Prezident Pavel dnes zakončí dvoudenní návštěvu Polska

Ve státě Idaho zakázali umělkyni vystavovat některá díla. Ve Washingtonu státní zákonodárce navrhl zřízení telefonní linky, jejímž prostřednictvím by vláda mohla mapovat urážlivá vyjádření. Na Floridě bojují blogeři proti návrhu zákona, který by od nich vyžadoval úřední registraci, pakliže by ve svých textech kritizovali veřejné činitele. A mezitím se množí zákazy knih nebo vystoupení mužů v ženských kostýmech, píše agentura AP v článku o tom, proč experti varují před sílícími útoky na svobodu projevu napříč Spojenými státy.