OSN: Ruské útoky drony na civilisty na Ukrajině jsou válečné zločiny

Nezávislá komise OSN pro lidská práva dospěla k závěru, že ruské útoky drony na civilní obyvatelstvo na jihovýchodě Ukrajiny představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. Zpráva, která byla zveřejněna tento týden, uvádí, že ruské síly pod centralizovaným velením systematicky používají drony. Cílem je „záměrně zaměřovat civilisty a civilní objekty a způsobovat škody i destrukci“. 

Vyšetřování komise se zaměřilo zejména na tři oblasti poblíž frontové linie: Cherson, Mykolajiv a Dněpropetrovsk. V těchto oblastech, kde intenzita útoků drony v posledním roce stoupla, zjistili autoři zprávy neúnavné útoky proti civilistům a jejich domovům. Opakovaně jsou cílem i shromaždiště, humanitární distribuční body a objekty kritické infrastruktury, které slouží civilistům.

Ruská armáda při útocích používá různé modely „malých, levných dronů s krátkým dosahem“, které jsou obvykle vybaveny kamerami a naváděcím systémem. Tyto bezpilotní stroje buď explodují při dopadu, nebo shazují výbušniny shora. Jsou odlišné od větších dronů s dlouhým doletem, kterými Rusko téměř každou noc bombarduje města napříč Ukrajinou. Ruští operátoři navíc opakovaně cílí na posádky sanitek a hasičské sbory, přičemž často útočí opakovaně na stejná místa.

Komise cituje místní úřady, podle kterých bylo v těchto třech regionech za poslední rok krátkodosahovými drony zabito více než 200 civilistů a 2 000 jich bylo zraněno. Vyšetřovatelé provedli více než 200 rozhovorů a přezkoumali přes 500 videozáznamů. Zpráva konstatuje, že útoky drony se rovnají vraždě a válečnému zločinu záměrného cílení na civilisty.

Zpráva také dospěla k závěru, že útoky jsou páchány „jako součást koordinované politiky s cílem vyhnat civilisty z těchto území“. Tím se rovnají zločinu proti lidskosti v podobě násilného přesunu obyvatelstva. Obyvatelé Chersonu se svěřili deníku The Guardian s drsnou realitou života pod neustálou hrozbou.

Například Dima Olifirenko, 22letý obyvatel Chersonu, uvedl, že v momentě, kdy zaslechl dron, věděl, že se nemá kam schovat. Utrpěl zranění šrapnelem do obličeje a řekl, že „drony jsou mnohem horší než dělostřelectvo“. S dronem je to podle něj „tam, vidí vás a je hotovo“.

Zpráva OSN naznačuje, že jedním z důvodů ruských akcí je vytvoření atmosféry teroru a donucení civilistů k opuštění oblastí poblíž frontové linie. Jedna z obyvatelek často napadené oblasti řekla, že je to „jako loterie“, zda dron přiletí, či ne. „Jdete spát a nevíte, jestli se ráno probudíte, nebo budete zabiti,“ popsala psychologický dopad. Rusko sice dlouhodobě popírá cílení na civilisty, avšak jeho rakety a drony často zasahují obydlené oblasti. Ruské úřady s vyšetřováním OSN odmítly spolupracovat.

