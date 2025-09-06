Nová čísla z Gazy odhalují, kolik dětí trpí hlady

Libor Novák

6. září 2025 18:24

Palestina, pásmo Gazy
Palestina, pásmo Gazy Foto: Pixabay

Počet dětí mladších pěti let, které byly přijaty do léčebných programů v klinických zařízeních UNICEF, se v Gaze dramaticky zvyšuje. Za pouhé dva týdny bylo do péče přijato více než 7 000 dětí, které trpí akutní podvýživou. Celkový počet za srpen se očekává, že překročí 15 000 nových pacientů, což je více než sedminásobek ve srovnání s údaji z února.

V Gaze, kde byl nedávno vyhlášen hladomor, je situace podle humanitárních pracovníků doslova hororová. Mluvčí UNICEF Tess Ingramová, která strávila několik dní přímo v Gaze, uvedla, že hladomor se šíří z Gaza City do dalších měst na jihu, jako je Deir al-Balah a Khan Younis. Setkala se například s matkou, která kvůli podvýživě nemůže kojit své osmiměsíční dítě. Tato matka i s manželem jedí jen jeden šálek rýže denně.

Gaza City, kdysi prosperující město, se nyní stalo terčem nové izraelské ofenzivy, která má za cíl porazit Hamás. Před útokem izraelská armáda vyzvala Palestince, aby město evakuovali a přesunuli se na jih. Obyvatelé jsou tak postaveni před těžkou volbu – buď zůstanou ve svých domovech a doufají, že přežijí útok, nebo utečou do přeplněných oblastí, kde je nedostatek místa, vody a lékařské péče.

Zatímco Izrael částečně uvolnil blokádu, kterou zavedl v květnu, dodávky pomoci jsou stále nedostatečné. Humanitární pracovníci se snaží překonat obrovské logistické překážky, ale jsou zdržováni izraelskými omezeními. Humanitární pomoc se dostává pouze do malého počtu komunitních kuchyní. Na trhu sice je k dispozici suché jídlo, ale čerstvé potraviny jsou velmi drahé. Kilogram zeleniny může stát až padesát dolarů, což si může dovolit jen málokdo.

Obyvatelé Gazy, které oslovili novináři, se shodují, že raději zemřou ve svých domech, než aby se museli znovu stěhovat. Pracovníci v humanitární zóně Al-Mawasi, kterou Izrael určil pro ty, kteří prchají z Gazy, uvedli, že tato oblast je naprosto nevhodná pro lidské obývání. Přestože je tam už nyní mnoho lidí, cena za pozemek o velikosti stanu se může vyšplhat až na tři sta dolarů za měsíc. V reakci na to, že má Izrael zastavit humanitární pomoc do Gazy, Hamás vyzval obyvatele, aby neodcházeli, protože se v „bezpečných zónách“ odehrávají krvavé masakry.

Děti jsou vůči hladomoru nejvíce zranitelné. V únoru bylo do péče UNICEF přijato 2 000 dětí s podvýživou, v květnu to bylo 5 500, a v červenci už více než 15 000. Navzdory opozici ze strany armády je izraelský premiér Benjamin Netanjahu odhodlán pokračovat v ofenzivě. Mezi Izraelem a Hamásem stále panují velké rozpory a jednání o příměří zatím nevypadají příliš nadějně. Útok Hamásu z října 2023, který vedl k zabití 1 200 lidí, vyvolal izraelskou ofenzivu, při níž zemřelo více než 63 000 lidí a většina Gazy byla zničena. 

4. září 2025 16:09

Izrael zahájil přípravy na obsazení Gazy. Vysídlí milion Palestinců

Související

Situace v Gaze po izraelských náletech

Izrael zahájil přípravy na obsazení Gazy. Vysídlí milion Palestinců

Izrael očekává, že jeho připravovaná ofenzíva na Gazu by mohla vysídlit až jeden milion Palestinců. Podle jednoho z nejvyšších vojenských představitelů už začaly přípravy k útoku na Gazu, které je největším palestinským městským centrem. Izraelské jednotky už podle jeho slov zintenzivňují své operace.

Více souvisejících

Pásmo Gazy UNICEF

Aktuálně se děje

před 52 minutami

Palestina, pásmo Gazy

Nová čísla z Gazy odhalují, kolik dětí trpí hlady

Počet dětí mladších pěti let, které byly přijaty do léčebných programů v klinických zařízeních UNICEF, se v Gaze dramaticky zvyšuje. Za pouhé dva týdny bylo do péče přijato více než 7 000 dětí, které trpí akutní podvýživou. Celkový počet za srpen se očekává, že překročí 15 000 nových pacientů, což je více než sedminásobek ve srovnání s údaji z února.

před 2 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Jak si Trump podmanil svět? Jeden den se neobjevil na veřejnosti, lidé uvěřili tomu, že zemřel

„Dozvěděl jste se o víkendu, že jste mrtvý?“ Zeptal se sarkasticky reportér Peter Doocy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten odpověděl stroze: „Ne.“ Spekulace, které se šířily na sociálních sítích, neřekly nic o jeho zdravotním stavu. Ale odhalily, v jaké kultuře dnes žijeme. Ta je plná konspiračních teorií, liberálních fantazií o jeho smrti a touhy po pozornosti.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Prezident Trump

Trump poslal ke břehům Venezuely armádu. Madurovi hrozí útokem

Americký prezident Donald Trump varoval, že pokud venezuelské stíhačky ohrozí americké námořní lodě, budou bez milosti sestřeleny. Toto velmi ostré prohlášení přišlo poté, co venezuelské vojenské letouny již podruhé za dva dny přeletěly v blízkosti amerického plavidla u pobřeží Jižní Ameriky.

před 5 hodinami

Ruská armáda, ilustrační foto

Velké útočné skupiny s obrněnými vozidly jsou minulostí. Ukrajinský velitel popsal, jak se válka změnila

Boje na Ukrajině se stále mění a nejnovější vývoj technologií zásadně ovlivňuje dění na frontě. Velmi důležitou roli dnes hrají drony a jejich nasazení pro průzkum, záchranu, útoky i obranu. Jak popisuje zástupce velitele praporu Da Vinciho vlků, Afer, útoky ruských sil se změnily. Nepoužívají už velké skupiny s obrněnými vozidly, ale pokoušejí se o infiltraci po jednotlivcích, kteří se snaží vyhnout ukrajinským dronům. Poté se pokouší seskupit a zaútočit.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Donald Trump

Nejsem diktátor, říká Trump. Má ale pravdu?

Podle nejnovější analýzy serveru CNN je americký prezident Donald Trump často obviňován, že se snaží chovat jako diktátor. On sám se brání a říká, že jen ví, jak zastavit kriminalitu. Tyto obavy se objevily poté, co Trump začal zvažovat vyslání Národní gardy do měst, jako je například Chicago, a to navzdory nesouhlasu demokraticky zvolených místních úředníků.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Pentagon (z anglického výrazu pro pětiúhelník) je to mohutná čtyřpatrová stavba ve tvaru pěti soustředných pravidelných pětiúhelníkových okruhů (rings, značených A až E, s délkou strany přes 200 m), protnuté na každé straně třemi spojnicemi. Uprostřed cel

Trump přejmenoval Pentagon. Už to není ministerstvo obrany

Americký prezident Donald Trump podepsal výkonný příkaz, který mění označení Pentagonu. Nově bude oficiálně znám jako „Ministerstvo války“, ačkoli dříve fungoval pod názvem „Ministerstvo obrany“. Podle Trumpa je tato změna vhodnější vzhledem k aktuální situaci ve světě, kde je potřeba silná a připravená armáda, píše CNN.

před 12 hodinami

včera

včera

včera

včera

Robert Fico a Volodymyr Zelenskyj

Fico se na Ukrajině sešel se Zelenským

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pátek 5. září sešel se slovenským premiérem Robertem Ficem. Jejich setkání se uskutečnilo v Užhorodu, který je regionálním hlavním městem na západní Ukrajině.

včera

včera

Andrej Babiš

Předvolební debaty se komplikují. Babiš má problém s Českou televizí

Blíží se volby a všechny tři hlavní televizní stanice, TV Nova, CNN Prima News a Česká televize, se předhánějí, aby získaly do předvolebních debat dva hlavní politické rivaly – Petra Fialu a Andreje Babiše. Tato přímá konfrontace předsedy vlády a lídra koalice SPOLU s předsedou opozičního hnutí ANO zaručuje vysokou sledovanost.

včera

Joe Biden

Biden podstoupil chirurgický zákrok kvůli rakovině

Bývalý americký prezident Joe Biden podstoupil chirurgický zákrok kvůli rakovině kůže. Jeho mluvčí pro britskou BBC uvedla, že šlo o takzvanou Mohsovu operaci, při které se odstraňuje kůže, dokud v ní nezůstanou žádné stopy rakoviny.

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Korea by mohla být obrazem pro poválečnou Ukrajinu, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že poválečná ekonomická cesta Jižní Koreje by mohla posloužit Ukrajině jako model. Podle něj by se tak mohlo stát, ale jen v případě, že by Spojené státy podpořily Kyjev stejně, jako v minulosti podpořily Soul. Zelenskyj v rozhovoru pro francouzské noviny Le Point řekl, že ekonomický boom Jižní Koreje ve dvacátém století je důkazem vítězství určitých hodnot.

včera

Trump dnes přejmenuje Pentagon

Bílý dům pod vedením Donalda Trumpa má v plánu přejmenovat ministerstvo obrany na ministerstvo války. K tomuto kroku má dojít v rámci snahy prezentovat světu agresivnější a vítěznou armádu. K takové změně by s největší pravděpodobností bylo nutné schválení Kongresem, ale podle zdrojů z Bílého domu se hledají způsoby, jak se tomuto hlasování vyhnout.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy