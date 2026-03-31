Pentagon zvažuje, že zbraně určené pro Ukrajinu pošle na Blízký východ

Libor Novák

31. března 2026 11:43

Pentagon Foto: defense.gov

Americké ministerstvo obrany se ocitlo v bezprecedentní situaci, kdy musí řešit kritický nedostatek klíčové munice. Podle informací listu The Washington Post Pentagon vážně zvažuje, že zbraně a vojenské vybavení původně určené pro Ukrajinu přesměruje na Blízký východ. Tento krok odráží rostoucí nároky, které na Spojené státy klade probíhající válečný konflikt s Íránem.

Současná situace v Íránu odčerpává americké vojenské zásoby mnohem rychleji, než se předpokládalo. Intenzita bojů vede k tomu, že některé druhy kriticky důležité munice docházejí a Pentagon je nucen činit bolestivé kompromisy. Strategické priority Washingtonu se tak v reálném čase posouvají směrem k zajištění vlastních operací v Perském zálivu.

Možný odklon vojenské pomoci představuje pro Ukrajinu značné riziko. Kyjev je v boji proti ruské agresi životně závislý na plynulých dodávkách západní techniky a střeliva. Pokud by došlo k výraznému omezení nebo zpoždění těchto dodávek, mohlo by to přímo ovlivnit schopnost ukrajinské armády držet frontové linie a provádět útočné operace.

Vojenští analytici upozorňují, že Spojené státy narážejí na limity svého obranného průmyslu. Výroba moderních zbraní nedokáže držet krok se spotřebou ve dvou velkých konfliktech současně. Pentagon se tak dostává do bodu, kdy musí volit mezi podporou strategického partnera v Evropě a přímým nasazením vlastních sil na Blízkém východě.

Pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který v minulosti opakovaně navštěvoval vojenské základny a logistická centra v Evropě, jde o velmi nepříznivou zprávu. Ukrajinská diplomacie se dlouhodobě snaží zdůrazňovat, že bezpečnost Evropy je nedělitelná a oslabení Ukrajiny by mělo globální následky. Americké vnitřní debaty o prioritách však ukazují, že Washington musí primárně hasit požár, ve kterém figurují jeho vlastní jednotky.

Zvažované přesměrování pomoci se týká především techniky, která je univerzálně použitelná v obou typech konfliktů. Jde o systémy protivzdušné obrany, přesně naváděnou munici a dělostřelecké granáty. Právě tyto položky jsou v současnosti nejžádanějším zbožím na globálním trhu se zbraněmi a jejich zásoby jsou v celém NATO na historických minimech.

Zatímco diskuse v Pentagonu probíhají za zavřenými dveřmi, vlivní američtí zákonodárci už vyjadřují obavy. Někteří varují, že upřednostnění Blízkého východu na úkor Ukrajiny by mohlo vyslat Rusku signál slabosti. Jiní naopak argumentují, že Spojené státy nesmí dopustit ohrožení vlastních vojáků v Iránu kvůli nedostatku vybavení.

Situace poukazuje na širší problém americké globální strategie. Washington se dlouhodobě snaží udržet vliv ve více regionech světa, ale souběžné konflikty v Evropě a na Blízkém východě vyčerpávají i tak obrovské zdroje, jakými disponuje americká armáda. Obnova skladových zásob potrvá roky, což znamená, že podobné debaty o rozdělování pomoci budou v budoucnu stále častější.

Konečné rozhodnutí o přesměrování vojenské pomoci zatím nepadlo, ale už samotný fakt, že o něm Pentagon uvažuje, mění dynamiku mezinárodních vztahů. Pro spojence USA v Evropě i Asii je to jasné varování, že americké kapacity nejsou bezedné a že v krizových momentech bude Washington vždy upřednostňovat své bezprostřední národní zájmy a bezpečnost vlastních ozbrojených sil

včera

Kongresmani poslali dopis do Británie. Jde o vyšetřování Epsteinových zločinů

Ruská armáda, ilustrační foto

Ruská armáda zahájila na Ukrajině rozsáhlou jarní ofenzívu

Ruské síly zahájily na východní Ukrajině rozsáhlou jarní ofenzívu, do které nasadily desítky tanků a obrněných vozidel. Podle ukrajinské armády a vojenských analytiků nabírá tento útok na intenzitě právě v době, kdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadřuje vážné obavy z dopadů konfliktu na Blízkém východě na situaci ve své zemi, píše CNN.

před 41 minutami

před 1 hodinou

Útok na Ruský dům

K útoku na budovu Ruského střediska se dobrovolně přihlásil cizinec

K útoku na budovu Ruského střediska vědy a kultury v Praze 6, ke kterému došlo minulý týden, se policii dobrovolně přihlásil cizinec. Kriminalisté muže zadrželi a během úterý s ním zahájili standardní úkony trestního řízení. Podle informací zveřejněných policií na síti X zadržený vypověděl, že útok pomocí zápalných lahví plánoval a připravoval již od léta roku 2025.

před 2 hodinami

Evropská unie

Západní metropole vědomě brzdí zřízení tribunálu pro potrestání Ruska, tvrdí ukrajinský tisk

Snaha o dosažení spravedlnosti za ruskou agresi na Ukrajině naráží na nečekané překážky přímo v srdci Evropy. Přestože uplynulo výročí plnosměrné invaze a evropští lídři se předhánějí v prohlášeních o „spravedlivém míru“, realita v zákulisí diplomacie vypadá zcela jinak. Podle zjištění serveru Evropská pravda některé západní metropole, které jsou paradoxně klíčovými spojenci Kyjeva v dodávkách zbraní, proces zřízení speciálního tribunálu pro potrestání ruského vedení vědomě brzdí.

před 3 hodinami

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

Frustrace v Bruselu dosáhla vrcholu. EU chystá plán v případě, že Orbán vyhraje volby

Evropská unie se v těchto dnech intenzivně připravuje na scénář, který pro mnohé v Bruselu představuje noční můru: další volební vítězství Viktora Orbána. Přestože maďarské průzkumy momentálně favorizují opoziční stranu Tisza vedenou Péterem Magyarem, diplomaté EU neponechávají nic náhodě. Podle informací webu Politico od deseti vysokých představitelů unie se již nyní diskutuje o krizových plánech, které mají zabránit tomu, aby maďarský premiér po případném znovuzvolení 12. dubna opět ochromoval chod celého společenství.

před 4 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj zveřejnil svoje příjmy. Prezidentský plat má nižší než je minimální mzda v Česku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zveřejnil podrobnosti o svých příjmech za uplynulý rok 2025. Podle serveru RBC-Ukraine dosáhl celkový finanční obrat prezidenta a jeho rodinných příslušníků výše 15 805 828 hřiven, což je v přepočtu přibližně 360 000 dolarů. Většinu těchto prostředků tvořily výdělky z platů, bankovní úroky a také zisky z pronájmu soukromých nemovitostí.

před 5 hodinami

Úřad vlády

Vláda jednala o cenách pohonných hmot. Chystá zastropování marží, pokud se s pumpaři nedohodne

Vláda premiéra Andreje Babiše se na svém pondělním zasedání intenzivně zabývala krizovou situací na trhu s pohonnými hmotami. Hlavním tématem diskusí s největšími distributory, mezi které patří společnosti MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN Orlen, byla výše jejich marží. Podle premiéra jsou současné zisky prodejců, dosahující v některých případech až 10 korun na litr, naprosto nepřiměřené a neodpovídají realitě na trhu.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trumpovi došla trpělivost: Pokud Írán nepřistoupí na naše podmínky, vyhodíme do vzduchu jeho infrastrukturu

Napětí v Perském zálivu dosahuje kritického bodu a rétorika amerického prezidenta Donalda Trumpa nabírá na intenzitě. Podle posledních prohlášení, která prezident poskytl deníku Financial Times a následně publikoval na síti Truth Social, čelí Írán ultimátu: buď přistoupí na americké mírové podmínky a okamžitě otevře Hormuzský průliv, nebo Spojené státy přikročí k totální likvidaci íránské energetické a ropné infrastruktury.

NASA zahajuje program Artemis

Start mise Artemis II se blíží. Svět za pár dní zažije milník v novodobém dobývání vesmíru

Vypuštění mise Artemis II, která v nejbližších dnech vyšle čtyři astronauty na oblet Měsíce, představuje zásadní milník v novodobém dobývání vesmíru. Ačkoliv se od posledního přistání člověka na lunárním povrchu v rámci programu Apollo uplynulo více než 50 let, Spojené státy investovaly do programu Artemis již přibližně 93 miliard dolarů. Důvodem pro tento nákladný návrat není jen nostalgie, ale především strategické suroviny, technologická příprava na Mars a nová vlna vesmírného soupeření.

Petr Pavel

Prezident Pavel udělil čtyři milosti

Prezident Petr Pavel udělil v pondělí čtyři milosti, kterými prominul tresty třem ženám a jednomu muži. Podle vyjádření Hradu vedly hlavu státu k tomuto kroku především vážné zdravotní komplikace odsouzených nebo snaha ochránit zájmy nezletilých dětí v náročných sociálních situacích.

Předseda vlády Andrej Babiš

Babiš se kvůli vysokým cenám paliv sešel s pumpaři. Popírají umělé zvyšování cen

Kvůli dramatickému nárůstu cen benzinu a nafty se v pondělí dopoledne sešel premiér Andrej Babiš se zástupci nejvýznamnějších distributorů pohonných hmot v České republice. Jednání se zúčastnili šéfové společností MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN Orlen. Důležitost situace podtrhl fakt, že kvůli této schůzce bylo zrušeno i plánované koaliční vyjednávání.

Budeš donášet, nebo jdeš sedět. Jak funguje ruská špionáž v Evropě?

Unikátní vhled do metod práce ruských tajných služeb přinesl soubor uniklých zpráv a nahrávek, které dokumentují, jakým způsobem Moskva získává a řídí své informátory v Evropě. Příběh studenta informatiky, kterému web Politico říká říkat Ivan, ukazuje drsnou realitu náboru: buď budeš donášet na své známé v protikremelských kruzích, nebo půjdeš na 15 let do vězení. Tato praxe se přitom zdaleka neomezuje jen na území Ruska, ale skrze nátlak na exulanty infiltruje i evropské státy.

