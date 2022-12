Novým šéfem francouzských Republikánů je konzervativní Ciotti

Španělsko, Portugalsko a Francie se dohodly na stavbě produktovodu pro přepravu takzvaného zeleného vodíku z Barcelony do Marseille. Uvedli to na dnešní společné tiskové konferenci premiéři Španělska a Portugalska Pedro Sánchez a António Costa a francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle Sáncheze nová infrastruktura posílí energetickou nezávislosti unijních zemí. Nová infrastruktura má podle plánů začít fungovat nejpozději do konce tohoto desetiletí.