Petr Pavel se v Mnichově sešel s Macronem

Nastupující prezident Petr Pavel se příští týden ve čtvrtek setká v Ústí nad Labem na krajském úřadě s vedením Ústeckého kraje a starosty měst. ČTK o tom dnes informovala mluvčí kraje Magdalena Fraňková. Navštíví také Univerzitu J. E. Purkyně (UJEP), kde bude debatovat se studenty i veřejností. Po výjezdu do Karlovarského kraje to bude druhá cesta Pavla po prezidentských volbách do regionů.