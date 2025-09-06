Nová čísla z Gazy odhalují, kolik dětí trpí hlady

Počet dětí mladších pěti let, které byly přijaty do léčebných programů v klinických zařízeních UNICEF, se v Gaze dramaticky zvyšuje. Za pouhé dva týdny bylo do péče přijato více než 7 000 dětí, které trpí akutní podvýživou. Celkový počet za srpen se očekává, že překročí 15 000 nových pacientů, což je více než sedminásobek ve srovnání s údaji z února.
V Gaze, kde byl nedávno vyhlášen hladomor, je situace podle humanitárních pracovníků doslova hororová. Mluvčí UNICEF Tess Ingramová, která strávila několik dní přímo v Gaze, uvedla, že hladomor se šíří z Gaza City do dalších měst na jihu, jako je Deir al-Balah a Khan Younis. Setkala se například s matkou, která kvůli podvýživě nemůže kojit své osmiměsíční dítě. Tato matka i s manželem jedí jen jeden šálek rýže denně.
Gaza City, kdysi prosperující město, se nyní stalo terčem nové izraelské ofenzivy, která má za cíl porazit Hamás. Před útokem izraelská armáda vyzvala Palestince, aby město evakuovali a přesunuli se na jih. Obyvatelé jsou tak postaveni před těžkou volbu – buď zůstanou ve svých domovech a doufají, že přežijí útok, nebo utečou do přeplněných oblastí, kde je nedostatek místa, vody a lékařské péče.
Zatímco Izrael částečně uvolnil blokádu, kterou zavedl v květnu, dodávky pomoci jsou stále nedostatečné. Humanitární pracovníci se snaží překonat obrovské logistické překážky, ale jsou zdržováni izraelskými omezeními. Humanitární pomoc se dostává pouze do malého počtu komunitních kuchyní. Na trhu sice je k dispozici suché jídlo, ale čerstvé potraviny jsou velmi drahé. Kilogram zeleniny může stát až padesát dolarů, což si může dovolit jen málokdo.
Obyvatelé Gazy, které oslovili novináři, se shodují, že raději zemřou ve svých domech, než aby se museli znovu stěhovat. Pracovníci v humanitární zóně Al-Mawasi, kterou Izrael určil pro ty, kteří prchají z Gazy, uvedli, že tato oblast je naprosto nevhodná pro lidské obývání. Přestože je tam už nyní mnoho lidí, cena za pozemek o velikosti stanu se může vyšplhat až na tři sta dolarů za měsíc. V reakci na to, že má Izrael zastavit humanitární pomoc do Gazy, Hamás vyzval obyvatele, aby neodcházeli, protože se v „bezpečných zónách“ odehrávají krvavé masakry.
Děti jsou vůči hladomoru nejvíce zranitelné. V únoru bylo do péče UNICEF přijato 2 000 dětí s podvýživou, v květnu to bylo 5 500, a v červenci už více než 15 000. Navzdory opozici ze strany armády je izraelský premiér Benjamin Netanjahu odhodlán pokračovat v ofenzivě. Mezi Izraelem a Hamásem stále panují velké rozpory a jednání o příměří zatím nevypadají příliš nadějně. Útok Hamásu z října 2023, který vedl k zabití 1 200 lidí, vyvolal izraelskou ofenzivu, při níž zemřelo více než 63 000 lidí a většina Gazy byla zničena.
Zdroj: Libor Novák