Otevřou se brány pekla. Izraelský ministr radí Hamásu, co může udělat

Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac prohlásil, že válka v Pásmu Gazy může skončit jedině v případě, že Hamás přistoupí na odzbrojení a propuštění všech zbývajících rukojmích. Armáda je podle jeho slov připravena spustit "peklo".
Kac v úvodu příspěvku zmínil, že izraelská vláda ve čtvrtek schválila armádní plány, jejichž cílem je dosažení vojenské porážky Hamásu. Jeho představitelé přitom v posledních dnech vyjadřovali vůli se dohodnout na příměří. Pro tuto chvíli však byli ochotni propustit jen část izraelských rukojmích, které stále mají v rukou.
"Pokud nebudou souhlasit s izraelskými podmínkami pro ukončení války, mezi nimiž je především propuštění všech rukojmích a odzbrojení, brzy se nad hlavami vrahů a násilníků Hamásu v Gaze otevřou brány pekla," napsal ministr a varoval, že město Gaza může potkat osud Rafahu či Bejt Hanúnu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil zahájení jednání o propuštění všech zbývajících rukojmích v Gaze, ovšem výhradně za podmínek, které označil za "přijatelné pro Izrael". Zároveň schválil vojenské plány na pozemní útok na město Gaza, navzdory mezinárodním i domácím varováním před katastrofálními dopady na civilní obyvatelstvo.
Hamás byl podle aktuálního návrhu ochoten propustit zhruba polovinu 50 izraelských rukojmích, z nichž zhruba dvě desítky mají být stále naživu. Rukojmí by byli propuštěni ve dvou chvílích během šedesátidenního klidu zbraní. Mezitím by se vedla diplomatická jednání o trvalém příměří.
Zdroj z Hamásu v pondělí večer sdělil, že hnutí souhlasí s návrhem příměří bez jakýchkoliv dalších podmínek. Návrh je podle dostupných informací totožný s tím, který před dvěma měsíci představil americký vyslanec Steve Witkoff. Hamás ho tehdy odmítl. Witkoff navrhoval šedesátidenní klid zbraní, propuštění deseti živých rukojmích a odevzdání 18 těl. Izrael měl na oplátku propustit ze svých věznic palestinské vězně. Diplomat také očekával, že budou probíhat jednání o trvalém příměří.
Israel Katz , Válka v Izraeli s Hamásem 2023 (Gaza) , Izrael , Hamás , Pásmo Gazy
Česko si ve čtvrtek připomíná události 21. srpna 1968, kdy do tehdejšího Československa vtrhla vojska zemí Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Tradiční pietní akt se uskutečnil u budovy Českého rozhlasu. Zúčastnili se ho prezident Petr Pavel či premiér Petr Fiala (ODS).
Zdroj: Jan Hrabě