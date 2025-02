OSN: Trumpův plán na „etnické čistky“ v Gaze je nelegální

„Trump projevuje zcela zásadní neznalost mezinárodního práva a právních předpisů týkajících se okupace. Nucené vysídlení okupovaného obyvatelstva je mezinárodním zločinem a představuje etnické čistky,“ uvedla Pillay, která předsedá Komisi OSN pro vyšetřování situace na okupovaných palestinských územích.

Bývalý americký prezident minulý týden prohlásil, že Spojené státy by měly převzít kontrolu nad Gazou, přesídlit palestinské obyvatelstvo jinam a proměnit oblast v „Riviéru Blízkého východu“. Tento plán představil po boku izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který jej označil za „myšlenku, kterou stojí za to pečlivě zvážit“.

Pillay, která dříve působila jako soudkyně Mezinárodního trestního soudu (ICC) a také zvláštního tribunálu pro genocidu ve Rwandě, zároveň odsoudila Trumpovy sankce proti ICC. Mezinárodní soud vydal zatykač na izraelského premiéra Netanjahua kvůli válečným zločinům, což vyvolalo v USA i Izraeli silnou kritiku.

„Mezinárodní právo platí pro všechny stejně, nelze mít dvojí standardy pro přátele některých států,“ zdůraznila Pillay.

Skupina téměř 80 zemí v pátek vydala společné prohlášení na podporu ICC, ve kterém varovala, že sankce by mohly vést k uzavření terénních kanceláří soudu a ohrozit jeho vyšetřování válečných zločinů.

Pillay, která se stala první nebělošskou ženou ve funkci soudkyně na Nejvyšším soudu Jihoafrické republiky, v rozhovoru také uvedla, že by podpořila obvinění Izraele z apartheidu před ICC.

„Apartheid je jedním z projevů kontroly, kterou Izrael uplatňuje nad palestinskými územími,“ uvedla Pillay a připomněla, že mezinárodní společenství v minulosti pomohlo svrhnout apartheidní režim v Jižní Africe sankcemi. Podle ní by podobný postup měl být aplikován i na Izrael, protože apartheid je podle statutu ICC zločinem proti lidskosti.

„Nevím, zda se žalobce ICC Karim Khan odváží vznést toto obvinění. Sama jsem na tom soudu působila a chápu, že je obtížné obžalovat někoho zločinu, který zatím nikdy nebyl před soudem projednáván... Ale pokud by to bylo vzneseno, určitě bych to podpořila,“ dodala Pillay.

Její komise již zahájila vlastní vyšetřování izraelské politiky vůči Palestincům a zaměří se také na možné důkazy o apartheidu.

Minulý říjen komise vedená Pillay obvinila Izrael ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, zejména v souvislosti s cílenou likvidací zdravotní infrastruktury v Gaze. Izrael dlouhodobě odmítá závěry vyšetřování OSN a minulý týden oznámil svůj odchod z Rady OSN pro lidská práva.

Izraelská vláda označila tuto instituci za „zaujatou“ a obvinila ji z „antisemitismu“ a „systematické diskriminace“ vůči Izraeli. Spojené státy, tradiční spojenec Izraele, se k rozhodnutí Netanjahuovy vlády nevyjádřily, ale Bidenova administrativa dříve kritizovala některé kroky Rady OSN jako jednostranné.

Mezitím se mezinárodní tlak na Izrael zvyšuje a debata o možných sankcích i dalším právním postupu pokračuje.