Políček Bílému domu: Na pohřeb klíčového Republikána nepozvali Trumpa ani Vance

Pohřeb bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho se koná ve Washingtonu, kde se ve čtvrtek sejdou bývalí prezidenti a politici obou hlavních stran, aby uctili památku této klíčové postavy republikánské politiky. Podle zdroje obeznámeného s detaily však prezident Donald Trump ani viceprezident JD Vance neobdrželi pozvánku.
Očekává se, že na smuteční bohoslužbě ve Washingtonské národní katedrále, která proběhne dopoledne a kde Cheney obdrží plné vojenské pocty, se shromáždí více než tisíc hostů. Akce je exkluzivní a na seznamu hostů je celá řada významných osobností. Všichni čtyři žijící bývalí viceprezidenti – Kamala Harrisová, Mike Pence, Al Gore a Dan Quayle – se dostaví, stejně jako bývalí prezidenti George W. Bush a Joe Biden.
Mezi dalšími očekávanými hosty jsou například předseda Nejvyššího soudu John Roberts a soudci Brett Kavanaugh a Elena Kaganová. Dále se zúčastní mnoho bývalých i současných členů kabinetu z republikánských i demokratických administrativ a také kongresoví lídři obou stran. Očekává se i účast bývalé předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové a současného lídra Senátu Johna Thuneho a bývalého lídra Mitche McConnella. Samotný seznam hostů je symbolickým odkazem na éru, kdy nebyla americká politika tak polarizovaná.
Při bohoslužbě, která začne v 11 hodin dopoledne místního času, pronesou řeč George W. Bush, Cheneyho dcera, bývalá kongresmanka Liz Cheneyová, a někteří z jeho vnoučat. Dick Cheney, který zemřel 3. listopadu ve věku 84 let, sloužil jako viceprezident v letech 2001 až 2009. Předtím zastával funkce ministra obrany, šéfa kanceláře Bílého domu a kongresmana za Wyoming. Byl považován za jednoho z nejvlivnějších viceprezidentů v historii USA. Jeho role architekta války v Iráku mu však přinesla kontroverzní odkaz a velkou nepopularitu.
Vyloučení Donalda Trumpa z pohřbu by nemělo být překvapením. Cheney, celoživotní konzervativec, sice podpořil Trumpovu kampaň v roce 2016, avšak v posledních letech života se stal jedním z jeho nejhlasitějších kritiků. Zejména poté, co se jeho dcera Liz Cheneyová dostala do sporu s prezidentem kvůli její prominentní roli ve vyšetřovacím výboru Kongresu, který se zabýval povstáním v Kapitolu 6. ledna 2021. V roce 2022 Cheney dokonce Trumpa označil za zbabělce a prohlásil, že nikdo nepředstavuje větší hrozbu pro americkou republiku.
Donald Trump veřejně neprojevil soustrast ani nekomentoval Cheneyho úmrtí. Bílý dům po Cheneyho smrti reagoval zdrženlivě. Tisková tajemnice Karoline Leavittová pouze novinářům sdělila, že si je Trump vědom úmrtí bývalého viceprezidenta a poznamenala, že vlajky byly spuštěny na půl žerdi. Mezi čestnými nosiči rakve na pohřbu jsou mimo jiné členové jeho ochranky, bývalí šéfové jeho kanceláře a fotograf David Hume Kennerly. Na jedné z posledních stránek smutečního letáku je citát od spisovatele a přírodovědce Johna Muira: „Hory volají a já musím jít.“
