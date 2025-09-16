OSN: Izrael se snaží vymazat palestinskou kulturu z Gazy. Tel Aviv obvinění z genocidy odmítá

Libor Novák

16. září 2025 15:57

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi
Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi Foto: Depositphotos

Zpráva OSN popisuje a odsuzuje jednání Izraele v Gaze jako genocidu. Podle komise OSN Izrael porušil Úmluvu o genocidě z roku 1948, která byla přijata po holocaustu, během něhož bylo nacistickým Německem zavražděno šest milionů Židů. Izrael všechna obvinění odmítá, označuje je za antisemitské lži a zprávu prohlašuje za zaujatou.

Zpráva komise OSN, která byla sestavena Radou OSN pro lidská práva, obviňuje Izrael z celé řady akcí namířených proti Palestincům. Mezi obviněními je cílení na civilisty, které má Izrael ze zákona chránit, a vytváření nelidských podmínek, které způsobují smrt Palestinců. Jedná se například o odepírání jídla, vody a léků, což podle mezinárodní organizace IPC vedlo k hladomoru.

Zpráva také uvádí, že Izrael se snaží vymazat palestinskou kulturu z Gazy a narušit její identitu, a to systematickými a rozsáhlými útoky na náboženské, kulturní a vzdělávací instituce. Dále se zpráva zabývá útoky, které mají zabránit porodům. Jako příklad je uveden útok na největší kliniku na léčbu neplodnosti, při kterém bylo zničeno zhruba 4000 embryí a 1000 vzorků spermií.

Zpráva OSN z genocidy obviňuje tři izraelské představitele: bývalého ministra obrany Joava Gallanta, který prohlásil, že Izrael bojuje proti "lidským zvířatům", prezidenta Jicchaka Herzoga, který řekl, že za válku je zodpovědný "celý národ", a premiéra Benjamina Netanjahua.

Ten je obviněn z podněcování genocidy, když přirovnal válku v Gaze k biblickému příběhu o boji Židů proti nepříteli jménem Amálek. V tomto příběhu Bůh nařídil židovskému národu vyhladit všechny Amalekity, včetně mužů, žen a dětí.

Zjištění obsažená ve zprávě prohloubí mezinárodní rozdělení ohledně války v Gaze. Na jedné straně stojí země jako Spojené království, Francie, Austrálie a Kanada, které se chystají uznat suverenitu nezávislého palestinského státu.

Na druhé straně stojí Izrael a Spojené státy, které nadále poskytují vojenskou a diplomatickou pomoc, bez níž by Izrael nemohl pokračovat ve své vojenské kampani v Gaze.

Izraelské vojenské operace, které zahrnují těžké nálety a demolice, zanechaly Gazu v troskách a vedly k vysídlení nejméně 90 % obyvatelstva v období od října 2023 do června 2025. V současné době se odehrává další vlna vysídlování, protože izraelská armáda nařídila všem civilistům v Gaze City, aby se přesunuli na jih. To se týká zhruba jednoho milionu lidí.

před 2 hodinami

Obsazení Gazy je největší operací od začátku války. Nelíbí se ani izraelským velitelům

Související

Dvě F-15I Ra'am izraelských vzdušných sil (Israel Defense Forces)

USA jej měly ochránit, to se ale nestalo. Izraelský úder v Kataru otřásl celým arabským světem

Izraelský úder na vedoucí představitele Hamásu v katarském Dauhá, při kterém zemřel i katarský důstojník, otřásl celým arabským světem. Tento bezprecedentní útok zpochybnil základy, na nichž byla po tři desetiletí postavena katarská zahraniční politika. Dohodou bylo, že pokud bude Katar prospěšný Spojeným státům, Washington ho ochrání. To se ale tentokrát nestalo.

Více souvisejících

Izrael OSN Benjamin Netanjahu

Aktuálně se děje

před 14 minutami

před 57 minutami

před 1 hodinou

Petr Pavel

Prezident Pavel vystoupí před volbami s projevem k národu

Prezident Petr Pavel plánuje v týdnu před volbami do Poslanecké sněmovny vystoupit s projevem, který by měl být vysílán v hlavním vysílacím čase. Hlavním cílem jeho poselství je uklidnit veřejnost a vyzvat voliče k účasti ve volbách. Zároveň hodlá zdůraznit důvěryhodnost českého volebního systému.

před 2 hodinami

Robert Redford

Zemřel slavný americký herec Robert Redford

Světovou kinematografii v úterý zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 89 let zemřel slavný americký herec a režisér Robert Redford. Informoval o tom americký deník New York Times. 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Dvě F-15I Ra'am izraelských vzdušných sil (Israel Defense Forces)

USA jej měly ochránit, to se ale nestalo. Izraelský úder v Kataru otřásl celým arabským světem

Izraelský úder na vedoucí představitele Hamásu v katarském Dauhá, při kterém zemřel i katarský důstojník, otřásl celým arabským světem. Tento bezprecedentní útok zpochybnil základy, na nichž byla po tři desetiletí postavena katarská zahraniční politika. Dohodou bylo, že pokud bude Katar prospěšný Spojeným státům, Washington ho ochrání. To se ale tentokrát nestalo.

před 3 hodinami

Volby, ilustrační fotografie.

Návod, jak volit. Roli hrají emoce, na jednu věc byste ale neměli rezignovat

Rozhodování voličů se v éře silných emocí sdílených na sociálních sítích stále více vzdaluje reálným programům a ideologiím. Kdo dokáže vyvolat strach, hněv či nadšení, má náskok. Opozice toho využívá naplno, zatímco vládní komunikace zůstává sice korektní, ale sterilní. V době, kdy lidé hledají příběhy a identifikaci, nestačí vládnout, ale je třeba umět své úspěchy přesvědčivě a srozumitelně vyprávět.

před 4 hodinami

Pásmo Gazy

"Noc se změnila v peklo, bomby byly všude." Válka v Gaze nabrala nové obrátky

Izraelské obranné síly (IDF) zahájily pozemní ofenzívu do Gazy a vstoupily do "další fáze" konfliktu. Podle mluvčího IDF jde o "velký krok vpřed", protože Gaza City je považována za hlavní pevnost Hamásu, kde se údajně nachází 2 000 až 3 000 bojovníků. Do operace, na kterou se armáda připravovala celé týdny, jsou zapojeny pozemní i vzdušné síly.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

OSN: Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze

Nezávislá komise OSN ve své nové zprávě uvádí, že Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze. Ve své sedmdesátidvoustránkové zprávě označila komise toto zjištění za „nejautoritativnější nález OSN k dnešnímu dni“. Zpráva byla vydána v době, kdy Izrael po týdnech bombardování Gazy zahájil pozemní útok do Gazy, a to i přes sílící mezinárodní odsouzení.

před 7 hodinami

Izraelská armáda se chystá k útoku

Do Gazy vjely izraelské tanky. Pozemní ofenzíva odstartovala

Po zprávách o intenzivním nočním bombardování Gazy se izraelský ministr obrany, Israel Katz, vyjádřil k nové fázi ofenzivy. Ta je zaměřená na Gazu, kde se ukrývají statisíce lidí. Katz uvedl, že "Gaza hoří" a že Izraelské obranné síly (IDF) "železnou pěstí útočí na teroristickou infrastrukturu".

před 8 hodinami

před 9 hodinami

včera

včera

Radoslaw Sikorski

Sikorski navrhuje, aby NATO zavedlo nad Ukrajinou bezletovou zónu

Po incidentu s ruskými drony, které narušily vzdušný prostor Polska, tamní ministr zahraničí Radoslaw Sikorski navrhuje, aby Severoatlantická aliance zavedla nad Ukrajinou bezletovou zónu. Ta by pomohla chránit členské státy před potenciálními útoky dronů a také před jejich úlomky, které padají na území Polska a dalších států.

včera

České korunovační klenoty

Hrad po roce vystavil korunovační klenoty. Ukáže jejich osud za války

Na Pražském hradě se opět po roce otevřela výstava korunovačních klenotů, které byly slavnostně vyzvednuty ze svatovítské katedrály. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, symboly českých králů, jsou teď k vidění ve Vladislavském sále. Letošní expozice s podtitulem „Poklad v temnotě“ přibližuje osudy klenotů za druhé světové války.

včera

včera

včera

Atentát na Charlieho Kirka rozjel masivní internetovou kampaň. Lidé kvůli ní přichází o práci

Kritici Charlieho Kirka čelí masivní online kampani, která si klade za cíl, aby kvůli svým komentářům na sociálních sítích přišli o práci. Příznivci Kirka, který je mnohými považován za mučedníka, podle serveru France24 aktivně vyhledávají účty, které oslavují jeho smrt, a hlásí je jejich zaměstnavatelům. Mezi cíle těchto kampaní patří učitelé, zaměstnanci leteckých společností, vojenští pracovníci a další.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy