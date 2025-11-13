Nové e-maily odhalují, že Jeffrey Epstein pečlivě sledoval Donalda Trumpa

Dokumenty, které ve středu zveřejnil Sněmovní výbor pro dohled, ukazují, že personál Jeffreyho Epsteina ho informoval o leteckém cestování Donalda Trumpa v souvislosti s Epsteinovou vlastní dopravou. Z dokumentů vyplývá, že zesnulý obchodník se sexem nadále sledoval zprávy o svém bývalém příteli i roky poté, co se jejich vztahy zhoršily. Zveřejnění zhruba 20 000 stránek od republikánských členů výboru přichází v době, kdy Trump stále bojuje s politickými následky jejich někdejšího přátelství a také s tím, že ministerstvo spravedlnosti nezveřejnilo dokumenty, jak dlouho sliboval během předvolební kampaně.
Většina projednávaných konverzací ohledně Trumpovy polohy se zřejmě týkala logistiky letů, protože Epstein a Trump často využívali stejná letiště. Například 25. listopadu 2016, jen pár týdnů po Trumpově vítězství v prezidentských volbách, Epsteinův pilot Larry Visoski napsal: „Trump má stále naplánovaný odlet v neděli mezi 16. a 18. hodinou. Dejte mi vědět, jestli platí náš vzlet v sobotu v 18 hodin?“ Epstein odpověděl, že dá vědět ráno.
Jiné e-maily však sledovaly Trumpovy pohyby obecněji. Epstein obdržel upozornění 2. prosince 2017: „Trump je dnes v našem sousedství. Vypadá to, že míří na 740 Park na fundraisingovou akci.“ Jméno odesílatele je v e-mailu redigováno, ale byl podepsán Richard Kahn, Epsteinův účetní. Jeden návštěvník čekající před Epsteinovým domem si dělal vtipy o Trumpovi: „Jsem u dveří, ale počkám si na svou chvíli. Nechci přijít moc brzy a najít Trumpa u vás v domě,“ napsal.
Zveřejněné záznamy také naznačují, že Epsteinovi spolupracovníci mu přeposílali řadu novinových článků souvisejících s Trumpem, včetně zpráv o kontroverzích obklopujících tehdejšího prezidenta. To zahrnovalo zprávu z ledna 2019 o zatčení Trumpova spojence Rogera Stonea a článek o jednáních Michaela Cohena s prokurátory. E-mailové výměny s přáteli a spolupracovníky ukazují, že Epstein Trumpa kritizoval. V jedné korespondenci z prosince 2018 Epstein sdělil bývalému ministru financí Larrymu Summersovi, že „Trump je téměř šílený a Dersh je jen pár kroků dál od té hranice, ale ne o moc,“ zřejmě odkazoval na svého tehdejšího právníka Alana Dershowitze.
Summers se následně zeptal, zda „Trump zblázní do šílenství?“. Epstein odpověděl, že to pro něj není nový fenomén. Dodal, že v minulosti mu bylo řečeno, aby nevycházel z bytu, a že takto překonal téměř osobní bankrot. Zmínil, že jeho síla je pozoruhodná, protože je bombardován 24/7, a doufal, že bude obviněn někdo z jeho blízkých. V opačném případě by tlak neznáma donutil Trumpa k šíleným věcem.
V jiné výměně z března 2018 poslal Landon Thomas Jr., tehdejší reportér New York Times, Epsteinovi článek, který spekuloval o tom, zda má Trump blízko k psychiatrickému zhroucení. Epstein odpověděl: „Cítí se sám a je blázen! Říkal jsem to všem od prvního dne. Šílený, zlý nad pomyšlení, a většina si myslela, že mluvím metaforicky. Je jasné, že by se mohl zhroutit. Stormy Daniels? Lži za lží za lží.“ Mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová na dotaz k těmto e-mailům uvedla: „Tyto e-maily nedokazují doslova nic.“
Epstein obdržel od svého pilota četné zprávy o Trumpových pohybech v letech, které jsou ve spisech zahrnuty. V prosinci 2016 pilot Visoski napsal: „Aktualizovaný harmonogram pro nově zvoleného prezidenta: Trumpovo letadlo má dorazit v pátek do Orlanda v 17 hodin kvůli akci, poté přiletí do Palm Beach odhadem ve 22 hodin. Obvykle má zpoždění, takže 23. hodina by mohla být realistická pro jeho přílet do PBI.“ Visoski také upozornil, že letiště bude uzavřeno na 20 minut před a po Trumpově příletu.
V listopadu téhož roku Epstein diskutoval o plánované cestě na Little St James, ostrov, kde zneužíval dospívající dívky. „Momentálně pojedeme na [Little St James] v neděli 26. brzy, pak do New Yorku, kde zůstanu týden,“ řekl Epstein svému pilotovi, a dodal: „Trump je ten týden ve městě.“ E-mail nenaznačuje, že by se Epstein s Trumpem plánoval setkat. Visoski odpověděl s Trumpovými časy příletu a odletu a uvedl, že by to „nemělo být příliš špatné, pokud odjíždíme brzy a Trump nemá naplánovaný odlet do neděle do 15 hodin.“ O několik měsíců později, v březnu 2018, dal Visoski Epsteinovi další zprávu o cestování související s Trumpem.
Několik měsíců před svým zatčením za obchodování se sexem Epstein informoval svůj personál: „Prezident Trump bude ve čtvrtek u našich sousedů, takže se nedivte, pokud se u nás zastaví Tajná služba.“ Zaměstnanec reagoval poděkováním za upozornění. Trump nebyl jedinou vysoce postavenou osobností, o jejíž cestování se Epstein zajímal. Dokumenty také ukazují, že v září 2012 byla Epsteinova asistentka informována, že „viceprezident Joe Biden je ve West Palm Beach a má odletět mezi 17. a 18. hodinou. Parkuje na rampě Galaxy také v Palm Beach. Letiště bude uzavřeno mezi 17. a 18. hodinou. Budeme muset vzlétnout ve 16 nebo ve 14 hodin.“
Nově zveřejněné dokumenty následovaly krátce po tom, co demokraté ve Sněmovním výboru pro dohled zveřejnili tři dříve neviděné e-mailové korespondence z let 2011, 2015 a 2019. V nich Epstein popsal Trumpa jako „psa, který neštěkal“, tvrdil, že Trump „strávil hodiny“ v jeho domě s jednou z Epsteinových obětí, a prohlásil, že Trump „samozřejmě věděl o dívkách“. Zveřejnění těchto e-mailů znovu oživilo kontroverzi kolem Epsteina, která Trumpa trápí po měsíce, a obnovilo veřejnou kontrolu jeho minulých vazeb na Epsteina.
Trump na své platformě Truth Social obvinil demokraty, že „se snaží znovu vytáhnout podvod s Jeffrey Epsteinem, protože udělají cokoli, aby odvedli pozornost od toho, jak špatně se jim vedlo při shutdownu a v mnoha dalších věcech.“ Tisková mluvčí Bílého domu, Karoline Leavittová, ve svém prohlášení uvedla, že demokraté „selektivně vynesli e-maily liberálním médiím, aby vytvořili falešný narativ s cílem pošpinit prezidenta Trumpa.“ Dodala, že nejmenovaná oběť, na kterou se v e-mailech odkazuje, byla zesnulá Virginia Giuffre, která „opakovaně řekla, že prezident Trump se na žádném protiprávním jednání nepodílel.“ Leavittová závěrem uvedla, že Trump „vyhodil Jeffreyho Epsteina ze svého klubu před desítkami let za to, že obtěžoval jeho zaměstnankyně, včetně Giuffre.“
