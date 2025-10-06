Nová éra. Princ William připustil, že změní britskou monarchii

Princ William žije od prvního dne na světě s tím, že se jednoho dne stane britským králem. Nyní poprvé naznačil, jak se po nástupu na trůn zachová. Starší ze synů Karla III. řekl, že se monarchie pod jeho vedením změní. Na Williamova slova upozornila BBC, podle které jde o zatím nejotevřenější zpověď prince.
"Myslím, že je bezpečné říct, že změna bude v mojí agendě," řekl princ William v rozhovoru pro pořad The Reluctant Traveller z dílny streamovací platformy Apple TV+. Budoucího britského krále zpovídal herec Eugene Levy.
Starší ze synů současného monarchy Karla III. slíbil, že půjde o změnu k lepšímu. "Těším se na to. Nebojím se toho, je to něco, co mě vzrušuje, ta myšlenka něco změnit. Nijak radikálně, ale myslím, že nějaké změny se musí stát," poznamenal.
Princ zdůraznil, že ctí tradici britské monarchie. "Myslím, že když nejste obezřetní, tak historie může být tíhou. Může vás dusit a až moc omezovat. Myslím, že je důležité žít tady a teď," nechal se slyšet.
William zmínil, že sám přemýšlí nad tím, jak udržet monarchii relevantní. "Jsou chvíle, kdy se díváte na tradice a říkáte si, jestli dnes ještě mají smysl. Je pořád správné to dělat? Máme pořád takový vliv, jaký můžeme mít? Rád se sám sebe ptám," dodal.
Princ William by podle linie nástupnictví měl usednout na trůn po svém otci. Karel III., dříve známý jako princ Charles, se stal králem v září 2022 po smrti královny Alžběty II. Williamova babička strávila v čele monarchie 70 let a 214 dní.
