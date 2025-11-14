Pokladna Ukrajiny se stále více tenčí. Merz pošle největší finanční balík od začátku války

Libor Novák

14. listopadu 2025 13:57

Friedrich Merz (CDU)
Friedrich Merz (CDU) Foto: CDU/CSU

Vláda německého kancléře Friedricha Merze se chystá navýšit finanční pomoc Ukrajině na rekordní úroveň v roce 2026. Vyplývá to z návrhu rozpočtu, v rámci kterého se koaliční zákonodárci dohodli na dodatečném financování ve výši 3 miliard eur. 

Tím se celková podpora Německa pro Ukrajinu vyšplhá na 11,5 miliardy eur, což je nejvyšší úroveň od zahájení plné invaze Ruskem v roce 2022. Toto výrazné navýšení vojenské pomoci přichází v době, kdy podpora Spojených států pro válkou zasaženou zemi slábne.

Podle zpráv německých médií, které citují ministerstvo obrany, budou dodatečné peníze vynaloženy na dělostřelectvo, drony, obrněná vozidla a dva systémy protivzdušné obrany Patriot. Německo je v absolutních číslech druhým největším dárcem vojenské pomoci Ukrajině po USA. Vzhledem k tomu, že finanční toky z USA stagnují, snaží se evropské země tuto mezeru zaplnit. Přesto vojenská pomoc Ukrajině v létě prudce poklesla.

Celkový návrh německého rozpočtu pro rok 2026 předpokládá celkové výdaje ve výši přibližně 524,5 miliardy eur, což je o 4 miliardy eur více, než se původně očekávalo. Zákonodárci v rozpočtovém výboru koalice schválili zadlužení přesahující 180 miliard eur.

Tato úroveň je možná díky historické reformě pravidel výdajů schválené na začátku tohoto roku, která do značné míry vyňala výdaje na obranu a pomoc Ukrajině z německé ústavní „dluhové brzdy“. Návrh rozpočtu musí ještě schválit poslanci německého Bundestagu.

Jak invaze Ruska pokračuje, válečná pokladna Ukrajiny se stále více tenčí. Zpráva Kielského institutu pro světovou ekonomiku uvádí, že vojenská pomoc evropských zemí Kyjevu v létě klesla o 57 procent ve srovnání se začátkem roku. Tento pokles nastal po pozastavení nových balíků pomoci Ukrajině ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Evropská komise sice chce využít sankcionované ruské finance k financování půjčky Ukrajině ve výši 140 miliard eur, ale tento plán je zablokován kvůli námitkám Belgie. Evropští lídři se pokusí dosáhnout dohody o uvolnění těchto prostředků nejpozději na summitu v prosinci.

Zdroj: Libor Novák

