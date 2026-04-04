Politico: Magyara čeká očistec. Orbánův systém učinil Maďarsko prakticky neovladatelné

I přesto, že by opoziční lídr Péter Magyar dokázal v dubnových volbách porazit dlouholetého premiéra Viktora Orbána, čeká ho podle politických analytiků webu Politico doslova očistec. Orbán totiž během svých 16 let u moci vybudoval v Maďarsku komplexní systém „právních pastí“, které mají za cíl paralyzovat jakéhokoli jeho nástupce a učinit zemi prakticky neovladatelnou pro kohokoliv jiného než stranu Fidesz.
Hlavní zbraní Viktora Orbána jsou takzvané kardinální zákony, které pokrývají klíčové oblasti od soudnictví a médií až po rodinnou politiku a církve. K jejich změně je zapotřebí dvoutřetinová ústavní většina v parlamentu, což je meta, na kterou strana Tisza Pétera Magyara podle průzkumů pravděpodobně nedosáhne. Bez této většiny zůstane nový premiér svázán legislativou, kterou nadiktoval jeho předchůdce.
Další strategickou překážkou je obsazení klíčových institucí Orbánovými loajalisté. Lidé věrní současnému premiérovi drží posty nejvyššího státního zástupce, ombudsmana i vedení mediálních rad. Jejich funkční období je navíc nastaveno tak, aby přesahovalo rámec jednoho volebního období, což znamená, že budou moci blokovat kroky nové vlády i několik let po Orbánově případném odchodu do opozice.
Jednu z nejnebezpečnějších pastí představuje Rozpočtová rada. Toto tříčlenné těleso, složené výhradně z nominantů Fideszu s mandáty na 6 až 12 let, má právo veta nad státním rozpočtem. Pokud by rada rozpočet zablokovala a vláda by nebyla schopna přijmout nový, maďarský prezident Tamás Sulyok – rovněž blízký spojenec Fideszu – má pravomoc vypsat předčasné volby.
Finanční situace země je přitom kritická. Orbánova vláda už do února vyčerpala polovinu plánovaného deficitu na celý rok 2026, protože masivně dotovala různé segmenty společnosti, aby si zajistila volební podporu. Nový premiér tak nastoupí do úřadu s prázdnou pokladnou a s institucemi, které mu budou bránit v jakýchkoliv reformách či rozpočtových škrtech.
Magyarův plán na uvolnění 18 miliard eur ze zmrazených fondů EU by mohl narazit na stejný problém. Brusel totiž vyžaduje reformy v oblasti boje proti korupci a nezávislosti soudnictví. Tyto změny však opět vyžadují zásahy do zákonů, které podléhají dvoutřetinové většině. Bez spolupráce s opozičním Fideszem tak může být cesta k evropským penězům pro novou vládu fakticky uzavřena.
Soudní moc v Maďarsku je dalším pilířem Orbánovy pojistky. Ústavní soud je kompletně obsazen soudci jmenovanými stranou Fidesz, včetně bývalého ministra obrany. Také nejvyšší soud, Curia, vede András Varga, zvolený Orbánovou většinou. Jakýkoliv pokus o reformu nebo nový zákon tak může být okamžitě napaden a zrušen jako protiústavní.
Pozice prezidenta byla navíc v prosinci loňského roku posílena. Prezident Sulyok má nyní větší veto a jeho odvolání z funkce je novou úpravou ústavy téměř znemožněno. To vytváří situaci podobnou té v Polsku, kde vláda Donalda Tuska naráží na neustálá veta prezidenta loajálního k předchozí národně-konzervativní vládě.
Kromě ústavních brzd ovládá Orbán prostřednictvím svých spojenců také obrovské mediální impérium. Nadace KESMA sdružuje stovky lokálních i celostátních médií, která neustále vysílají vládní narativ. Rozbití tohoto monopolu je bez ústavní většiny nemožné, což nové vládě extrémně ztíží komunikaci s veřejností a vysvětlování nutných kroků.
Zkušení politici varují, že Orbán je v opozici stejně nebezpečný jako u moci. Má bohaté zkušenosti s obstrukční taktikou a přenášením politiky do ulic, jak ukázal po roce 2006. Pokud Magyar vyhraje, Orbán pravděpodobně využije všechny procedurální nástroje, aby zpozdil sestavení vlády a následně ji pomocí loajalistů v úřadech a protestů v ulicích dovedl k rychlému kolapsu a předčasným volbám.
Zdroj: Libor Novák