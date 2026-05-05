Oznámení nových Trumpových cel zahýbalo Evropou. Od lídrů přišla rázná reakce

Libor Novák

5. května 2026 13:48

Ursula von der Leyenová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025 Foto: MSC

Transatlantické obchodní vztahy procházejí další hlubokou krizí poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že odstupuje od části přelomové dohody o clech, kterou uzavřel s lídry Evropské unie loni v létě ve Skotsku. Trump ostře zkritizoval Brusel za příliš pomalou ratifikaci ujednání a na sociální síti Truth Social oznámil, že zvýší cla na automobily a nákladní vozy dovážené z EU do Spojených států z nynějších 15 % na 25 %.

Prezidentovo oznámení přišlo v pátek večer, tedy v čase, který v mnoha evropských zemích připadl na státní svátek, čímž Brusel zcela zaskočil. Trump svůj krok odůvodnil tím, že Evropská unie neplní sjednané podmínky plnohodnotné obchodní dohody. Upřesnil však, že vozidla vyrobená americkými pobočkami evropských firem přímo na půdě USA budou od tohoto zvýšení osvobozena.

Podle Trumpa jsou Spojené státy v oblasti automobilového průmyslu svědky rekordních investic ve výši 100 miliard dolarů. Ve svém vyjádření zdůraznil, že mnoho nových závodů je aktuálně ve výstavbě a brzy budou otevřeny pod vedením amerických dělníků. Tato rétorika podtrhuje jeho dlouhodobou snahu přimět evropské výrobce k přesunu produkce přímo do USA.

Reakce z evropské strany na sebe nenechaly dlouho čekat. Bernd Lange, předseda výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu, označil americký postup za důkaz nespolehlivosti a podotkl, že takto se s blízkými partnery nezachází. Podle něj nyní Evropě nezbývá nic jiného než odpovědět s maximální jasností a pevností z pozice síly.

Jádrem sporu je zdlouhavý legislativní proces v Unii. Přestože Evropský parlament dohodu podpořil již na konci března, dokument stále nebyl formálně podepsán v rámci takzvaného trilogu, který vyžaduje souhlas Komise, Rady a Parlamentu. Trumpovi došla trpělivost právě v momentě, kdy se proces nacházel ve své finální fázi.

K diplomatickému napětí přispívá i fakt, že ke zvýšení cel dochází jen týden po návštěvě místopředsedy Evropské komise Maroše Šefčoviče ve Washingtonu. Ten se zde setkal s klíčovými postavami Trumpovy administrativy, včetně ministra obchodu Howarda Lutnicka. Zdá se však, že ani tato jednání nedokázala rozptýlit pochybnosti Bílého domu o ochotě EU dohodu skutečně dotáhnout.

Evropská komise zatím na zvýšení cel přímo nereagovala konkrétními protiopatřeními, nicméně ústy své předsedkyně Ursuly von der Leyenové vzkázala, že je „připravena na každý scénář“. Von der Leyenová z arménského Jerevanu zdůraznila, že dohoda je pro ni stále platná a že obě strany musí respektovat odlišné demokratické procedury při její implementaci.

Situaci dále komplikuje širší geopolitický kontext. Trump totiž kromě obchodních hrozeb přitvrdil i v otázce vojenské přítomnosti v Evropě. Jen den před oznámením nových cel pohrozil stažením amerických jednotek z Itálie a Španělska s tím, že tyto země Spojeným státům nijak nepomáhají. Již dříve se přitom nechal slyšet, že zvažuje redukci počtu vojáků v Německu.

Původní dohoda ze skotského Turnberry měla přitom ambici ukončit dlouholeté celní války. Stanovila jednotnou 15% sazbu na většinu zboží včetně aut, u kterých dříve hrozila cla až 50 %. EU na oplátku slíbila nákup energií z USA za 750 miliard dolarů a investice v hodnotě 600 miliard dolarů. Trumpův nejnovější krok však tyto stabilní základy vážně narušuje.

Brusel se nyní pravděpodobně pokusí o intenzivní diplomatickou ofenzívu, aby dohodu zachránil před úplným kolapsem. Pokud se však Spojené státy skutečně rozhodnou k zavedení 25% cel, bude Evropská unie nucena aktivovat své obranné mechanismy k ochraně vlastních zájmů. Budoucnost transatlantického obchodu tak opět visí na vlásku a závisí na výsledku nadcházejících krizových jednání.

včera

Do davu lidí v německém Lipsku vjelo auto. Na místě byli mrtví a zranění

Mark Carney, Liberální strana Kanady

Carney: Evropa se nepodrobí brutálnímu světu, stane se základnou pro obnovu mezinárodního řádu

Evropa se nepodrobí „brutálnímu světu“ a namísto toho se stane základnou pro obnovu nového mezinárodního řádu. Na summitu Evropského politického společenství (EPC) v arménském Jerevanu to prohlásil kanadský premiér Mark Carney. Ten se stal historicky prvním neevropským lídrem, který se jednání tohoto bloku zúčastnil, což podtrhuje proměnu globálních spojenectví v době rostoucí nejistoty.

Oznámení nových Trumpových cel zahýbalo Evropou. Od lídrů přišla rázná reakce

Vypíná internet, zavádí příměří. Jak se Rusko chystá na oslavy Dne vítězství?

Tradiční vojenská přehlídka na Rudém náměstí, která každoročně 9. května oslavuje vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem, projde letos zásadní proměnou. Poprvé po téměř dvaceti letech se na ní neobjeví žádná těžká vojenská technika. Rozhodnutí ministerstva obrany vynechat tanky, raketové systémy a další techniku vyvolalo vlnu spekulací o skutečném stavu ruských ozbrojených sil i bezpečnostní situaci v zemi.

Projekt Svoboda očima expertů: Pochybují, že USA mají dostatek kapacit

Americké vojenské velitelství zahájilo v pondělí operaci Projekt Svoboda, jejímž cílem je zajistit bezpečnou plavbu obchodních lodí skrze strategický Hormuzský průliv. Admirál Bradley Cooper, šéf Centrálního velitelství USA, zdůraznil, že se jedná o čistě defenzivní operaci. K vytvoření takzvaného „obranného deštníku“ nad touto oblastí využívá americká armáda široké spektrum prostředků, včetně válečných lodí, letadel, vrtulníků a bezpilotních letounů.

Rusko zřejmě kvůli oslavám Dne vítězství vypnulo v Moskvě a Petrohradu internet

V ruské metropoli Moskvě a v druhém největším městě zemi, Petrohradu, došlo v úterý 5. května v ranních hodinách k rozsáhlým výpadkům mobilního internetu. Problémy zasáhly mnoho městských částí a potvrdili je nejen běžní uživatelé, ale i nezávislé zpravodajské kanály jako Astra či petrohradský server Fontanka. Výpadek se projevuje neschopností načíst webové stránky i v případech, kdy je signál sítě formálně dostupný.

Ještě jsme ani nezačali, varuje Írán USA. Trump hrozí vymazáním z povrchu zemského

Předseda íránského parlamentu a hlavní vyjednavač Mohammad Bagher Ghalibaf prohlásil, že v Hormuzském průlivu se začíná upevňovat nová rovnováha sil. Podle jeho vyjádření na sociální síti X je současný stav pro Spojené státy neudržitelný. Ghalibaf obvinil USA a jejich spojence, že porušováním příměří a zaváděním blokád ohrožují bezpečnost námořní dopravy a tranzit energií. Varoval také, že Írán se svými operacemi ještě ani pořádně nezačal.

Do davu lidí v německém Lipsku vjelo auto. Na místě byli mrtví a zranění

Německým Lipskem otřásla v pondělí odpoledne tragédie, která si vyžádala nejméně dva lidské životy a desítky zraněných. Do davu lidí v samotném centru města vjel vysokou rychlostí řidič v osobním automobilu typu SUV. Incident se odehrál v pěší zóně, která byla v té době plná nakupujících a návštěvníků kaváren užívajících si teplého jarního dne.

Moskva je před oslavami Dne vítězství každou noc pod ukrajinským útokem

Ruské hlavní město se v pondělí v brzkých ranních hodinách stalo terčem útoku ukrajinského dronu, který zasáhl luxusní výškovou obytnou budovu v jihozápadní části Moskvy. Nálet, který si nevyžádal žádné oběti na životech, způsobil viditelné škody na fasádě a v interiérech bytů. Jde o třetí noc v řadě, kdy byla Moskva pod útokem, a to jen několik dní před oslavami Dne vítězství 9. května.

CNN: Putin čelí rostoucí paranoie. Chorobně se bojí atentátu

Ruský prezident Vladimir Putin čelí rostoucí paranoie z možného atentátu nebo vnitrostranického převratu. Podle uniklé zprávy evropských tajných služeb, na kterou se odkazují server Important Stories a stanice CNN, panují v Kremlu od začátku března vážné obavy z úniku citlivých informací a spiknutí uvnitř ruských politických a bezpečnostních elit. Putin se má obávat zejména útoku pomocí dronů, které by mohli zorganizovat lidé z jeho blízkého okolí.

Tři mrtví, další mohou následovat. Co jsou hantaviry, které ohrožují cestující na výletní lodi?

Podezření na propuknutí nákazy hantavirem na výletní lodi MV Hondius uprostřed Atlantského oceánu si vyžádalo již tři oběti. Světová zdravotnická organizace (WHO) v pondělí potvrdila úmrtí tří cestujících a jeden další potvrzený případ, přičemž nejméně jeden člověk zůstává v kritickém stavu v intenzivní péči v Jihoafrické republice. Úřady aktuálně prověřují dalších pět podezřelých případů mezi pasažéry.

Nagyová dostala za kauzu Čapí hnízdo podmínku. Selhání justice, opáčil Babiš

Vleklá kauza padesátimilionové dotace na stavbu Farmy Čapí hnízdo dospěla u Městského soudu v Praze k přelomovému rozuzlení. Soudce Jan Šott v pondělí vynesl odsuzující verdikt nad europoslankyní a bývalou manažerkou holdingu Agrofert Janou Nagyovou. Ta byla za dotační podvod potrestána třemi lety vězení s podmíněným odkladem na pět let a pokutou ve výši půl milionu korun.

Policie obvinila exministra Pavla Blažka v bitcoinové kauze

V kauze darování kryptoměn Ministerstvu spravedlnosti nastal zásadní obrat. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili další tři osoby ze zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti, tedy z praní špinavých peněz. Podle informací serveru Seznam Zprávy figuruje mezi obviněnými i bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Vláda schválila obnovení povinného EET. Vrací také školkovné

Po téměř sedmi letech se do českého podnikatelského prostředí vrací povinná elektronická evidence tržeb. Současná vládní koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů na svém pondělním zasedání schválila projekt pracovně nazvaný „EET 2.0“, který by měl začít fungovat od ledna příštího roku. Návrh nyní míří k posouzení do Poslanecké sněmovny.

Trump stupňuje tlak na OSN. Už tak čelí bezprostřednímu finančnímu kolapsu varuje Guterres

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa stupňuje tlak na OSN a mezinárodní humanitární sektor. Pod hrozbou dalších rozpočtových škrtů prosazuje novou strategii „obchod místo pomoci“ (trade over aid), která má upřednostňovat zájmy amerických firem a volný trh před tradiční rozvojovou asistencí. Tento posun vyvolává u expertů obavy z globálního dominového efektu, který by mohl stát životy milionů lidí.

