Ruský prezident Vladimir Putin v úterý před setkáním s americkými vyslanci pronesl řadu jestřábích poznámek, které eskalují napětí před klíčovými rozhovory o Ukrajině. Putin sice tvrdil, že nevyhledává válku s Evropou, ale zároveň varoval, že pokud „se chce Evropa prát, jsme připraveni hned teď“. Tyto komentáře pronesl novinářům jen chvíli před plánovanou schůzkou s vyslanci Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem, v Kremlu.
Ruský prezident obvinil evropské vlády ze sabotování mírového procesu a prohlásil, že „evropské požadavky jsou pro Rusko nepřijatelné“. Konkrétně uvedl, že „Evropa brání americké administrativě v dosažení míru na Ukrajině“.
Putin sice neupřesnil, které evropské požadavky považuje za nepřijatelné, nicméně jeho komentáře zjevně směřovaly k rozštěpení vztahů mezi Washingtonem a evropskými hlavními městy. Evropské státy se totiž postavily za Kyjev a podpořily revize původního 28bodového mírového plánu, který vznikl během dřívějších rusko-amerických kontaktů a byl dramaticky nakloněn Moskvě.
Ruský lídr také pohrozil odvetou proti ukrajinským přístavům a lodím. Reagoval tak na nedávné ukrajinské útoky, při nichž Kyjev zasáhl několik plavidel takzvané „stínové flotily“ Ruska v Černém moři.
Putin označil útoky na ruské tankery za „pirátství“ a varoval, že Rusko „zvýší údery na ukrajinské přístavy a na jakékoli lodě, které do nich vplují“. Tyto ostré výroky mají zjevně za cíl zvýšit tlak před začátkem důležitých jednání s americkými představiteli v Kremlu.
Státní rozpočet České republiky vykázal na konci listopadu schodek ve výši 232,4 miliardy korun. Během posledního měsíce se tak deficit prohloubil o téměř 50 miliard korun. Informovalo o tom v pondělí Ministerstvo financí. Schválený deficit pro celý rok je přitom stanoven na 241 miliard korun. Zůstává tak otázkou, zda se vládě v demisi podaří stanovený cíl splnit, jelikož do limitu zbývá necelých devět miliard korun a například loni v prosinci deficit vzrostl o více než dvanáct miliard korun.
Zdroj: Libor Novák