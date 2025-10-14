Pět let ve vězení. Co čeká Nicolase Sarkozyho za mřížemi?

Libor Novák

14. října 2025 13:50

Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy Foto: France24.com

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy měl díky svému postavení přístup do mnoha míst, která jsou běžným občanům Francie zapovězena. Dne 21. října se ale octne v místnosti, do které by se jen málokdo chtěl dostat. Chladná ocel dveří vězeňské cely za ním zaklapne a čeká ho pět let za mřížemi.

Bývalý francouzský lídr byl v září usvědčen z kriminálního spiknutí. Soud zjistil, že financoval svou prezidentskou kampaň v roce 2007 penězi z Libye výměnou za diplomatické laskavosti. Byl odsouzen k pěti letům vězení, ale pravděpodobně bude propuštěn na podmínečné propuštění již po určité době.

Bývalý prezident se hodlá proti rozsudku odvolat, ale do té doby má být umístěn v cele samovazby nebo v takzvaném „VIP křídle“ vězeňského komplexu La Santé v Paříži. Jedná se o jedinou věznici v hlavním městě Francie. Toto křídlo je rezervováno pro vězně, kteří jsou považováni za nevhodné pro pobyt mezi běžnou populací věznice, obvykle kvůli obavám o jejich bezpečnost. Podle CNN se může jednat o politiky, bývalé policisty, členy krajně pravicových organizací nebo osoby spojené s islamistickými teroristickými skupinami.

Věznice La Santé se nachází naproti domovu pro seniory v rezidenční části 14. pařížského obvodu. Její nenápadná přítomnost je prozrazena pouze občasnými sirénami, když jsou vězni přepravováni do a z areálu. Během zimních měsíců lze občas spatřit tváře vězňů vyhlížející zpoza mříží. Někdy jsou tyto pohledy opláceny balíčky, které jsou přehozeny přes zeď kolemjdoucími, jak uvedla CNN.

Během posledního století a půl zdi věznice La Santé odepřely svobodu mnoha slavným Francouzům. Věznici navštívil jeden z nejhledanějších teroristů 70. a 80. let, Ilich Ramirez Sanchez, známý jako „Šakal Carlos“, a také Jacques Mesrine, známý vrah a bankovní lupič ze 70. let. Mesrine se také proslavil útěkem přes zdi La Santé.

Mezi další známé vězně patří Alfred Dreyfus, židovský armádní kapitán, který byl nespravedlivě odsouzen za zradu v rámci Dreyfusovy aféry koncem 19. století. Nedávno zde byl také Alexandre Benalla, asistent a bývalý bodyguard Emmanuela Macrona odsouzený k vězení poté, co byl natočen při bití demonstrantů hnutí Žluté vesty. Sarkozy dokonce nebude prvním světovým vůdcem vězněným v této věznici. Strávil zde čas i Manuel Noriega, bývalý diktátor Panamy, po své vydání ze Spojených států po americké invazi, která ho svrhla.

Nepřekvapivě Sarkozy není šťastný z toho, že míří do vězení. Po vynesení rozsudku, s hněvem v hlase, prohlásil: „Pokud absolutně chtějí, abych spal ve vězení, budu spát ve vězení. Ale se vztyčenou hlavou. Jsem nevinný.“ Dále pokračoval, že „tato nespravedlnost je skandál,“ s manželkou, zpěvačkou a modelkou Carlou Bruni-Sarkozy, po boku. Ta bude pravděpodobně jednou z prvních bývalých supermodelek, která vstoupí do věznice, pokud ho navštíví.

Za vysokými cihlovými zdmi La Santé ale není žádné kobka. Marco Mouly, bývalý vězeň z VIP křídla věznice, řekl v dokumentu BFMTV v roce 2022, že „La Santé je v pohodě, je to jako Ibis Hotel,“ čímž odkazoval na populární evropský řetězec nízkonákladových hotelů. Věznice, postavená v roce 1867, se vyznačuje radiálním uspořádáním navrženým tak, aby vězni měli pocit neustálého dohledu. Nedávno prošla čtyřletou renovací a modernizací a byla znovu otevřena v roce 2019.

Pokud bude Sarkozy umístěn ve VIP křídle, bude mu přidělena jedna z osmnácti identických cel. Každá cela se může pochlubit vařičem, lednicí, televizí, sprchou a toaletou a také pevnou telefonní linkou umožňující vězňům volat na schválená čísla. Cely mají rozlohu devět metrů čtverečních, což není více než běžné cely, ačkoli obyvatelé tohoto speciálního křídla nemusejí cely sdílet, obvykle z obavy o jejich bezpečnost.

Přesto je pobyt daleko od pohodlného, jak říkají ti, kteří ho zažili. Didier Schuller, bývalý státní úředník a politik, který strávil v La Santé několik týdnů, řekl BFMTV v roce 2022, že „problém je hluk.“ Dodal, že v noci ho budí křik lidí. Bývalý policista, kterého stanice také vyzpovídala, popsal neustálé nadávky vězňů z jiných křídel, když se dozvěděli o jeho příchodu.

Je malá šance, že by Sarkozy nepřitáhl podobnou pozornost za mřížemi. Navzdory jeho slibu odvolat se proti rozsudku se mu jeho svoboda může zdát být daleko, hned první noc za mřížemi. Patrick Balkany, bývalý starosta Levallois-Peret, severozápadně od Paříže, který si v La Santé odseděl několik měsíců za daňové úniky, než byl propuštěn ze zdravotních důvodů, řekl BFMTV: „Víte, kdy jdete dovnitř. Nevíte, kdy jdete ven.“ 

Nicolas Sarkozy

