Palba neustala. Rusko navzdory příměří dál útočí na civilní cíle, tvrdí Kyjev

Řada úmrtí známých osobností v Číně v poslední době vyvolala v zemi pochybnosti, zda počet obětí nemoci covid-19 není podstatně vyšší, než uvádějí úřady. Napsal to dnes list The Guardian, který připomněl například smrt oblíbeného herce Kung Ťin-tchanga z 1. ledna či operní pěvkyně Čchu Lan-lan z minulého měsíce. Obavy, že Peking podhodnocuje své covidové statistiky, vyjádřila již i Světová zdravotnická organizace (WHO).