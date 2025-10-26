Noční ruské útoky na Ukrajinu nepolevují. Zemřeli tři lidé, mezi zraněnými jsou děti

Ukrajina čelila v noci ze soboty na neděli dalšímu ruskému vzdušnému útoku. Nejméně tři lidé zemřeli, mezi zraněnými jsou i děti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval k pokračování tlaku na Moskvu skrz sankce či cla.
Ruská armáda vypustila proti cílům na ukrajinském území více než stovku dronů. Podle Zelenského při nočním útoku zemřeli nejméně tři lidé. Další desítky osob utrpěly zranění, mezi nimi i děti.
"Každý ruský úder je pokusem co nejvíce poškodit běžný život," konstatoval ukrajinský prezident na síti X. Zmínil, že jen v tomto týdnu se obětí útoků staly děti, obytné budovy i civilní infrastruktura. "Za jediný týden použilo Rusko téměř 1200 útočných dronů, více než 1360 naváděných bomb a přes 50 raket různých typů proti Ukrajině," podotkl.
Zelenskyj zdůraznil, že Ukrajina pokračuje v sebeobraně na bojišti, na nebi i skrz diplomacii. Ocenil nové americké sankce na ruskou ropu či 19. balík sankcí Evropské unie. "Jsme vděční našim partnerům za tyto kroky, ale je důležité se nezastavit," poznamenal.
"Spoléháme na synchronizaci těchto sankcí napříč skupinou G7. Potřeba jsou další celní a sankční restrikce proti Rusku a všem, kteří mu pomáhají se držet. Tlak jistě pomůže přinést mír," dodal ukrajinský prezident.
válka na Ukrajině , Ukrajina , Ruská armáda , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , protiruské sankce
