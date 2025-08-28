Při druhém největším útoku na Kyjev umíraly i děti. Úspěch, reaguje Kreml

Libor Novák

28. srpna 2025 16:27

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině
Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil smrtící útok Ruska na Kyjev z noci na 28. srpna za „úspěšný“. Navzdory tomu, že útok zasáhl civilní cíle a způsobil škody na obytných budovách, Peskov trvá na tom, že Rusko má stále zájem na pokračování jednání o „vyřešení ukrajinské krize“, jak Rusko válku nazývá.

V důsledku ruského útoku v Kyjevě bylo zabito nejméně 16 lidí, včetně čtyř dětí, a desítky dalších byly zraněny. Podle některých médií se jedná o druhý největší útok na Kyjev od začátku války, ruská strana však útoky považuje za odvetu za pokračující ukrajinské údery na ruské infrastruktury.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj původně oznámil, že během nočního ruského bombardování Kyjeva zemřelo osm lidí, včetně jednoho dítěte. Počet mrtvých ale nadále stoupá.

Útok byl veden masivním počtem raket a dronů. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval, že bylo zraněno nejméně osmatřicet obyvatel.

Zelenskyj v reakci na události uvedl, že Kreml upřednostňuje balistické střely před diplomatickým jednáním. Zopakoval proto požadavek na zavedení nových a přísnějších sankcí vůči Rusku. Boje tak ani po třech a půl letech války neutichají.

Ukrajinské obranné síly v noci z 27. na 28. srpna zasáhly několik klíčových ruských objektů. Ukrajinská obranná rozvědka následně oznámila, že se jí podařilo zasáhnout raketovou loď třídy Buján-M v Azovském moři. 

Válka na Ukrajině se nadále vyvíjí do podoby, kde se útoky na infrastrukturu stávají klíčovým prvkem. Zatímco Ukrajina se snaží poškodit ruské zásobovací trasy a energetické kapacity,

Rusko pokračuje v masivních útocích, které mají zastrašit obyvatele a zničit kritickou infrastrukturu. Peskovovo tvrzení o zájmu Ruska na mírových jednáních je tak v ostrém kontrastu s vojenskými operacemi, které probíhají na bojišti. 

před 7 hodinami

Kreml otočil. Zamítl rozmístění evropských mírových jednotek na Ukrajině

