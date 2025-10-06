Nová éra. Princ William připustil, že změní britskou monarchii

Lucie Podzimková

6. října 2025 18:09

Princ William
Princ William Foto: Kensington Palace

Princ William žije od prvního dne na světě s tím, že se jednoho dne stane britským králem. Nyní poprvé naznačil, jak se po nástupu na trůn zachová. Starší ze synů Karla III. řekl, že se monarchie pod jeho vedením změní. Na Williamova slova upozornila BBC, podle které jde o zatím nejotevřenější zpověď prince. 

"Myslím, že je bezpečné říct, že změna bude v mojí agendě," řekl princ William v rozhovoru pro pořad The Reluctant Traveller z dílny streamovací platformy Apple TV+. Budoucího britského krále zpovídal herec Eugene Levy. 

Starší ze synů současného monarchy Karla III. slíbil, že půjde o změnu k lepšímu. "Těším se na to. Nebojím se toho, je to něco, co mě vzrušuje, ta myšlenka něco změnit. Nijak radikálně, ale myslím, že nějaké změny se musí stát," poznamenal. 

Princ zdůraznil, že ctí tradici britské monarchie. "Myslím, že když nejste obezřetní, tak historie může být tíhou. Může vás dusit a až moc omezovat. Myslím, že je důležité žít tady a teď," nechal se slyšet. 

William zmínil, že sám přemýšlí nad tím, jak udržet monarchii relevantní. "Jsou chvíle, kdy se díváte na tradice a říkáte si, jestli dnes ještě mají smysl. Je pořád správné to dělat? Máme pořád takový vliv, jaký můžeme mít? Rád se sám sebe ptám," dodal. 

Princ William by podle linie nástupnictví měl usednout na trůn po svém otci. Karel III., dříve známý jako princ Charles, se stal králem v září 2022 po smrti královny Alžběty II. Williamova babička strávila v čele monarchie 70 let a 214 dní.

3. října 2025 11:53

Ruské plány v Záporoží: Jak by Moskva mohla využít blackout pro získání největší evropské jaderné elektrárny?

Související

Donald Trump

Trump pošle pozvánku do Británie. Nemusí ji ale obdržet král Karel

Americký prezident Donald Trump má v plánu oplatit zdvořilost. Podle informací z Bílého domu se chystá britského krále Karla III. pozvat na oficiální návštěvu Spojených států amerických, uvedla BBC. Termín návštěvy není známý, ale očekává se v příštím roce, kdy USA budou slavit 250 let nezávislosti. 

Více souvisejících

Princ William královská rodina (gbr) Velká Británie

Aktuálně se děje

před 31 minutami

Aktualizováno před 1 hodinou

Dana Drábová, česká jaderná fyzička a lokální politička.

Zemřela Dana Drábová

Česko zasáhla na začátku probíhajícího týdne smutná zpráva. Ve věku 64 let zemřela dlouholetá šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Podle zástupců úřadu podlehla vážné nemoci. 

před 1 hodinou

Fotbal, ilustrační fotografie.

Slavia na loňského finalistu Ligy mistrů nestačila. S Interem Milán prohrála jasně 0:3

Ani ve svém druhém vystoupení v rámci právě probíhajícího ročníku fotbalové Ligy mistrů 2025/26 nedosáhl úřadující český šampion Slavia Praha na vítězství. Po úvodní domácí remíze s norským Bodö/Glimt 2:2 tentokrát na slavném San Siru svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského vůbec nestačili na Inter Milán, když s ním i kvůli chybám při rozehrávce prohráli jasně 0:3.

před 1 hodinou

Princ William

Nová éra. Princ William připustil, že změní britskou monarchii

Princ William žije od prvního dne na světě s tím, že se jednoho dne stane britským králem. Nyní poprvé naznačil, jak se po nástupu na trůn zachová. Starší ze synů Karla III. řekl, že se monarchie pod jeho vedením změní. Na Williamova slova upozornila BBC, podle které jde o zatím nejotevřenější zpověď prince. 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Greta Thunbergová byla deportována

Izrael deportoval do Řecka a na Slovensko 171 aktivistů, včetně Grety Thunbergové

Izrael deportoval 171 aktivistů, včetně Grety Thunbergové, do Řecka a Slovenska.Izrael uvedl, že 171 aktivistů z humanitární flotily, včetně Grety Thunbergové, bylo dnes deportováno do Řecka a Slovenska. Thunbergová, která byla letecky převezena do Řecka, byla jednou z asi 450 aktivistů zadržených Izraelem, jehož jednotky minulý týden zadržely flotilu.

před 4 hodinami

Petr Pavel

Zrušení muniční iniciativy by poškodilo Česko i Ukrajinu, varuje prezident Pavel

Prezident Petr Pavel se po víkendových volbách vyjádřil k budoucnosti české muniční iniciativy pro Ukrajinu. Pavel varoval, že ukončení této podpory by poškodilo Českou republiku a oslabilo by také obranu Kyjeva proti ruské agresi. Prezidentova slova přichází poté, co volby vyhrálo hnutí ANO, které se před hlasováním vyjádřilo pro ukončení programu.

před 5 hodinami

Volební štáb ANO

Babiš spoluprací s Motoristy a SPD ztratí většinu moci. Vládní krize v takovém případě potrvá celé čtyři roky

Koalice hnutí ANO se SPD a Motoristy sobě by na papíře mohla působit jako vláda národních zájmů a stability. Ve skutečnosti by ale šlo o křehké a konfliktní uskupení, v němž by se střetávaly rozdílné programy, osobní ambice i ideologické extrémy. Společný vládní plán by byl jen obtížně udržitelný a každé napětí mezi partnery by hrozilo přerůst v otevřenou krizi důvěry i řízení státu.

před 5 hodinami

Volební štáb Stačilo!

Maláčová a celé vedení Sociální demokracie po katastrofálních volbách končí

Sociální demokracie (SOCDEM) se potýká s další vážnou krizí po neúspěchu ve volbách do Poslanecké sněmovny. Strana se do Sněmovny nedostala ani v rámci uskupení Stačilo!, které utvořila s komunisty. V reakci na tento výsledek oznámila předsedkyně Jana Maláčová na sociální síti X, že celé grémium SOCDEM podá ke dni mimořádného sjezdu rezignaci.

před 6 hodinami

stíhačka General Dynamics F-16 Fighting Falcon

V Egyptě začala jednání o mírovém plánu pro Gazu. Hizballáh je zaskočen, Izrael dál útočí

V Egyptě začala nepřímá jednání o mírovém plánu pro Gazu, který navrhl americký prezident Donald Trump. V Káhiře se k přípravným rozhovorům sešly delegace z Izraele, hnutí Hamás, Spojených států a Kataru. Prezident Trump apeloval na všechny strany, aby jednaly rychle a předešly dalšímu krveprolití. Americký ministr zahraničí Marco Rubio na druhou stranu uvedl, že budování nové struktury řízení v Gaze, bez Hamásu, si vyžádá čas.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Petr Pavel volí ve volbách do Poslanecké sněmovny

Co píší ve světě o volbách? Všímají si Pavlova postoje k NATO a EU

Prezident Petr Pavel v neděli po parlamentních volbách prohlásil, že při jmenování příštího premiéra a vlády budou klíčovými faktory silné prozápadní směřování a ochrana demokratických institucí. Zdůraznil tak, že prioritou zůstává členství v NATO a Evropské unii, všímá si zahraniční tisk.

před 8 hodinami

Andrej Babiš odevzdal hlas ve sněmovních volbách. (3.10.2025)

Vládní dilema Andreje Babiše: Musí se rozhodnout, zda bude ANO pravicové nebo levicové

Hnutí ANO 2011 s přehledem ovládlo letošní volby do Poslanecké sněmovny. Politický projekt velkopodnikatele Andreje Babiše získal 34,5 % hlasů, což jen těsně zaostalo za rekordním ziskem ODS z před 19 lety. I tak jde o druhý nejlepší výsledek v historii samostatné České republiky. Rozložení sil v dolní parlamentní komoře navíc Babišovi patrně umožní získat pohodlnou podporu pro budoucí vládní kabinet. Jakým směrem se bude ubírat jeho praktická politika, především z ekonomického hlediska, však zůstává velkou neznámou.

před 9 hodinami

Alena Schillerová v Poslanecké sněmovně

Jak bude vypadat česká vláda? O některých resortech je jasno, na jiná ministerstva se nikdo nehrne

Po parlamentních volbách začínají v České republice spekulace o možném rozdělení ministerstev v nově vznikající vládě. Dosavadní kabinet premiéra Fialy opustí své funkce. Hnutí ANO s Andrejem Babišem v čele si nárokuje post předsedy vlády, přičemž do rozdělování vládních pozic chtějí významně promluvit i jejich pravděpodobní koaliční partneři – hnutí Motoristé sobě a SPD.

před 10 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

Petr Fiala a zástupci koalice Spolu na tiskové konferenci k výsledkům voleb. (4.10.2025)

Jednobarevná vláda ANO zřejmě jen v říši snů. Spolupráce vládních stran bude pokračovat nehledě na osud Spolu, říká Jágr

Politolog David Jágr z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy exkluzivně pro EuroZprávy.cz promluvil o výsledcích sněmovních voleb a koaličních jednáních. Motoristé sobě si totiž podle něj říkají o přímou vládní účast, zatímco SPD stojí o post předsedy Poslanecké sněmovny, což zřejmě dostane. Lze ale očekávat problémy. „Často se skloňuje, že součástí nového poslaneckého klubu SPD budou další tři subjekty, jejichž poslanci mohou být zdrojem problémů a vydírání. Toto ale může platit i pro Motoristy,“ říká Jágr.

před 13 hodinami

Počasí bude tento týden nečekaně teplejší

Tento týden se dočkáme nečekaného oteplení. Denní maxima vyrostou podle ČHMÚ.cz až na 18 stupňů.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy