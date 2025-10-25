Objednala si ho Moskva. V Británii padly tresty za žhářský útok v Londýně

Šest lidí míří ve Velké Británii za mříže kvůli žhářskému útoku ve východním Londýně podle pokynů z Ruska. Jeden z mužů stráví následujících sedmnáct let za mřížemi, informovala BBC. S podobným žhářským útokem, kdy stopy vedly do Ruska, se již setkalo i Česko.
K požáru skladů, z nichž proudila pomoc na Ukrajinu, došlo loni v březnu. Škoda byla vyčíslena na 1,3 milionu liber. Nejvyšší trest v délce 17 let odnětí svobody dostal jednadvacetiletý Dylan Earl, jehož si na špinavou práci najali ruští Wagnerovci, kteří jsou Londýnem považováni za teroristickou organizaci. Earl měl plánovat i únos movitého ruského disidenta.
S druhým nejvyšším trestem od soudu odešel čtyřiadvacetiletý Jake Reeves, který Earlovi pomohl najít skupinu čtyř lidí, kteří žhářský útok na místě činu vykonali.
I v českém vězení si odpykává trest nejméně jeden muž, který jednal podle pokynů z Ruska. Jde o sedmadvacetiletého Jihoameričana, který si v Česku odpykává trest od června a od července čelí v Polsku dalším obviněním, která vzešla z vyšetřování tamní tajné služby ABW.
Kolumbijec podle vyjádření ministra vnitra Jacka Dobrzyńského ve dvou případech spáchal žhářské útoky podle pokynů od ruských tajných služeb. Konkrétně šlo o útoky na sklady stavebnických potřeb, k nimž došlo 23. května 2024 ve Varšavě a o sedm dní později v Radomi.
V Česku se muž dopustil žhářského útoku v autobusových garážích pražského dopravního podniku na Klíčově. Jak ale zjistil web novinky.cz ze soudních dokumentů, Andres Alfonso de la Hoz de la Cruz by v případě, že by nebyl zadržen, v trestné činnosti pokračoval. Mezi dalšími potenciálními cíli na jeho seznamu bylo multikino v obchodním centru Flora na Vinohradské ulici. De la Cruz si byl dokonce místo několikrát prohlédnout, aby v budoucnu mohl přistoupit k založení požáru v některém z kinosálů po konci promítání.
Cizinec si obhlédl i některá další místa v hlavním městě. Na telegramu byl dokonce již před příjezdem do Česka ve spojení s osobou vystupující jako Adrian, jejíž identitu se během vyšetřování nepodařilo odhalit. Právě tento člověk předával pokyny. Podle informací zmíněného webu byly v hledáčku Kolumbijce i zrušená pobočka pošty ve Vaníčkově ulici, vyhledávané obchodní centrum Palladium, prodejna hobbymarketu v Tomíčkově ulici či obchodní dům Westfield na Chodově.
Muž nakonec loni 6. června zapálil jen tři autobusy v depu na Klíčově, přičemž plameny se podařilo rychle uhasit, takže škoda činila pouze 114 tisíc korun. S justicí uzavřel dohodu o vině a trestu, takže si aktuálně odpykává osmiletý trest odnětí svobody ve vězení se zvýšenou ostrahou.
Zdroj: Libor Novák