázdnoty. Před válkou v roce 2022 v Charkově žilo přibližně 1,5 milionu lidí. Nyní se odhaduje, že ve městě zůstala jen méně než polovina z nich, a mnoho obyvatel se pravděpodobně nikdy nevrátí. Charkov býval také akademickým centrem s více než 30 univerzitami. Počet studentů se však snížil z 300 000 na méně než 100 000, a mnoho studentů z Asie a Afriky odešlo.

Válka je neustále přítomna, a to nejen kvůli zvuku sirén, které se ozývají několikrát denně, ale také v podobě reklam na budovách, které propagují elitní armádní jednotky. Jsou to tito vojáci a jejich velitelé, kteří chrání obyvatele před brutalitou ruské armády.

Charkov nemá stejnou protivzdušnou obranu jako Kyjev. Kvůli své blízkosti k Rusku by protiletadlové systémy mohly být snadno zneškodněny. Místo toho je město závislé na rychlopalných protiletadlových zbraních, jejichž účinnost je menší.

Z Charkova do Kyjeva jezdí autobusy, které projíždí zdevastovanými městy a vesnicemi. Ty ukazují, že válka je stále přítomna a je to válka, která se dotýká především chudých. Na zpáteční cestě autobus nabírá unavené vojáky a ženy s velkými taškami, které se vracejí z fronty domů na krátkou dovolenou.

Život na frontě v Doněcké oblasti: Krvácející Ukrajina hodlá bojovat o každý centimetr země

Armáda Velké Británie

Garance Ukrajině podobné jako článku 5: Jak by mohly vypadat v praxi?

Jedním z klíčových bodů pro budoucí mírovou dohodu na Ukrajině jsou takzvané bezpečnostní záruky. Tyto garance by měly mít podobný charakter jako článek 5 Severoatlantické smlouvy, který stanovuje, že ozbrojený útok proti jednomu členovi NATO je považován za útok na celou Alianci. Podle italské premiérky Giorgie Meloniové by se mohlo jednat o „model článku 5", který by Ukrajině zajistil obranu v případě budoucí ruské agrese.

válka na Ukrajině Charkov, Ukrajina

před 41 minutami

