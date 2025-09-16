OSN: Izrael se snaží vymazat palestinskou kulturu z Gazy. Tel Aviv obvinění z genocidy odmítá

Zpráva OSN popisuje a odsuzuje jednání Izraele v Gaze jako genocidu. Podle komise OSN Izrael porušil Úmluvu o genocidě z roku 1948, která byla přijata po holocaustu, během něhož bylo nacistickým Německem zavražděno šest milionů Židů. Izrael všechna obvinění odmítá, označuje je za antisemitské lži a zprávu prohlašuje za zaujatou.
Zpráva komise OSN, která byla sestavena Radou OSN pro lidská práva, obviňuje Izrael z celé řady akcí namířených proti Palestincům. Mezi obviněními je cílení na civilisty, které má Izrael ze zákona chránit, a vytváření nelidských podmínek, které způsobují smrt Palestinců. Jedná se například o odepírání jídla, vody a léků, což podle mezinárodní organizace IPC vedlo k hladomoru.
Zpráva také uvádí, že Izrael se snaží vymazat palestinskou kulturu z Gazy a narušit její identitu, a to systematickými a rozsáhlými útoky na náboženské, kulturní a vzdělávací instituce. Dále se zpráva zabývá útoky, které mají zabránit porodům. Jako příklad je uveden útok na největší kliniku na léčbu neplodnosti, při kterém bylo zničeno zhruba 4000 embryí a 1000 vzorků spermií.
Zpráva OSN z genocidy obviňuje tři izraelské představitele: bývalého ministra obrany Joava Gallanta, který prohlásil, že Izrael bojuje proti "lidským zvířatům", prezidenta Jicchaka Herzoga, který řekl, že za válku je zodpovědný "celý národ", a premiéra Benjamina Netanjahua.
Ten je obviněn z podněcování genocidy, když přirovnal válku v Gaze k biblickému příběhu o boji Židů proti nepříteli jménem Amálek. V tomto příběhu Bůh nařídil židovskému národu vyhladit všechny Amalekity, včetně mužů, žen a dětí.
Zjištění obsažená ve zprávě prohloubí mezinárodní rozdělení ohledně války v Gaze. Na jedné straně stojí země jako Spojené království, Francie, Austrálie a Kanada, které se chystají uznat suverenitu nezávislého palestinského státu.
Na druhé straně stojí Izrael a Spojené státy, které nadále poskytují vojenskou a diplomatickou pomoc, bez níž by Izrael nemohl pokračovat ve své vojenské kampani v Gaze.
Izraelské vojenské operace, které zahrnují těžké nálety a demolice, zanechaly Gazu v troskách a vedly k vysídlení nejméně 90 % obyvatelstva v období od října 2023 do června 2025. V současné době se odehrává další vlna vysídlování, protože izraelská armáda nařídila všem civilistům v Gaze City, aby se přesunuli na jih. To se týká zhruba jednoho milionu lidí.
Související
Obsazení Gazy je největší operací od začátku války. Nelíbí se ani izraelským velitelům
USA jej měly ochránit, to se ale nestalo. Izraelský úder v Kataru otřásl celým arabským světem
Izrael , OSN , Benjamin Netanjahu
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Kam se poděly děti unesené z Ukrajiny? Rusko zřídilo stovky táborů, v nichž jim vymývá mozky
před 57 minutami
OSN: Izrael se snaží vymazat palestinskou kulturu z Gazy. Tel Aviv obvinění z genocidy odmítá
před 1 hodinou
Prezident Pavel vystoupí před volbami s projevem k národu
před 2 hodinami
Zemřel slavný americký herec Robert Redford
před 2 hodinami
Obsazení Gazy je největší operací od začátku války. Nelíbí se ani izraelským velitelům
před 3 hodinami
USA jej měly ochránit, to se ale nestalo. Izraelský úder v Kataru otřásl celým arabským světem
před 3 hodinami
Návod, jak volit. Roli hrají emoce, na jednu věc byste ale neměli rezignovat
před 4 hodinami
"Noc se změnila v peklo, bomby byly všude." Válka v Gaze nabrala nové obrátky
před 5 hodinami
Podpora komunistů sílí. Do Sněmovny by se dostali i Motoristé, ukazuje průzkum
před 6 hodinami
Zelenskyj vyzval Trumpa, aby zaujal jasný postoj vůči Rusku
před 6 hodinami
OSN: Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze
před 7 hodinami
Do Gazy vjely izraelské tanky. Pozemní ofenzíva odstartovala
před 8 hodinami
Medveděv opět vyhrožuje Evropě. Nelíbí se mu plán financovat ruskými penězi Ukrajinu
před 9 hodinami
Počasí o víkendu: Vrátí se letní teploty, ale bez tropů
včera
V Polsku zneškodnili dron, který létal nad vládními budovami. Zatkli dva Bělorusy
včera
Sikorski navrhuje, aby NATO zavedlo nad Ukrajinou bezletovou zónu
včera
Hrad po roce vystavil korunovační klenoty. Ukáže jejich osud za války
včera
Šéf protiteroristické jednotky: Policie by měla mít možnost číst šifrovanou komunikaci
včera
Ostrá hádka Švédska s Maďarskem: Hroutíte se, vzkázal Orbán Stockholmu. Lžete, opáčil Kristersson
včera
Atentát na Charlieho Kirka rozjel masivní internetovou kampaň. Lidé kvůli ní přichází o práci
Kritici Charlieho Kirka čelí masivní online kampani, která si klade za cíl, aby kvůli svým komentářům na sociálních sítích přišli o práci. Příznivci Kirka, který je mnohými považován za mučedníka, podle serveru France24 aktivně vyhledávají účty, které oslavují jeho smrt, a hlásí je jejich zaměstnavatelům. Mezi cíle těchto kampaní patří učitelé, zaměstnanci leteckých společností, vojenští pracovníci a další.
Zdroj: Libor Novák