Orbán si rázně dupnul: Sankce proti Rusku podpoříme, máme ale podmínku

„Teď, když je na stole otázka prodloužení sankcí, zatáhl jsem za ruční brzdu a požádal evropské lídry, aby pochopili, že to takhle dál nejde,“ uvedl Orbán. Dodal, že Maďarsko nemůže nést nepřiměřené náklady, které s sebou sankce přinášejí.

Sankční balíček EU, který zasahuje ruský obchod a zmrazil téměř 200 miliard eur ruských státních aktiv, musí být každých šest měsíců znovu schválen všemi 27 členskými státy. Tentokrát Orbán a slovenský premiér Robert Fico tvrdí, že ukončení dohody mezi Moskvou a Kyjevem, která umožňovala levný tranzit ruského plynu, ohrožuje energetickou bezpečnost a zvyšuje náklady na energie.

Ukrajina však odmítá dohodu obnovit a Evropská unie argumentuje tím, že Maďarsko i Slovensko mohou snadno najít jiné zdroje energie. Orbánovy výroky tak podle diplomatů slouží především k vyvolání politického tlaku a posílení jeho vlastní pozice.

Navzdory ostrým prohlášením diplomaté předpokládají, že maďarský premiér nakonec sankce podpoří, pravděpodobně již na pondělním zasedání ministrů zahraničí v Bruselu. Jeden z diplomatů uvedl, že Maďarsko zatím nepředložilo konkrétní požadavky, což je podle něj dobré znamení.

„Rádi dramatizují,“ komentoval situaci jeden z unijních diplomatů, který si přál zůstat v anonymitě. Dodal, že Maďarsko často využívá podobné situace k vyjednávání výhod pro sebe, a je tedy možné, že Orbán žádá nějaké ústupky v oblasti energetiky.

Orbánovo chování v Bruselu je bedlivě sledováno také v souvislosti s jeho vztahy s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem, jehož tvrdší postoj vůči Rusku může mít na maďarského premiéra vliv. Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu vyjádřil naději, že Orbán pochopí Trumpův signál a umožní nejen prodloužení sankcí, ale i přijetí dalších balíčků.

Orbánova kritika Ukrajiny je založena na tvrzení, že Ukrajina záměrně brání toku plynu z Ruska do Maďarska, což považuje za nepřijatelný zásah do maďarské energetické politiky. „Ukrajinci, kteří prosazují sankce, nám teď dělají problémy i na energetické straně tím, že neumožňují tranzit plynu z Ruska do Maďarska,“ prohlásil Orbán.

Evropská unie však tuto argumentaci odmítá a zdůrazňuje, že energetická nezávislost na Rusku je jedním z klíčových cílů unijní politiky. Rozhodnutí, zda sankce skutečně budou prodlouženy, musí padnout do konce příštího týdne.

Orbánův tlak na Ukrajinu a jeho odmítání evropské sankční politiky dlouhodobě podkopávají jednotu EU v postoji vůči Rusku. Přesto diplomaté věří, že maďarský premiér nakonec ustoupí, jak tomu bylo i v minulosti.