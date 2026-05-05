Oznámení nových Trumpových cel zahýbalo Evropou. Od lídrů přišla rázná reakce

Transatlantické obchodní vztahy procházejí další hlubokou krizí poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že odstupuje od části přelomové dohody o clech, kterou uzavřel s lídry Evropské unie loni v létě ve Skotsku. Trump ostře zkritizoval Brusel za příliš pomalou ratifikaci ujednání a na sociální síti Truth Social oznámil, že zvýší cla na automobily a nákladní vozy dovážené z EU do Spojených států z nynějších 15 % na 25 %.
Prezidentovo oznámení přišlo v pátek večer, tedy v čase, který v mnoha evropských zemích připadl na státní svátek, čímž Brusel zcela zaskočil. Trump svůj krok odůvodnil tím, že Evropská unie neplní sjednané podmínky plnohodnotné obchodní dohody. Upřesnil však, že vozidla vyrobená americkými pobočkami evropských firem přímo na půdě USA budou od tohoto zvýšení osvobozena.
Podle Trumpa jsou Spojené státy v oblasti automobilového průmyslu svědky rekordních investic ve výši 100 miliard dolarů. Ve svém vyjádření zdůraznil, že mnoho nových závodů je aktuálně ve výstavbě a brzy budou otevřeny pod vedením amerických dělníků. Tato rétorika podtrhuje jeho dlouhodobou snahu přimět evropské výrobce k přesunu produkce přímo do USA.
Reakce z evropské strany na sebe nenechaly dlouho čekat. Bernd Lange, předseda výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu, označil americký postup za důkaz nespolehlivosti a podotkl, že takto se s blízkými partnery nezachází. Podle něj nyní Evropě nezbývá nic jiného než odpovědět s maximální jasností a pevností z pozice síly.
Jádrem sporu je zdlouhavý legislativní proces v Unii. Přestože Evropský parlament dohodu podpořil již na konci března, dokument stále nebyl formálně podepsán v rámci takzvaného trilogu, který vyžaduje souhlas Komise, Rady a Parlamentu. Trumpovi došla trpělivost právě v momentě, kdy se proces nacházel ve své finální fázi.
K diplomatickému napětí přispívá i fakt, že ke zvýšení cel dochází jen týden po návštěvě místopředsedy Evropské komise Maroše Šefčoviče ve Washingtonu. Ten se zde setkal s klíčovými postavami Trumpovy administrativy, včetně ministra obchodu Howarda Lutnicka. Zdá se však, že ani tato jednání nedokázala rozptýlit pochybnosti Bílého domu o ochotě EU dohodu skutečně dotáhnout.
Evropská komise zatím na zvýšení cel přímo nereagovala konkrétními protiopatřeními, nicméně ústy své předsedkyně Ursuly von der Leyenové vzkázala, že je „připravena na každý scénář“. Von der Leyenová z arménského Jerevanu zdůraznila, že dohoda je pro ni stále platná a že obě strany musí respektovat odlišné demokratické procedury při její implementaci.
Situaci dále komplikuje širší geopolitický kontext. Trump totiž kromě obchodních hrozeb přitvrdil i v otázce vojenské přítomnosti v Evropě. Jen den před oznámením nových cel pohrozil stažením amerických jednotek z Itálie a Španělska s tím, že tyto země Spojeným státům nijak nepomáhají. Již dříve se přitom nechal slyšet, že zvažuje redukci počtu vojáků v Německu.
Původní dohoda ze skotského Turnberry měla přitom ambici ukončit dlouholeté celní války. Stanovila jednotnou 15% sazbu na většinu zboží včetně aut, u kterých dříve hrozila cla až 50 %. EU na oplátku slíbila nákup energií z USA za 750 miliard dolarů a investice v hodnotě 600 miliard dolarů. Trumpův nejnovější krok však tyto stabilní základy vážně narušuje.
Brusel se nyní pravděpodobně pokusí o intenzivní diplomatickou ofenzívu, aby dohodu zachránil před úplným kolapsem. Pokud se však Spojené státy skutečně rozhodnou k zavedení 25% cel, bude Evropská unie nucena aktivovat své obranné mechanismy k ochraně vlastních zájmů. Budoucnost transatlantického obchodu tak opět visí na vlásku a závisí na výsledku nadcházejících krizových jednání.
Související
Carney: Evropa se nepodrobí brutálnímu světu, stane se základnou pro obnovu mezinárodního řádu
Trump se rozhodl zasáhnout evropskou ekonomiku. Zvyšuje cla na dovoz aut z EU
EU (Evropská unie) , Ursula von der Leyenová
Aktuálně se děje
před 25 minutami
Oznámení nových Trumpových cel zahýbalo Evropou. Od lídrů přišla rázná reakce
před 1 hodinou
Vypíná internet, zavádí příměří. Jak se Rusko chystá na oslavy Dne vítězství?
před 2 hodinami
Projekt Svoboda očima expertů: Pochybují, že USA mají dostatek kapacit
před 2 hodinami
Nebezpečné počasí v Česku. Kromě požárů hrozí i bouřky, mohou být silné
před 2 hodinami
Rusko zřejmě kvůli oslavám Dne vítězství vypnulo v Moskvě a Petrohradu internet
před 3 hodinami
Ještě jsme ani nezačali, varuje Írán USA. Trump hrozí vymazáním z povrchu zemského
před 4 hodinami
Krátkodobé příměří na Ukrajině. Po Putinovi rozhodl i Zelenskyj
před 5 hodinami
Nové napětí v Hormuzském průlivu. Trump zmínil palbu na lodě, Írán reaguje
před 5 hodinami
Hasiči dostali požár v Českém Švýcarsku pod kontrolu. Zásah pokračuje
před 7 hodinami
Předpověď počasí: Co přinese další prodloužený víkend?
včera
Do davu lidí v německém Lipsku vjelo auto. Na místě byli mrtví a zranění
včera
Moskva je před oslavami Dne vítězství každou noc pod ukrajinským útokem
včera
Kdo otrávil dětskou výživu? Podezřelým je rodák ze Slovenska, mohlo jít o osobní mstu
včera
CNN: Putin čelí rostoucí paranoie. Chorobně se bojí atentátu
včera
Tři mrtví, další mohou následovat. Co jsou hantaviry, které ohrožují cestující na výletní lodi?
včera
Carney: Evropa se nepodrobí brutálnímu světu, stane se základnou pro obnovu mezinárodního řádu
včera
Nagyová dostala za kauzu Čapí hnízdo podmínku. Selhání justice, opáčil Babiš
včera
Policie obvinila exministra Pavla Blažka v bitcoinové kauze
včera
Vláda schválila obnovení povinného EET. Vrací také školkovné
včera
Trump stupňuje tlak na OSN. Už tak čelí bezprostřednímu finančnímu kolapsu varuje Guterres
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa stupňuje tlak na OSN a mezinárodní humanitární sektor. Pod hrozbou dalších rozpočtových škrtů prosazuje novou strategii „obchod místo pomoci“ (trade over aid), která má upřednostňovat zájmy amerických firem a volný trh před tradiční rozvojovou asistencí. Tento posun vyvolává u expertů obavy z globálního dominového efektu, který by mohl stát životy milionů lidí.
Zdroj: Libor Novák