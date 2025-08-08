Obsazení Gazy je jen začátek. Experti popsali, jaké mohou být další kroky Izraele

Libor Novák

8. srpna 2025 15:53

Gaza
Gaza Foto: Twitter

Plán izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který má převzít plnou kontrolu nad Pásmem Gazy a městem Gaza, vyvolává obavy na mezinárodní scéně i v Izraeli. Podle expertů hrozí, že by tento plán mohl vést k opětovnému osídlení Gazy, což by podpořilo ty části izraelské společnosti, které o to usilují již delší dobu.

Netanjahuův plán má pět hlavních cílů: odzbrojení Hamásu, návrat rukojmích, demilitarizace Pásma Gazy, bezpečnostní kontrola území a vytvoření alternativní civilní správy. Podle kritiků však tyto kroky připomínají dynamiku izraelského osidlování z minulosti.

Dříve se izraelské vlády snažily kontrolovat palestinské obyvatelstvo pod záminkou bezpečnosti. Poté, co armáda dobyla území, se tam přesunuli osadníci a postupně začali zakládat osady, které se rozrůstaly.

V roce 1967 Izrael obsadil Pásmo Gazy během tzv. šestidenní války, i když tehdejší ministr obrany Moše Dajan varoval, že by se Izrael mohl „zaseknout ve čtvrt milionu Palestinců“. Následovala politika rozdělování palestinských oblastí, které se osazovaly vojenskými základnami, z nichž se později staly civilní osady.

Do roku 2005 se v Pásmu Gazy nacházelo 21 civilních osad s přibližně 8 600 obyvateli, kteří žili vedle 1,3 milionu Palestinců. Tehdejší ideologie osadníků sice neobsahovala tak silné protiarabské nálady jako dnes, ale výrazné rozdíly mezi přelidněnými palestinskými uprchlickými tábory a prosperujícími izraelskými osadami vedly k narůstající palestinské nespokojenosti. 

Situace se změnila s vypuknutím druhé intifády v roce 2000. Izrael se z bezpečnostních důvodů a ve snaze zachovat židovskou většinu ve svých oblastech rozhodl pro politiku oddělení. V roce 2004 tehdejší premiér Ariel Šaron, známý jako „otec osidlovacího projektu“, nařídil evakuaci všech izraelských osad z Pásma Gazy, která byla dokončena v roce 2005.

Toto rozhodnutí vedlo k rozkolu mezi hnutím osadníků a státem. Většina Izraelců sice plán podpořila, ale náboženská pravice, pro kterou to byla „teologická zrada“, ho násilně odmítla. Tehdy se objevilo militantní rasistické křídlo osadnického hnutí, které od té doby získává na moci a vlivu. V roce 2022 byli dva jeho vůdci, Itamar Ben-Gvir a Becalel Smotrič, jmenováni do Netanjahuova kabinetu a nyní mají značný vliv na směřování války v Gaze. 

Od začátku války vyzývají osadnické skupiny k opětovnému osídlení Gazy. Tyto radikální skupiny zahrnují organizaci Nachala, jejímž cílem je zakládání židovských osad za účelem kontroly Západního břehu a Gazy.

Nedávno uspořádaly pochod tisíců Izraelců k hranicím Gazy a vyzvaly k osídlení oblastí na severu, které nyní okupuje armáda. Již byly vypracovány operační plány na založení osad a 1 000 rodin se přihlásilo k tomu, aby obnovily židovskou komunitu v Gaze.

Volker Türk

Vysoký komisař OSN vyzval Izrael, aby plán na obsazení Gazy okamžitě zastavila

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk prohlásil, že izraelský plán na úplné vojenské převzetí Pásma Gazy musí být okamžitě zastaven. Ve svém prohlášení uvedl, že takovýto krok je v rozporu s rozhodnutím Mezinárodního soudního dvora, které nařizuje Izraeli ukončit okupaci. Dále dodal, že plán je v rozporu s dohodnutým řešením dvou států a právem Palestinců na sebeurčení.

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu dostal zelenou. Kabinet schválil převzetí kontroly nad Gazou

Izraelský bezpečnostní kabinet schválil plán premiéra Benjamina Netanjahua na převzetí kontroly nad městem Gaza, a to i přes mezinárodní obavy z humanitární krize v Pásmu Gazy a značný nesouhlas izraelské veřejnosti. Úřad premiéra potvrdil, že Izraelské obranné síly se připraví na operaci, přičemž ale zajistí humanitární pomoc civilistům mimo bojové zóny. Rozhodnutí přichází v době, kdy se v Izraeli konaly masové protesty. Ty vyjádřily obavy, že rozšíření vojenských akcí ohrozí rukojmí.

