Palác prozradil, o čem princ William hovořil s Donaldem Trumpem

Bašár Asad opustil Sýrii a rozhodl se odstoupit z funkce prezidenta, oznámilo Rusko, které v posledních letech pomáhalo držet jeho režim při životě. Dařilo se to do neděle, kdy jednotky rebelů vtrhly do hlavního města Damašku a oznámily konec jeho vlády, která trvala 24 let.