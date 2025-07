Polsko dočasně obnovuje kontroly na hranicích

„Na utěsnění východní hranice s Běloruskem jsme vynaložili velké úsilí, finanční prostředky a bohužel i lidské životy. Podobná opatření budou nutná i na jiných směrech, včetně hranice s Litvou,“ uvedl Tusk.

Německý kancléř Friedrich Merz opatření brání a zdůrazňuje, že Schengen lze udržet jen tehdy, pokud nebude zneužíván. „Volný pohyb v rámci Schengenu nesmí sloužit jako cesta k nelegální migraci a pašování lidí,“ prohlásil v Berlíně. Potvrdil také, že Berlín jedná s Varšavou o možných společných hraničních hlídkách.

Merz zároveň popřel tvrzení, že Německo cíleně vrací migranty do Polska. Označil to za nepodložené spekulace a odmítl, že by šlo o jakýsi „repatriační turismus“.

Polské rozhodnutí zapadá do širšího trendu v rámci Schengenské zóny. Ke stejnému kroku se k 1. červenci uchýlilo již 11 z 29 členských zemí, včetně Rakouska, Francie, Německa, Itálie či Nizozemska. Belgie např. už dříve oznámila, že během léta zpřísní kontroly kvůli nelegální migraci.

Evropská komise upozornila, že všechny takové kroky musejí zůstat výjimečné, časově omezené a odpovídat pravidlům Schengenského hraničního kodexu. „Jsme v úzkém kontaktu s členskými státy, které kontroly zavedly nebo na které mohou mít dopad,“ uvedl mluvčí Komise Markus Lammert.