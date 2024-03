Papež František v nové knize otevřeně hovoří o rezignaci a zdravotním stavu

"Je to vzdálená hypotéza, protože nemám dostatečně závažné důvody, které by mě vedly k přemýšlení o tom, že se vzdám (funkce)," uvedl František v knize s názvem "Život. Můj příběh v dějinách." Kniha by měla vyjít v italštině a angličtině 19. března.

Papež František má 87 let a v uplynulých letech ho trápilo stále křehčí zdraví. K pohybu používá invalidní vozík nebo vycházkovou hůl a v poslední době trpěl bronchitidou a nachlazením, v důsledku kterých byl nucen omezit své veřejné projevy, připomíná Reuters.

V nové knize však své příznivce znovu ujišťuje o svém zdravotním stavu a obhajuje i své nedávné rozhodnutí povolit duchovním požehnávat svazky párů stejného pohlaví. Povinností katolické církve je podle něj přivítat všechny a jak připomněl, "Bůh miluje všechny, a zejména hříšníky."

V jiné části autobiografie zopakoval svůj odsuzující postoj k interrupcím a náhradnímu rodičovství a poznamenal, že jeho zaměření na chudé z něj ještě nedělá komunistu či marxistu.

"Věci by se mohly změnit, pokud by došlo k závažnému tělesnému postižení. Pro tento případ jsem už na začátku svého pontifikátu podepsal dopis..., který je uložen na státním sekretariátu. V tomto případě však nebudu emeritním papežem, ale emeritním biskupem z Říma," uvedl papež.

Švýcarský zpravodajský kanál RSI o víkendu zveřejnil část rozhovoru s papežem Františkem, v němž řekl, že mnohé země nabízejí zprostředkování při jednáních mezi Kyjevem a Moskvou, a vybízel, aby tato nabídka byla přijata.

V rozhovoru novinář Františka otázal na jeho postoj k diskusi o Ukrajině mezi těmi, kteří tvrdí, že by se měla vzdát, protože nebyla schopna odrazit ruské síly, a těmi, kteří tvrdí, že by to legitimizovalo kroky nejsilnější strany. Novinář ve své otázce použil termín "bílá vlajka".

"Je to jedna z interpretací, to je pravda," uvedl František podle předběžného přepisu rozhovoru a částečného videozáznamu získaného Reuters. Celý rozhovor se má odvysílat 20. března v rámci nového kulturního programu.

"Myslím si však, že nejsilnější je ten, kdo se podívá na situaci, myslí na lidi, má odvahu vyvěsit bílou vlajku a jednat," řekl František a dodal, že jednání by měla probíhat s pomocí mezinárodních mocností.

"Slovo jednat je odvážné slovo. Když vidíte, že jste poraženi, že se věci nevyvíjejí dobře, musíte mít odvahu vyjednávat," prohlásil papež.

Předpokládá se, že to bylo poprvé, kdy František v diskusi o válce na Ukrajině použil výrazy jako "bílá vlajka" nebo "poražený", ačkoli v minulosti již mluvil o potřebě jednání.

"Člověk se může stydět," řekl František o vyjednávání, "ale kolik mrtvých si tato válka ještě vyžádá? Možná je lepší vyjednávat včas, najít zemi, která může být zprostředkovatelem," uvedl František a zmínil mezi takovými zeměmi Turecko.

V rozhovoru pro úterní vydání italského deníku Corriere della Sera ale vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin vysvětlil, že první podmínkou pro jakékoli jednání o ukončení války na Ukrajině je, že by Rusko mělo zastavit svou agresi. Dodal, že Vatikán naléhá na příměří a zdůraznil, že "v první řadě by to měli být agresoři, kdo přestane střílet".

Kardinál Parolin, nejbližší spolupracovník papeže Františka a vedoucí diplomat Svatého stolce, vyjádřil své stanovisko v kontextu celosvětové polemiky vyvolané nedávnými výroky papeže Františka v rozhovoru pro švýcarskou televizi.

Parolin zdůraznil, že papež mluvil o vyjednávání a odvaze vyjednávat, což podle něj nikdy není kapitulací. Tento kontext je podle něj důležitý k porozumění papežovým slovům.

Parolin také uvedl, že za agresora považuje Rusko a že válka na Ukrajině není důsledkem nekontrolovatelné přírodní katastrofy, ale lidských rozhodnutí.

V rozhovoru Parolin také zmiňuje slova papeže o odvaze vyjednávat a zdůrazňuje potřebu brát ohled na lidský život a oběti války na Ukrajině, ve Svaté zemi a dalších konfliktních oblastech.

Podle Parolina konflikty v těchto oblastech mají společné to, že se rozšířily za přijatelnou hranici a mají důsledky ve více zemích. Upozornil také na význam seriózního vyjednávání pro nalezení řešení.

Kardinál Parolin vyjádřil také obavy z nenávisti, kterou tyto konflikty vyvolávají, a ptal se, kdy budou moci tak hluboké rány zahojit.