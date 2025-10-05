Politická krize je u konce. Lecornu zveřejnil jména nové vlády, sází na jistotu

Francouzský premiér Sébastien Lecornu v neděli oznámil klíčové členy svého nového kabinetu, čímž ukončil týdny nejistoty po svém zářijovém jmenování. Lecornu je již pátým premiérem pod prezidentem Emmanuelem Macronem za necelé dva roky. Nová vláda musí řešit složitou rozpočtovou situaci, neboť Lecornův předchůdce François Bayrou padl minulý měsíc při hlasování o nedůvěře.
V Lecornově vládě se objevuje jen minimum nových tváří, což signalizuje kontinuitu politických sil v Macronových kabinetech. Největší překvapení představuje návrat bývalého ministra ekonomiky Bruna Le Maira, který loni odešel z politiky. Ten nyní převzal post ministra ozbrojených sil, který dosud zastával sám Lecornu.
Nejnáročnější úkol však okamžitě čeká na bývalého ministra průmyslu Rolanda Lescura. Ten se stal novým ministrem financí a ekonomiky, kde už probíhají napjatá jednání o rozpočtu na příští rok. Lescure, spojenec Macrona, se musí zasadit o vyjednání zeštíhleného rozpočtu.
Mnoho ministrů z centristického tábora si své posty udrželo. Na svých pozicích zůstali například bývalí premiéři Elisabeth Borne jako ministryně školství a Manuel Valls jako ministr pro zámořská území. Nezměnily se ani posty ministra zahraničí Jean-Noëla Barrota a ministra spravedlnosti Géralda Darmanina.
Ve vládě zůstávají i konzervativní politici ze strany Les Républicains. Bruno Retailleau, tvrdý lídr strany, si ponechal post ministra vnitra, a Annie Genevard s Rachidou Dati zůstávají ministryněmi zemědělství a kultury. Retailleau však v nedávné době varoval, že jeho účast ve vládě není jistá a požaduje záruky ohledně ekonomické a imigrační politiky kabinetu.
Devětatřicetiletý Lecornu je připraven učinit zásadní rozpočtové ústupky levicové Socialistické straně, aby si zajistil její podporu. V pátek už učinil významný ústupek celé opozici, když slíbil, že nepoužije kontroverzní ústavní manévr, který umožňuje vládě přijímat zákony bez hlasování. Jména juniorních ministrů budou oznámena v úterý, po premiérově prvním projevu v parlamentu.
Zdroj: Libor Novák