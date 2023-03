Překvapení na okraj zasedání G20. Blinken krátce hovořil s Lavrovem

Rozhovor Blinkena s Lavrovem byl prvním takto vrcholným setkáním zástupců USA a Ruska za mnoho měsíců. Vztahy mezi Moskvou a Washington jsou velmi napjaté, zejména kvůli ruské invazi na Ukrajinu, která trvá již více než rok. Ministři G20 dnes podle očekávání ke shodě na stanovisku k válce na Ukrajině nedospěli.

Blinken podle nejmenovaného vysoce postaveného amerického představitele při setkání zdůraznil tři body. Za prvé, že Spojené státy budou Ukrajinu v konfliktu podporovat tak dlouho, jak dlouho bude k ukončení války zapotřebí. Za druhé, že Rusko by mělo zrušit své rozhodnutí pozastavit účast na smlouvě Nový START, která omezuje počet jaderných hlavic a jejich nosičů. Za třetí, by Rusko mělo neprodleně propustit Američana Paula Whelana. Tento bývalý voják byl v Rusku odsouzen k 16letému trestu odnětí svobody za údajné zapojení do špionáže. Jeho rodina a Washington obvinění odmítají.

Ruské agentury zdůraznily, že spolu oba ministři hovořili jen "za chodu" a že nešlo ani o jednání, ani o oficiální schůzku. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová uvedla, že o rozhovor požádal Blinken.

Americký činitel s novináři hovořil pod podmínkou zachování anonymity a podle agentury AP odmítl popsat Lavrovovu reakci. Blinken ale podle něj nenabyl dojmu, že se chování Ruska v brzké době změní. Lavrov na tiskové konferenci po jednání ministrů své setkání s Blinkenem nezmínil, píše agentura Reuters.

Moskva bude podle Lavrova v tom, co dělá na Ukrajině, pokračovat. Tvrzení Západu ohledně izolace Ruska zpochybnil. "Necítíme se být izolovaní. Izoloval se Západ a nakonec mu to dojde," řekl Lavrov. Prohlásil také, že Rusko je otevřeno jednáním o ukončení konfliktu na Ukrajině, ale Západ takové rozhovory blokuje.

"Vyzývají nás, abychom jednali, ale nevybavuji si jediného západního kolegu, který by k jednáním vyzýval Ukrajinu," řekl Lavrov. "Povzbuzují Ukrajinu, aby pokračovala ve válce," dodal. Lavrov se také vysmíval hrozbám USA vůči Číně, píše Reuters. "Naši západní kolegové ztratili sebekontrolu, zapomněli na slušné chování, odložili diplomacii a přešli výhradně k vydírání a hrozbám," řekl.

S Blinkenem hovořil Lavrov poprvé od léta, kdy spolu telefonicky mluvili o návrhu USA, aby Rusko propustilo Whelana a basketbalistku Brittney Grinerovou. Tu Moskva nakonec v prosinci propustila výměnou za ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta. Whelan zůstává za mřížemi. Osobně spolu ministři naposledy jednali v Ženevě v lednu 2022.

Indický ministr zahraničí Subrahmanjam Džajšankar později uvedl, že ministři zahraničí skupiny G20 na dnešním setkání nedospěli ke konsensu ohledně války na Ukrajině. Dodal, že závěrečný dokument zdůrazní potřebu zajistit spolehlivé dodavatelské řetězce potravin, hnojiv a energií.

Čína se připojila k Rusku a odmítla podpořit výzvu ke stažení ruských sil z Ukrajiny. Tyto dvě země tak byly jedinými členy skupiny G20, kteří nepodpořili prohlášení požadující "úplné a bezpodmínečné stažení Ruska z území Ukrajiny", píše agentura AFP.