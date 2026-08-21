Noční můra pro NATO: Jak by odchod Francie změnil alianci?

Až polovina francouzských voličů vyjadřuje v průzkumech k nadcházejícím prezidentským volbám podporu kandidátům s vyhraněnými postoji vůči Severoatlantické alianci. Omezení účasti Francie v aliančních strukturách by přitom představovalo zásadní zásah do evropské bezpečnostní architektury.
Představitelé Severoatlantické aliance podle webu Politico vyjadřují znepokojení nad možností, že by příští francouzský prezident mohl výrazně oslabit pozici země v rámci bloku. K této situaci dochází v době, kdy Spojené státy americké snižují svou vojenskou přítomnost v Evropě a evropští spojenci čelí tlaku na posílení vlastní obrany.
Lídryně opozičního Národního sdružení Marine Le Pen opakovaně deklarovala záměr odvést Francii z integrovaného vojenského velení NATO. Naopak představitel radikální levice Jean-Luc Mélenchon prosazuje kompletní odchod země z aliančních struktur.
Odchod jediné jaderné mocnosti Evropské unie z vojenského velení by ohrozil francouzské vojenské mise v Rumunsku i Estonsku. Aliance by zároveň ztratila garantovaný přístup k francouzským průzkumným satelitům či jediné evropské letadlové lodi s jaderným pohonem.
Případné stažení z vojenského velení by zabralo přibližně jeden rok. Tento proces by vyžadoval stažení zhruba jednoho tisíce francouzských důstojníků z aliančních štábů a zřízení nových koordinačních orgánů.
Francie by tímto krokem zároveň ztratila řadu klíčových velitelských pozic v alianci. Zástupci Paříže by přišli o vliv na přípravu vojenských návrhů a omezen by byl i přístup k některým zpravodajským informacím.
Situace vyvolává obavy i mezi ostatními členy aliance, podle kterých by oslabení francouzské účasti výrazně narušilo koordinaci obrany. V případě odchodu Francie z aliančních struktur by hlavní vojenskou i finanční zátěž v Evropě muselo převzít Německo společně s Polskem.
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Francie , NATO , Marine Le Pen
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Zdroj: Jan Hrabě