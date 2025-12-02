Pokud chcete válku, jsme připraveni, vzkázal Putin Evropě

Libor Novák

2. prosince 2025 16:18

Vladimír Putin na summitu Rusko Afrika 2023
Vladimír Putin na summitu Rusko Afrika 2023 Foto: Michail Tereshchenko/TASS

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý před setkáním s americkými vyslanci pronesl řadu jestřábích poznámek, které eskalují napětí před klíčovými rozhovory o Ukrajině. Putin sice tvrdil, že nevyhledává válku s Evropou, ale zároveň varoval, že pokud „se chce Evropa prát, jsme připraveni hned teď“. Tyto komentáře pronesl novinářům jen chvíli před plánovanou schůzkou s vyslanci Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem, v Kremlu.

Deník Shopaholičky

Ruský prezident obvinil evropské vlády ze sabotování mírového procesu a prohlásil, že „evropské požadavky jsou pro Rusko nepřijatelné“. Konkrétně uvedl, že „Evropa brání americké administrativě v dosažení míru na Ukrajině“.

Putin sice neupřesnil, které evropské požadavky považuje za nepřijatelné, nicméně jeho komentáře zjevně směřovaly k rozštěpení vztahů mezi Washingtonem a evropskými hlavními městy. Evropské státy se totiž postavily za Kyjev a podpořily revize původního 28bodového mírového plánu, který vznikl během dřívějších rusko-amerických kontaktů a byl dramaticky nakloněn Moskvě.

Ruský lídr také pohrozil odvetou proti ukrajinským přístavům a lodím. Reagoval tak na nedávné ukrajinské útoky, při nichž Kyjev zasáhl několik plavidel takzvané „stínové flotily“ Ruska v Černém moři.

Putin označil útoky na ruské tankery za „pirátství“ a varoval, že Rusko „zvýší údery na ukrajinské přístavy a na jakékoli lodě, které do nich vplují“. Tyto ostré výroky mají zjevně za cíl zvýšit tlak před začátkem důležitých jednání s americkými představiteli v Kremlu.

před 1 hodinou

Pokrovsk nepadnul, tvrdí experti. Rusko ovládá jen část města

Deník Shopaholičky

Související

Vladimir Putin

Putin se dnes sejde s Witkoffem. Budou jednat o konci války na Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin se má v úterý setkat se zvláštním vyslancem Spojených států Stevem Witkoffem v Moskvě, přičemž Bílý dům vyjádřil velký optimismus ohledně možnosti uzavření dohody, která by ukončila válku na Ukrajině. Očekává se, že se jednání zúčastní i Jared Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa, který působí jako externí poradce v diplomatických rozhovorech.
Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

EU vzkazuje Trumpovi: Putina za válečné zločiny na Ukrajině omilostnit nelze

Snaha Donalda Trumpa o dosažení míru na Ukrajině nesmí v žádném případě umožnit Vladimiru Putinovi vyhnout se odpovědnosti za válečné zločiny spáchané ruskými silami. Před touto hrozbou varoval vysoký představitel Evropské unie, který tak fakticky stanovil novou červenou linii pro jakoukoli mírovou dohodu.

Více souvisejících

Vladimír Putin

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Vladimír Putin na summitu Rusko Afrika 2023

Pokud chcete válku, jsme připraveni, vzkázal Putin Evropě

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý před setkáním s americkými vyslanci pronesl řadu jestřábích poznámek, které eskalují napětí před klíčovými rozhovory o Ukrajině. Putin sice tvrdil, že nevyhledává válku s Evropou, ale zároveň varoval, že pokud „se chce Evropa prát, jsme připraveni hned teď“. Tyto komentáře pronesl novinářům jen chvíli před plánovanou schůzkou s vyslanci Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem, v Kremlu.

před 1 hodinou

Ruská armáda

Pokrovsk nepadnul, tvrdí experti. Rusko ovládá jen část města

Situace v silně napadeném městě Pokrovsk ve východní ukrajinské Doněcké oblasti zůstává nejasná, přestože Rusko ohlásilo jeho dobytí. Podle Emila Kastehelmiho, vojenského analytika ze skupiny Black Bird Group, která monitoruje válku pomocí otevřených zdrojů, ruské síly ovládají západní a jižní části města. Zbývající oblasti, tedy východ a sever, popisuje jako „šedou zónu“.

před 2 hodinami

Lubomír Metnar

Pavel absolvoval další kolečko jednání. Sešel se s Metnarem, Bařtipánovou a Bednárikem

Prezident Petr Pavel v úterý pokračoval v neformálních konzultacích s kandidáty na ministerské posty v budoucí koaliční vládě tvořené hnutími ANO, SPD a Motoristé. Na Pražském hradě přijal nominanta na ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO), kandidátku na ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Schwarz Bařtipánovou (ANO) a nestranického experta navrženého SPD na ministra dopravy Ivana Bednárika. Prezident má v plánu dokončit všechna setkání s kandidáty do konce týdne, přičemž nejprve jedná s nominanty ANO, poté s SPD a nakonec s Motoristy.

před 3 hodinami

cyklon

1100 mrtvých a číslo dál roste. Jak cyklóny v kombinaci s monzunovými dešti zdevastovaly rozsáhlé oblasti Asie?

Tropické cyklóny v kombinaci se silnými monzunovými dešti zdevastovaly rozsáhlé oblasti Asie a k pondělí si vyžádaly přes 1 100 obětí. Očekává se, že bilance mrtvých dále poroste a tisíce lidí zůstaly bez domova. Intenzivní vítr a srážky byly v uplynulém týdnu živeny souběhem hned tří tropických povětrnostních systémů, včetně vzácné cyklonické bouře, která se zformovala v Malackém průlivu. Postiženy byly Indonésie, Malajsie, Thajsko a Vietnam, kde řádily záplavy a sesuvy bahna.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Bílý dům (The White House), Wahsington D.C., USA

Bílý dům: Rozkaz k druhému úderu na venezuelskou loď vydal admirál námořnictva

Bílý dům potvrdil, že vysoce postavený admirál amerického námořnictva nařídil druhou sérii úderů na venezuelskou loď údajně zapojenou do pašování drog. Tento útok, označovaný jako „dvojitý úder“ (double tap), který se odehrál 2. září, vyvolal dvoustrannou kontrolu ze strany amerických zákonodárců. Nedávná zpráva deníku The Washington Post uvádí, že první explozi přežili dva lidé a stále se drželi hořícího plavidla, když byli zabiti. To vyvolalo nové otázky ohledně zákonnosti celé akce.

před 6 hodinami

Volodymyr Zelenskyj a Emmanuel Macron

Jedině Ukrajina může jednat o svém území, prohlásil Macron. Vyzval Evropu, aby se účastnila jednání

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj zahájili v pondělí v Paříži v Elysejském paláci rozsáhlou diplomatickou aktivitu během několikahodinových rozhovorů. Macron vyjádřil naději, že probíhající jednání o ukončení války na Ukrajině by mohla být „bodem obratu“ jak pro Ukrajince, tak pro bezpečnostní situaci samotné Evropy.

před 7 hodinami

Vladimir Putin

Putin se dnes sejde s Witkoffem. Budou jednat o konci války na Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin se má v úterý setkat se zvláštním vyslancem Spojených států Stevem Witkoffem v Moskvě, přičemž Bílý dům vyjádřil velký optimismus ohledně možnosti uzavření dohody, která by ukončila válku na Ukrajině. Očekává se, že se jednání zúčastní i Jared Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa, který působí jako externí poradce v diplomatických rozhovorech.

před 8 hodinami

Ruská armáda, ilustrační foto

Rusko oznámilo dobytí klíčového Pokrovsku. Hlasitá prohlášení před jednáním, reaguje Ukrajina

Rusko v pondělí prohlásilo, že dobylo východoukrajinské město Pokrovsk, což by bylo významné vítězství pro jeho ozbrojené síly, pokud by se tvrzení potvrdilo. Kyjev tato slova označuje za „hlasitá prohlášení“ ze strany Moskvy, jejichž cílem je ovlivnit nadcházející jednání o ukončení války. Toto ruské tvrzení, které nelze nezávisle ověřit, přichází po měsících těžkých bojů o kontrolu nad tímto strategicky důležitým místem. Moskva při svém útoku na město utrpěla tisíce mrtvých a zraněných.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Manželská postel

Jak umístit manželskou postel 180x200 cm v malé ložnici

Manželská postel o rozměrech 180x200 cm je oblíbenou volbou pro páry, které hledají dostatek prostoru ke spánku. V malé ložnici však může její umístění představovat výzvu, protože zabírá značnou část prostoru. Správné rozmístění postele a její kombinace s vhodným nábytkem jsou klíčem k tomu, aby byla ložnice funkční a zároveň útulná.

před 10 hodinami

včera

včera

Kaja Kallasová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Kallasová: Tento týden může být pro Ukrajinu klíčový

Diplomatické úsilí o ukončení války na Ukrajině by mohlo vstoupit do „klíčového týdne“. Uvedla to nejvyšší diplomatka Evropské unie v době, kdy se speciální vyslanec Donalda Trumpa připravuje na jednání s Vladimirem Putinem po víkendových rozhovorech s Ukrajinou.

včera

Povodně v Asii

Asie čelí katastrofálním povodním. Zasáhly miliony lidí, přes 1100 zabily

Srí Lanka a Indonésie nasadily své ozbrojené síly ve snaze pomoci obětem ničivých záplav, které si ve čtyřech asijských zemích vyžádaly již více než 1100 obětí. V posledních dnech byly kombinací tropických cyklón a silných monzunových dešťů postiženy miliony lidí na Srí Lance, ve značné části indonéské Sumatry, v Thajsku a v severní Malajsii.

včera

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

FT: NATO zvažuje preventivní úder proti Rusku

Moskva považuje výroky nejvyššího vojenského představitele NATO o možnosti „preventivního úderu“ proti Rusku za extrémně nezodpovědné a za pokus o eskalaci konfliktu. Admirál Giuseppe Cavo Dragone pro Financial Times uvedl, že NATO zvažuje zintenzivnění své reakce na hybridní válčení ze strany Moskvy. Řekl také, že „preventivní úder“ by mohl být považován za „obrannou akci“.

Aktualizováno včera

Karel Havlíček Prohlédněte si galerii

Motorem růstu nemůže být stát, ale privátní sektor, řekl Havlíček. Vláda bude do Vánoc, věří Schillerová

Prezident Petr Pavel pokračuje v jednáních s nominanty na členy budoucí koaliční vlády, kterou mají tvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. V pondělí na Hradě proběhly konzultace s dalšími třemi kandidáty z hnutí ANO: Karlem Havlíčkem, Alenou Schillerovou a Alešem Juchelkou. Hlava státu zároveň zopakovala své dřívější výhrady vůči poslanci Filipu Turkovi, čestnému prezidentovi Motoristů sobě.

včera

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Čtyři mrtví, 40 zraněných. Rusko jednání o míru nereflektuje, dál terorizuje Ukrajince

Ruský raketový útok na město Dnipro na východě Ukrajiny zabil čtyři lidi a čtyřicet zranil, oznámily tamní úřady. Neoficiální zprávy uvádějí, že při pondělním ranním úderu byla použita balistická střela. Záběry sdílené na internetu zachytily silnou explozi u dálnice a místní média informovala o zasažení či vážném poškození kancelářské budovy, obchodů a automobilů. Dnipro, které leží přibližně sto kilometrů od frontové linie, je častým terčem ruských útoků od zahájení plnohodnotné invaze v únoru 2022.

včera

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

EU vzkazuje Trumpovi: Putina za válečné zločiny na Ukrajině omilostnit nelze

Snaha Donalda Trumpa o dosažení míru na Ukrajině nesmí v žádném případě umožnit Vladimiru Putinovi vyhnout se odpovědnosti za válečné zločiny spáchané ruskými silami. Před touto hrozbou varoval vysoký představitel Evropské unie, který tak fakticky stanovil novou červenou linii pro jakoukoli mírovou dohodu.

včera

Schodek rozpočtu dosáhl 232,4 miliardy. Vláda v demisi věří v plnění cíle

Státní rozpočet České republiky vykázal na konci listopadu schodek ve výši 232,4 miliardy korun. Během posledního měsíce se tak deficit prohloubil o téměř 50 miliard korun. Informovalo o tom v pondělí Ministerstvo financí. Schválený deficit pro celý rok je přitom stanoven na 241 miliard korun. Zůstává tak otázkou, zda se vládě v demisi podaří stanovený cíl splnit, jelikož do limitu zbývá necelých devět miliard korun a například loni v prosinci deficit vzrostl o více než dvanáct miliard korun.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy