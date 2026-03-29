Pentagon se připravuje na pozemní operaci v Íránu. Mohla by trvat měsíce

Libor Novák

29. března 2026 10:57

Pentagon Foto: defense.gov

Americké ministerstvo obrany připravuje pro prezidenta Donalda Trumpa plány na pozemní operaci v Íránu. Podle informací listu The Washington Post by nešlo o totální invazi s cílem dobýt celou zemi, ale o cílené akce, které by mohly trvat týdny i měsíce. Zapojit by se do nich měly tisíce vojáků, včetně speciálních jednotek a klasické pěchoty.

Bílý dům zatím žádný z těchto plánů oficiálně neschválil. Mluvčí Karoline Leavitt zdůraznila, že úkolem Pentagonu je poskytnout vrchnímu veliteli co nejširší paletu možností, což však neznamená, že už padlo konečné rozhodnutí. Trump je v tomto ohledu opatrný, především kvůli vysokému riziku, kterému by byli američtí vojáci na íránské půdě vystaveni.

Zvažované operace by se mohly zaměřit na pobřežní oblasti v blízkosti strategického Hormuzského průlivu. Ve hře je ovládnutí klíčových ostrovů, které v současnosti kontroluje Írán, a jejich následné držení po delší dobu. Jedním z možných cílů je ostrov Charg, kudy prochází 90 % íránského exportu ropy.

Odborníci však varují, že držení íránského území by pro Američany představovalo obrovské nebezpečí. Írán je schopen na takto malé cíle zaměřit masivní útoky drony a dělostřelectvem. Od začátku konfliktu, který vypukl koncem února, už v akci zahynulo 13 amerických vojáků a více než 300 jich bylo zraněno.

Reakce Teheránu na sebe nenechala dlouho čekat. Íránské revoluční gardy pohrozily útoky na americké univerzity v regionu Perského zálivu. Reagují tak na předchozí americko-izraelské údery, které podle nich zničily dvě íránské vysoké školy. Gardy vyzvaly studenty a profesory, aby se od kampusů drželi v bezpečné vzdálenosti.

Pod hrozbou se ocitla například Texas A&M University v Kataru nebo New York University ve Spojených arabských emirátech. Teherán požaduje, aby Washington oficiálně odsoudil bombardování íránských univerzit, jinak přejde k odvetným akcím. Napětí v regionu tak dosahuje kritické úrovně.

Situace se vyostřila i přímo v Perském zálivu, kde Írán o víkendu zaútočil na hliníkárny v Bahrajnu a SAE. Podle revolučních gard šlo o odvetu za to, že útoky na íránský průmysl byly vedeny právě ze základen v těchto arabských státech. V bahrajnské firmě Alba byli zraněni dva zaměstnanci, v Abu Dhabi pak utrpělo zranění šest lidí.

Emirátská protivzdušná obrana sice část útoků zachytila, ale padající trosky způsobily požáry v průmyslové zóně Khalifa. Mezi zraněnými jsou i cizinci, konkrétně pět občanů Indie a jeden Pákistánec. Útoky íránských spojenců se nevyhnuly ani Iráku, kde drony cílily na americký konzulát v Erbílu i na rezidenci tamního prezidenta.

Do války se aktivně zapojili také jemenští Hútíové, kteří poprvé od loňského podzimu odpálili rakety a drony přímo na Izrael. Ten v noci čelil dvěma vlnám balistických raket směřujících na jih země. Přestože sirény vyhnaly lidi do krytů, žádná přímá zranění nebyla hlášena.

Hlavním cílem izraelské a americké kampaně, která trvá od 28. února, zůstává likvidace íránských vojenských kapacit a jaderného programu. Izraelští představitelé rovněž doufají, že vojenský tlak vytvoří podmínky pro to, aby se sami Íránci pokusili svrhnout stávající režim. Od začátku bojů v Izraeli zahynulo 16 civilistů.

USA v reakci na eskalaci urychlují přesuny svých sil. Do oblasti Perského zálivu v neděli dorazila výsadková skupina s 2 500 mariňáky na palubě lodi USS Tripoli. Tato síla má posílit americkou přítomnost a být připravena na případné rozkazy k pozemnímu nasazení, pokud prezident Trump ztratí trpělivost.

Stratégové se shodují, že pokud by k operaci došlo, bylo by rozumnější cílit na íránská raketová stanoviště podél pobřeží než se snažit o trvalou okupaci ostrovů. Americké velení CENTCOM už ostatně v minulých dnech použilo těžké „bunkr-buster“ bomby k ničení opevněných íránských raketových pozic v blízkosti Hormuzského průlivu. 

V USA začínají mohutné protesty proti Trumpovi. Demonstruje se i v Evropě či za polárním kruhem

Hormuzský průliv

CNN: Pentagon Írán podcenil. Nevěřil, že zablokuje Hormuzský průliv

Podle informací CNN z několika zdrojů obeznámených se situací Pentagon a Rada pro národní bezpečnost při plánování současné operace výrazně podcenily ochotu Íránu uzavřít Hormuzský průliv. Tým Donalda Trumpa pro národní bezpečnost nedokázal plně zhodnit potenciální následky scénáře, který někteří úředníci nyní označují za nejhorší možnou variantu, jíž administrativa čelí.
Pentagon

Trumpova administrativa hrozí Evropě odvetou, pokud bude upřednostňovat domácí výrobce zbraní

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa pohrozila odvetnými opatřeními vůči evropským zemím v případě, že Evropská unie začne při přezbrojování kontinentu upřednostňovat domácí výrobce zbraní. Pentagon důrazně odmítl jakékoli snahy Bruselu omezit přístup amerických zbrojařských firem na evropský trh. Podle Washingtonu by takový krok vyvolal reciproční reakci, která by mohla poškodit evropské společnosti působící ve Spojených státech.

Írán nečekal, že dokáže držet globální ekonomiku jako rukojmí. Na svůj mírový seznam přidal další položku

Íránský představitel tento týden představil seznam podmínek pro ukončení války se Spojenými státy a Izraelem. Na tomto seznamu se nově objevila položka, která tam dříve nebyla, a to požadavek na uznání íránské suverenity nad Hormuzským průlivem. Tato úzká vodní cesta je pro globální ekonomiku naprosto klíčová. Obyčejně tudy totiž prochází pětina světové ropy a zkapalněného zemního plynu.

V USA začínají mohutné protesty proti Trumpovi. Demonstruje se i v Evropě či za polárním kruhem

Spojené státy se zahalily do barev protestu. Napříč celou zemí, od Alabamy až po Wyoming, se koná rozsáhlá vlna demonstrací pod jednotným heslem „No Kings“ (Žádní králové). Ulice velkoměst i malých městeček zaplnily davy lidí, kteří vyjadřují svůj hluboký nesouhlas s politikou prezidenta Donalda Trumpa, rostoucími životními náklady a probíhající válkou s Íránem.

Velrybu zaseklou na mělčině v Německu záchranáři po týdnu vysvobodili. Druhý den uvízla znovu

Německo už několik dní sleduje dramatický osud keporkaka, který byl od začátku týdne uvězněn na mělčině na pobřeží Baltského moře u letoviska Niendorf nedaleko Lübecku. Ačkoliv se po dnech intenzivního úsilí záchranářů konečně dostal do hlubších vod, deset metrů dlouhý mořský savec v nich dlouho nepobyl. Krátce po rozsáhlé záchranné operaci na mělčině uvízl znovu.

Ulice zejí prázdnotou. Kanaďané kvůli Trumpovi masivně bojkotují americké obchody a služby

V americkém městečku Lewiston ve státě New York, které leží jen pár minut cesty od burácejících Niagarských vodopádů, panuje nezvyklé ticho. Pekařka Aimee Loughranová právě dokončuje dort ve tvaru policejního odznaku, ale dříve rušná ulice plná kaváren a historických budov z 19. století zeje prázdnotou. Místní poptávka nestačí pokrýt výpadek, který způsobili Kanaďané – sousedé z druhého břehu řeky Niagary, kteří se rozhodli pro masivní bojkot amerických obchodů a služeb.

Každý student se bude učit střílet. Lotyšsko kvůli Rusku zavádí povinný vojenský výcvik pro střední školy

Zatímco pozornost velké části světa se upírá k válce s Íránem, v pobaltských státech zůstávají oči pevně upřeny na východ. Lotyšsko, které sdílí stovky kilometrů hranic s Ruskem a jeho spojencem Běloruskem, nenechává nic náhodě. V zemi se stal realitou program, který by v mnoha jiných evropských státech vyvolal skandál: povinný vojenský výcvik pro všechny studenty středních škol.

Česko zůstane bez ochrany? Trump chce členům NATO neplnícím závazky sebrat právo na aktivaci článku 5

Americký prezident Donald Trump zvažuje radikální reorganizaci Severoatlantické aliance, která by mohla zásadně změnit její fungování. Podle nových návrhů, se kterými byl obeznámen server Daily Telegraph, by členské státy, které nesplní jeho požadavek na výdaje na obranu ve výši 5 % HDP, mohly být zbaveny hlasovacích práv. Tento model „zaplať, abys mohl hrát“ (pay-to-play) by fakticky zablokoval neplatičům možnost podílet se na klíčových rozhodnutích bloku. Právě Česko je na tom přitom podle webu Politico nejhůře, co se výdajů na obranu týče.

Prezident USA zvažuje přejmenování Hormuzského průlivu na Trumpův průliv

Prezident USA Donald Trump zvažuje, že po úspěšném ovládnutí Hormuzského průlivu a vyhoštění íránských sil přistoupí k jeho přejmenování. Tato strategická vodní cesta, která je v současnosti pod kontrolou Teheránu, by mohla nést nový název „Americký průliv“, nebo dokonce jméno samotného prezidenta, tedy Trumpův průliv. Podle zdrojů z Bílého domu je Trump frustrován nedostatečnou pomocí spojenců při uvolňování této klíčové námořní trasy a hodlá vzít situaci do vlastních rukou.

Kallasová se na schůzce G7 pohádala před ostatními ministry s Rubiem

Atmosféra na setkání ministrů zahraničí zemí G7 v pátek zhoustla, když došlo k ostré slovní přestřelce mezi americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem a šéfkou diplomacie Evropské unie Kajou Kallasovou. Podle svědků z místa jednání byla rozbuškou otázka dalšího postupu vůči Rusku a nespokojenost Evropy s dosavadními výsledky amerického tlaku na Moskvu.

Rubio se rázně pustil do Zelenského. Obvinil ho ze lži

Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pátek ostře odmítl tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že by administrativa Donalda Trumpa nutila Kyjev k postoupení východního Donbasu Rusku. Podle Zelenského mělo být odevzdání tohoto průmyslového srdce Ukrajiny podmínkou pro získání amerických bezpečnostních záruk v rámci jakéhokoli plánu na příměří. Rubio však takové interpretace označil za nepravdivé.

Nová varianta covidu znepokojuje odborníky. „Cikáda“ už se dostala i do Česka

Ve světě se v tichosti šíří nová varianta koronaviru SARS-CoV-2, která si díky svému specifickému chování vysloužila přezdívku „cikáda“. Odborníci ji vědecky označují jako BA.3.2 a poprvé byla identifikována v Jihoafrické republice v listopadu 2024. Od té doby se jí podařilo proniknout do nejméně 23 zemí světa, přičemž pozornost budí především neobvykle vysokým počtem mutací.

Politico: Česko je na tom ze všech států nejhůře. Na obranu dává ještě míň než Maďarsko

Alianční „třída“ roku 2025 složila maturitu úspěšně. Všech dvaatřicet členských států NATO poprvé v historii splnilo stanovený cíl a vynaložilo na obranu minimálně 2 % svého hrubého domácího produktu. Výroční zpráva zveřejněná v Bruselu ukazuje, že po dekádě od stanovení tohoto závazku v roce 2014 se společenství konečně dočkalo plošného plnění.

Klíč k Hormuzskému průlivu leží na sedmi ostrovech. Pokud je americká armáda obsadí, čeká ji peklo na zemi

V souvislosti se zprávami o vyslání tisíců amerických pozemních jednotek na Blízký východ sílí dohady o jejich možném nasazení. Spekuluje se především o ovládnutí íránského ostrova Chark v severní části Perského zálivu, který představuje zásadní energetický uzel. Tento terminál zajišťuje odbavení přibližně 90 % íránského vývozu ropy, což z něj činí strategický cíl pro ochromení ekonomiky Teheránu.

Počasí o víkendu. Tepleji bude dnes, hrozí další sněžení

Slunečný bude místy začátek posledního březnového víkendu, ale počasí se v jeho průběhu pokazí. Podle předpovědi může ve vyšších polohách připadnout další sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Důchodů se mají dotknout změny. Jsou plánované ve dvou fázích

Důchodů se týkaly změny za předchozí vlády a nevyhnou se jim ani pod vedením Andreje Babiš (ANO). Ministerstvo práce a sociálních věcí si plánované úpravy, které vycházejí z programového prohlášení, rozdělilo do dvou fází. První novinky by měly platit od příštího roku.

ČT se obává kolapsu. Lidé přijdou o StarDance, varuje Grolich

Přijdete o StarDance či hokejové přenosy, vzkazuje jihomoravský hejtman a favorit blížící se volby nového předsedy lidovců Jan Grolich (KDU-ČSL) občanům, kteří se radují z posledních událostí kolem České televize. 

